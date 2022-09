Matovič avizuje kombináciu klasickej a úradníckej vlády: Odborníkov už oslovili

BRATISLAVA - Vláda by mala byť po odchode ministrov SaS kombináciou úradníckej a klasickej. Uviedol to líder OĽANO a minister financií Igor Matovič (OĽANO) po stredajšom rokovaní vlády. Dodal, že odborníkov na uvoľnené pozície vo vláde už oslovili a aktuálne diskutujú o viacerých menách. Zároveň chce, aby boli vo vedení rezortov nielen odborníci z daného prostredia, ale aj schopní manažéri.

"Rozhodli sme sa ísť cestou odborníkov," uviedol Matovič. Považuje to za dobré. "Bude to zvláštny koncept," poznamenal. Zodpovednosť za každý rezort podľa neho nesie vždy v prvom rade minister. Čo sa týka politickej zodpovednosti, bude to "spoločná zodpovednosť". Nomináciou odborníkov chcú ukázať, že im nejde o posty SaS. Navyše, bude mať podľa neho inú váhu, keď odborník vo vedení rezortu hospodárstva povie, že našli nedorobenú prácu, než keby to povedal stranícky nominant OĽANO.

Podotkol, že za normálnych okolností by bol rezort hospodárstva lukratívnou ponukou, no vzhľadom na situáciu s energiami si to vyžaduje veľkú odvahu. Chce však, aby do vedenia rezortu nastúpil človek s plným vedomím si výziev a aktuálnej situácie. Potvrdil, že jedným z mien, o ktorom sa rozprávali s partnermi, je Karel Hirman. Do úvahy však podľa neho pripadajú viacerí.

V súvislosti s ďalším fungovaním trojkoalície deklaroval, že pri prioritách nemajú rozpory a definované boli aj v desiatich požiadavkách OĽANO pre SaS. "My si za tým stojíme a stotožňuje sa s tým aj Sme rodina," tvrdí. Dodal, že aj pri exekučnej amnestii nejaká zhoda je. "Veď sme to spoločne sľúbili, máme to v programovom vyhlásení vlády," pripomenul s tým, že SaS to dva roky blokovala. Čo sa týka koaličnej zmluvy, súčasnú považuje za dobrú a mohlo by k nej stačiť prijať dodatok. Označil to za "technikáliu".

Patrilo by sa tiež podľa neho dovoliť chýbajúcich podpredsedov Národnej rady (NR) SR. SaS už avizovala, že navrhne Martina Klusa. Matovič si ho tam vie predstaviť. Poukázal však na to, že SaS si nárokuje aj zachovanie doterajších postov predsedov výborov, hoci na ne ako opozícia podľa tradície nemá nárok. Líder OĽANO sa obáva, že SaS nebude vedieť k vláde pristúpiť konštruktívne a bude sa snažiť pomstiť. Naznačil, že by sa to mohlo odraziť aj na schvaľovaní štátneho rozpočtu.

Mzdy sa majú zvyšovať i ostatným zdravotníkom v nemocniciach

Platy sa majú zvyšovať i ostatným zdravotníkom v nemocniciach. Rezorty zdravotníctva a financií o návrhoch úpravy miezd v týchto dňoch rokujú. Na stole má byť už konkrétny návrh. Vyplýva to z vyjadrenia ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) po stredajšom rokovaní vlády.

Návrh sa má podľa neho týkať 24 ďalších profesií. "Základnou otázkou bolo, či takisto prídeme s tým princípom, či budeme odmeňovať aj podľa odpracovaných rokov. Ako sme sa rozhodli, dáme vedieť v najbližšej dobe," skonštatoval. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (OĽANO) už skôr avizoval, že o úprave platov plánuje rokovať aj s ďalšími zdravotníkmi. Záchranárom, sestrám a lekárom v nemocniciach predstavili Lengvarský a Matovič návrh na zvýšenie ich miezd v auguste.