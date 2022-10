Poslanci reagujú na fiasko ohľadom zákona o dúhových vlajkách: Poslanci ho stopli, demokracia si vraj vydýchla

BRATISLAVA - Poslanecké dusno sa dá každým dňom krájať viac a viac, no zaujímavé je, že tém na toto rozdeľovanie a skupinkovanie je neuveriteľné množstvo. Najnovšie poslanci reagujú na fiasko, ktorým si prešla novela Gyorgyho Gyimesiho a Tomáša Tarabu ohľadom zákazu dúhových vlajok na štátnych inštitúciách. V podstate sa dá povedať, že z klubu OĽaNO tento zákon nepodporil nikto okrem Gyimesiho. Liberálnejší poslanci stroskotanie zákona pred druhým čítaním vítajú, iní sú sklamaní.

Zákaz vešať na budovách štátnych inštitúcií symboly hnutí, organizácií, komunít a ideológií propagujúcich akýkoľvek druh sexuálnej orientácie sa nezavedie. Poslanci Národnej rady (NR) SR nepodporili návrh novely zákona o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní z dielne poslancov Národnej rady (NR) SR Tomáša Tarabu (nezaradený) a Györgya Gyimesiho (OĽaNO). Parlament vo štvrtok návrh neposunul do druhého čítania.

Klub OĽaNO v tom Gyimesiho nechal samého

Zo 129 prítomných hlasovalo len 74 poslancov, 44 boli za, proti bolo 28 a zdržali sa dvaja poslanci. Členovia klubu OĽaNO okrem Gyimesiho nehlasovali, jeden člen bol proti. Návrh podporili okrem predkladateľov niektorí poslanci Sme rodina, Smeru-SD, ako aj niekoľkí nezaradení poslanci.

Na tento, pre predkladateľov katastrofálny výsledok hlasovania už reagujú aj viacerí členovia pléna.

"Ak by sme nemohli prejaviť solidaritu s akoukoľvek, nie len sexuálnou menšinou, tak by to bola katastrofa, veď o tom je demokratická spoločnosť," povedala pre médiá v parlamente poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS), ktorá si po tomto hlasovaní zavesila aj status o neúspechu novely v pléne.

Teším sa, no je to stále málo, reaguje Kolíková

Svoju časť radosti z neposunutia tohto zákona do ďalšieho čítania prejavila aj bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS). "Teším sa z tohto rozhodnutia, ale zároveň si uvedomujem, že je to veľmi málo. Dodnes nemáme zákony, ktoré umožňujú sprevádzať partnera do nemocnice, poznať jeho zdravotný stav, zúčastniť sa na dedičskom konaní alebo dediť, či poberať za jeho opatrovanie príspevok," dodala.

DÚHOVÉ VLAJKY A ROVNOSŤ PRED ZÁKONOM 🌈 Parlament neposunul do druhého čítania zákaz vyvesovania dúhových vlajok na... Posted by Mária Kolíková on Thursday, October 6, 2022

Bývalý minister školstva Branislav Gröhling (SaS) sa po hlasovaní vyjadril v štýle, že by bol rád, aby sa poslanci už konečne uzniesli na niečom, čo ľuďom reálne skutočne pomôže.

Zákaz dúhových vlajok neprešiel. Verím, že politici, ktorých jedinou aktivitou je zakazovať raz interrupcie a potom vlajky, si nájdu lepšiu agendu. Možno niečo, čo ľuďom skutočne pomôže. Posted by Branislav Gröhling - Vzdelanie je budúcnosť krajiny on Thursday, October 6, 2022

Predkladateľ veľkú radosť nemá

Práve poslanec Taraba bol jedným z dvojice, ktorá zákon do pléna prekladala. Nemá radosť z výsledku hlasovania. Podľa neho je to vraj dôkaz, že v parlamente majú prevahu "dúhoví poslanci", čo je vraj realita.

Iba 44 poslancov podporilo návrh, aby sa na vládnych budovách nemohli vyvesovať dúhové vlajky. Toto je odraz... Posted by Tomáš Taraba - predseda ŽIVOT NS on Thursday, October 6, 2022

Strašný obraz o nás, reagujú progresívci

Aj keď zákon neprešiel, ani mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko nemá veľmi veľkú radosť z toho, koľko poslancov sa napriek tomu rozhodlo zahlasovať za tento zákon a že ich bolo viac ako 40. Svoje rozhorčenie vyjadrila členka PS Lucia Plaváková.