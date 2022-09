Najvyšší ústavní činitelia na púti v Šaštíne: Heger sa za Slovákov pomodlil! Prezidentka hovorí o súdržnosti

"Posolstvo, ktoré nám práve na tomto mieste sprostredkoval, je stále aktuálne a živé," povedala hlava štátu. Pripomenula, že v Šaštíne vyslovil pápež František aj tieto slová: "Viera, ktorá nie je abstraktná, ale pobáda nás vcítiť sa a byť solidárnymi s núdznymi, táto viera podľa Božieho štýlu, pokorne a bez rozruchu, odstraňuje bolesť sveta a zavlažuje spásou."

Každodenne sme podľa prezidentky konfrontovaní s trápením a starosťami našich blízkych, no je povzbudivým signálom, že im dokážeme aj aktívne pomáhať. "Že láska k blížnemu i súcit, o ktorom hovorí František, nadobúdajú formu konkrétnych postojov a skutkov," uviedla. "Dôležité je, aby sme v lepších i horších časoch ostali súdržní. A hoci sa líšime v názoroch či vo vierovyznaní, aby nás spájala viera v spoločné dobro," povedala Čaputová. Zároveň verí, že sviatok Sedembolestnej Panny Márie je príležitosťou precítiť túto vzájomnú blízkosť.

Premiér v modlitbách prosí, aby Sedembolestná Panna Mária držala patronát

Predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) vo svojich modlitbách prosí, aby Sedembolestná Panna Mária, ktorá je patrónkou Slovenska, neustále držala patronát nad Slovenskom a Slovákmi v ťažkých časoch a skúškach, ktoré zažívame. Uviedol to na sociálnej sieti po tom, ako sa vo štvrtok zúčastnil v Šaštíne na svätej omši.

Zároveň premiér prosí v modlitbách, aby sme si preukazovali lásku. "Aby sme verili v ľudskosť, úctu a dobro. Aby sme si preukazovali solidaritu, a to najmä v časoch, keď u nášho suseda zúri vojna," povedal Heger. Zároveň aj za to, aby sme mali nádej, že aj v bolesti a strachu dokážeme nájsť silu meniť veci k lepšiemu. "Už niekoľko storočí nás príbeh jednej ženy učí pristupovať k životu s pokorou a na nenávisť odpovedať láskou a trpezlivosťou. Neznamená to akceptovať zlo," uviedol premiér. Znamená to podľa neho, že i v temnote máme byť svetlom.