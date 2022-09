Na septembrovú schôdzu parlamentu pôjdu zákony na pomoc v energetickej kríze, tvrdí premiér

BRATISLAVA – Vláda pripravuje viaceré scenáre, ako reagovať na energetickú krízu. V stredu po rokovaní vlády to vyhlásil premiér Eduard Heger (OĽANO). Skonštatoval, že na septembrovú a zrejme aj októbrovú schôdzu Národnej rady (NR) SR pôjdu zákony na pomoc ľuďom s energiami. Avizoval, že opatrení na budúci rok je nachystaných dosť.

Heger priblížil, že veľkú časť stredajšieho rokovania kabinet venoval energetickej kríze. Dodal, že momentálne sa čaká na európske riešenie cien energií. Ubezpečil, že vláda bude reagovať v "príhodnom čase a primeraným spôsobom".

Premiéra Eduarda Hegera prekvapilo, že strana SaS nepomohla schôdzu otvoriť

Pri energetickej kríze podľa premiéra musia ísť bokom "politické tričká". "Teraz my pripravujeme zákony, ktoré pôjdu na septembrovú a zrejme ešte na októbrovú schôdzu, ktorými nastavíme pomoc pre ľudí, aby zvládli energetickú krízu," zdôraznil s tým, že viaceré zákony, ktoré poputujú do parlamentu, by mala vláda schvaľovať budúci týždeň.

Heger sa vyjadril aj k aktuálnym údajom zverejneným Štatistickým úradom (ŠÚ) SR o tom, že medziročná hodnota inflácie sa zvýšila v auguste 2022 na 14 %. "Keď rastú ceny elektriny a plynu, ktoré sú vstupné suroviny pre čokoľvek, čo sa vyrába, tak je prirodzené, že inflácia bude adekvátne tomu rásť. Takže pokiaľ sa neustália a neklesnú ceny plynu a elektriny, nemôžeme očakávať, že inflácia bude klesať," tvrdí premiér. Infláciu podľa neho zastabilizuje, keď sa ceny elektriny a plynu zrazia výrazne smerom dole.

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) predpokladá, že inflácia už by nemala ísť výrazne hore. "Ja osobne sa nazdávam, že už sa blížime k vrcholu inflácie, že už nepôjdeme príliš vyššie," dodal. Pripustil, že 14 % je historický rekord, rekordy však podľa jeho slov inflácia dosahuje na celom svete a najmä v Európe.