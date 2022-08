Komora zverejnila očakávané tabuľky: TAKTO sa majú meniť platy sestrám! Veľká kritika návrhu

Návrh zvýšenia platov sestrám v ústavných zdravotníckych zariadeniach predstavili vo štvrtok (18. 8.) Lengvarský a minister financií Igor Matovič (OĽANO). Koeficient minimálnej mzdy sestrám bez praxe by sa mal podľa návrhu zvýšiť z 0,89 na jedennásobok priemernej mzdy, pri sestrách so špecializáciou zase z 1,06 na 1,1-násobku priemernej mzdy. Platy sa majú odvíjať aj od odpracovaných rokov. Má to byť predmetom verejnej diskusie.

Percentá však nikomu nič poriadne nehovorili a nebolo jasné, aká je priemerná mzda v národnom hospodárstve. Mnohí sa preto pýtali na presné sumy, ako sa zmenia zdravotným sestrám mzdy, no tie prezentované neboli. Túto prácu spravila až Slovenská komora zdravotných sestier a pôrodných asistentiek. Podľa návrhu tak bude základná mzda pre sestry bez praxe s odbornou spôsobilosťou vo výške 1211 eur v hrubom a za každý rok praxe navýšenie o 12,11 eura, čo je 1 percento priemernej mzdy. Ide tak o sestry, ktoré do roku 2004 vyštudovali Strednú zdravotnú školu, vyššie odborné vzdelanie, majú titul bakalár alebo magister bez certifikovanej pracovnej činnosti a špecializácie.

V prípade zdravotnej sestry s certifikátom, teda tej, ktorá má certifikovanú pracovnú činnosť, by bola základná mzda vo výške 1271 eur. Ak nastúpi do práce sestra sov špecializáciou, teda má do roku 2004 vyštudovanú Strednú zdravotnú školu, vyššie odborné vzdelanie, titul bakalár alebo magister so špecializáciou, bude mať základný plat vo výške 1322 eur. V prípade sestry s pokročilou praxou, teda s magisterským titulom a špecializáciou a minimálne 5-ročnou praxou v špecializovanom odbore po ukončení štúdia by išlo o mzdu 1392 eur. Vo všetkých prípadoch platí navýšenie o 12,11 eura za každý rok praxe.

Napríklad, zdravotná sestra či pôrodná asistentka s odbornou spôsobilosťou a 10-ročnou praxou by v prípade schválenia návrhu dostala 1332,10 eura. Naopak, zdravotná sestra so špecializáciou a tou istou dĺžkou praxe by dostala o 120 eur viac (1453,20 eura). Najlepšie by na tom boli sestry s pokročilou praxou, ktoré by dostali vyše 1500 eur.

Tabuľka z ministerstva zdravotníctva

Bližšie čísla, ako by sa mali meniť platy zdravotným sestrám, zverejnila aj štátna tajomníčka na ministerstve zdravotníctva Lenka Dunajová Družkovská. „Ministerstvá zdravotníctva a financií dnes spoločne predstavili návrh na spravodlivé odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov. Ide o historické navýšenie platov aj so započítaním odpracovaných rokov. Zdravotníci si spravodlivé platy zaslúžia. A zaslúžili si ich už v roku 2015. Ide síce o prvý krok, no v tejto chvíli najdôležitejší ... Ministerstvá momentálne rokujú aj o navyšovaní platov všetkých ostatných zdravotníckych profesií (27), teda aj fyzioterapeutov, zdravotníckych laborantov, praktických sestier - asistentov, sanitárov a pod,“ ozrejmila na sociálnej sieti.

Podľa jej slov bude rozdiel v základnej mzde v prípade sestier vo výkone odborných pracovných činností už pri nástupne viac ako 200 eur. Základná mzda na tento rok totiž počíta so sumou 1008,37 eura bez ohľadu na dĺžku praxe. Ak sa teda pozrieme na sestru s 10-ročnou praxou, ide o 323,73 eura. U certifikovanej pracovnej sestry s 10-ročnou praxou to je 327,63 eura, pretože tá má základnú mzdu v roku 2021 1065,02 eura. V prípade sestry so špecializáciou to je 242,20 eura (1453,20-1200,98) a v prípade sestry s dlhoročnou praxou 267,45 (1513,75-1246,30). Rovnakú tabuľku následne zverejnil aj minister financií.

Kritika komory

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) vyjadruje sklamanie nad návrhom úpravy platov sestier a pôrodných asistentiek, ktorú predstavil vo štvrtok minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a minister financií Igor Matovič (OĽANO). Informoval o tom riaditeľ kancelárie SKSaPA Lukáš Kober. "Ak je toto výsledok rokovaní za zatvorenými dverami a avizované skokovité zvýšenie miezd, nemôžeme vyjadriť spokojnosť s prezentovaným zvýšením hrubej mzdy sestry a pôrodnej asistentky," vyplýva z reakcie SKSaPA s tým, že očakávali akceptovanie ich návrhov na úpravu základných platov, avšak nestalo sa tak. Pripomenuli, že vláda SR nenaplnila ani vlastné programové vyhlásenie, v ktorom hovorí o zvýšení miezd sestier a pôrodných asistentiek na minimálne 110 percent priemerného zárobku v národnom hospodárstve.

Cieľom návrhu SKSaPA, o ktorom rokovali s ministrom zdravotníctva doteraz, bolo stabilizovať sestry v systéme a prilákať nových ľudí - absolventov. Návrh obsahoval dva prvky, a to základnú mzdu, ktorá by sa mala zvýšiť o 40 percent, čo je 440-eurové zvýšenie. Zároveň obsahoval návrh i nový prvok, a to príplatky za odpracované roky praxe. "Bohužiaľ, základná mzda sa podľa návrhu Matoviča zvýši iba o 11 percent, čo je zhruba 126 eur, čo nepovažujeme za kompenzačné ani motivačné. Navrhovaný nárast základnej mzdy je teda veľmi nízky a nie je konkurencieschopný k okolitým krajinám," uvádza sa v stanovisku. Podľa SKSaPA by to pomohlo pomôcť zastabilizovať sestry s praxou, avšak nie prilákať absolventov.

Na návrhu vnímajú pozitívne príplatky za odpracované roky - maximálne do výšky 20 percent, čo môže podľa SKSaPA zvýšiť mzdu o 226 až 253 eur, avšak iba u sestier služobne starších. Pripomenuli, že počas tlačovej konferencie neboli spomenuté ďalšie dve kategórie sestier a pôrodných asistentiek, a to sestry s certifikátom a sestry s magisterským vzdelaním a špecializáciou. "Treba upozorniť, že avizované zvýšenie miezd sa bude týkať iba jednej tretiny sestier a pôrodných asistentiek, ktoré pracujú v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Netýka sa teda ďalších 14000 sestier v ambulanciách, agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, školských zariadeniach či zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sú platené na základe zákona o výkone práce vo verejnom záujme alebo Zákonníka práce či dohôd so zamestnávateľom," píše sa v stanovisku.

Ako tvrdí SKSaPA, preto na rokovaniach navrhovali, aby boli zdravotníci odmeňovaní spoločným a osobitným zákonom, kde by boli zadefinované podmienky odmeňovania bez ohľadu na to, kde a u akého zamestnávateľa pracujú. SKSaPA dodala, že sa bude pýtať sestier a pôrodných asistentiek, či s návrhom vlády SR súhlasia alebo nesúhlasia a ako svoj nesúhlas plánujú prejavovať verejne.

Kritika Asociácie súkromných lekárov

Ambulantní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti kritizujú, že nie sú súčasťou návrhu zvýšenia platov. Na zvýšenie miezd sestier nemajú zdroje, a bez nich budú musieť ambulancie zavrieť. Skonštatoval to prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) Marián Šóth v reakcii na návrh zvýšenia miezd sestier v nemocniciach. "Napriek tomu, že zvýšenie platov sestrám prajeme a považujeme ho za nevyhnutné, ostro protestujeme proti riešeniam, ktoré cielene vynechávajú ambulantný sektor," skonštatoval. Podotkol, že ambulantní poskytovatelia pokrývajú približne 60 percent zdravotnej starostlivosti, no sú systematicky vystavovaní prístupu, ktorý vedie k rozkladu celého sektora.

Na zvýšenie miezd sestrám podľa Šótha nemajú ambulantní poskytovatelia zdroje. Upozornil, že bez sestier budú musieť ambulancie zavrieť. "Dvere pre pacientov budú musieť zavrieť aj naše Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Ich činnosť je postavená výlučne na sestrách, ktoré nebudú môcť zaplatiť tak, aby konkurovali nemocniciam," zdôraznil. Skritizoval i stanovisko ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), že financovanie ambulantného sektora stojí na úrovni rokovaní medzi zdravotnými poisťovňami a samotnými poskytovateľmi. "To, že nás odkazujú na rokovania so zdravotnými poisťovňami, navyše, s dôvetkom, že dohoda bude závisieť od rozpočtu, považujeme za vrchol arogancie," dodal.