Ceny potravín rastú závratným spôsobom: PREHĽAD za tento tovar si poriadne priplatíme! Aký bude ďalší vývoj?

Aj keby sme si mnohí priali, aby sa ceny tovaru opäť dostali na pôvodné ceny, opak je pravdou. Tie naďalej rastú a zatiaľ to nevyzerá tak, že sa to malo výraznejšie zmeniť. Spolu s cenami spotrebiteľského tovaru však rastie aj inflácia. Naďalej rastie každý mesiac a v júli dosiahla hranicu 13,6 percenta. „Najvýraznejší vplyv na medzimesačnú zmenu mali aj naďalej rastúce ceny niektorých potravín. V júli sa tempo ich rastu spomalilo z júnových 2,4 % na júlových 1,4 %. Rast cien ovplyvnili najmä vyššie ceny olejov a tukov o 3,9 %, chleba a obilnín o 3,3 %, mlieka, syrov, vajec o 1,7 % a mäsa o 1,5 %. Klesli ceny zeleniny o 3,6 % a ovocia o 1,5 %, pri ktorých však treba zobrať do úvahy aj sezónny vplyv,“ upozornil Štatistický úrad.

Naopak, klesli ceny pohonných hmôt, a to o 1,5 percenta. Podľa úradu je medziročný rast inflácie ďalší z rekordov za posledných 20 rokov. „K rastu cien na medziročnej úrovni prispel predovšetkým odbor potraviny a nealkoholické nápoje. Potraviny boli drahšie o 19,9 % a nealkoholické nápoje o 10,2 %. Najviac infláciu ovplyvnili, s prihliadnutím na podiel kupovaných položiek v nákupnom košíku, medziročne vyššie ceny chleba a obilniny o 23,4 %, mäsa o 20,1 %, ako aj mlieka, syrov a vajec o 21,8 %. Súčasne rast cien olejov a tukov prekonal v júli hranicu 50 %. Vrchol letnej sezóny mierne tlmil medziročný rast cien zeleniny a ovocia, za zeleninu však spotrebitelia naďalej platili o desatinu viac ako pred rokom,“ dodal Štatistický úrad, pričom na druhom mieste z hľadiska vplyvu rastu cien bolo zdražovanie v odbore bývanie a energie.

„Odbor tvorí najväčší, až štvrtinový podiel vo výdavkoch domácností. Ceny v tomto odbore boli počas júla medziročne vyššie o 16,1 %, pričom k rastu cien energií zo začiatku roka sa pridal vplyv zdražovania pevných palív. Pokračoval aj vplyv zdražovania stavebných materiálov, ktorý posunul imputované nájomné medziročne na nové maximum 19,9 %,“ upozornili z inštitúcie.

V porovnaní s minuloročným júlom najviac stúpli ceny tvrdého syru Eidam, rastlinného oleja či hovädzieho mäsa., Kým liter oleja nás minulý rok vyšiel menej ako 2 eurá, aktuálne zaň dáme v priemere 3,5 eura. Tvrdý syr zdražel o zhruba 2,5 eura. Hovädzie mäso aktuálne stojí už takmer 11,5 eura, ešte pred rokom to ale bolo zhruba 9 eur.

Potvrdzujú sa aj slová Štatistického úradu. Vo väčšine prípadov v medziročnom porovnaní ceny potravín stúpli. Za obyčajný biely rožok aktuálne zaplatíme zhruba 10 centov, za maslo 1,75 eura a 10 vajec takmer 2 eurá. O takmer 1,5 eura stúpla aj cena dusenej bravčovej šunky a kuracích pŕs – filetov. Na zhruba 3,5 eura stúpla aj cena kurčaťa bez drobov. Vyše 10 eur zaplatíme aj za trvanlivú salámu. Naopak, oproti minulému roku klesli ceny za kilo karotky o takmer 2 centy a o takmer 1,5 eura za kilo petržlenu.

Čo je však dôvodom tak prudkého rastu niektorých potravín oproti minulému roku? „Ovplyvňujú to rastúce ceny agrokomodít, potravín, energií a zvyšovanie nákladov na prepravu. Prudký rast zaznamenávajú hlavne obilniny, chlieb, pečivo a rastlinné oleje, ale aj mäso, mlieko, mliečne výrobky a vajcia. Vďaka letnej sezóne dosahuje pomalší cenový rast ovocie a zelenina,“ vysvetlila analytička 365.bank Jana Glasová. Ako upozornila, zvyšovanie cien u cítime vo všetkých oblastiach nášho života a analytička preto očakáva, že počas letných mesiacov ešte bude inflácia prekračovať hranicu 13 percent. To by sa ale malo zmeniť na jeseň.

„S príchodom jesenných mesiacov ale predpokladáme spomaľovanie tempa rastu inflácie, pričom by sa mal zmierniť aj rast cien potravín. Taktiež očakávame, že v ďalších mesiacoch bude pokračovať aj mierny medzimesačný pokles cien pohonných látok. Priemerná inflácia za celý tento rok sa bude podľa našich odhadov približovať k úrovni 12 %. Smerom nahor budú aj po zvyšok roka infláciu tlačiť hlavne vysoké ceny potravín, ropy a energií, ktoré sú výrazne drahšie ako vlani. Vojna na Ukrajine prispieva k zdražovaniu potravín dvoma spôsobmi. Prvým z nich je spomínané zdražovanie energií a benzínu, čo sa následne premieta aj do cien potravín. Druhým spôsobom je priame zvyšovanie cien obilnín, rastlinných olejov či kŕmnych zmesí, keďže Ukrajina aj Rusko sú ich dôležitými exportérmi. Drahé energie aj potraviny sa následne premietajú aj do rýchlo rastúcich cien služieb – v reštauráciach a kaviarňach, v ubytovaní, v oblasti cestovania a dovoleniek, ale tiež napríklad aj v službách osobnej starostlivosti,“ uzavrela Glasová.

Rovnaký názor zastáva aj analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. "Inflácia by už mohla atakovať svoj tohtoročný vrchol, hoci nepatrné zrýchlenie počas augusta sa ešte úplne vylúčiť nedá (vrchol očakávame nateraz v júli). Následne by silný bázicky efekt z druhej polovice minulého roka mal predsa len štatisticky brzdiť ďalšie zrýchľovanie medziročnej inflácie. Zmierňovanie rastu cien však bude najskôr len veľmi pozvoľné, keď ceny budú stále nahor tlačiť vyššie ceny energií, potravín i ich sekundárne efekty prelievajúce sa do dopytovej inflácie. Inflácia by tak mala zotrvať na úrovni okolo 12 až 13 % až do konca tohto roka," myslí si Koršňák.

Upozornil, že na úrovni okolo 10 % by sa rast cien mohol udržať aj v budúcom roku. Dotovať by ho mali naďalej najmä vysoké ceny potravín. Kľúčovou položkou, ktorá určí úroveň inflácie v budúcom roku, však budú ceny plynu a elektriny. Plné premietnutie trhových cien plynu do cien pre domácnosti by tak mohlo i v budúcom roku infláciu zrýchliť až k úrovniam okolo 13 až 14 %. Ak by sa nepodarilo uplatniť ani zmluvy na zafixovanie cien elektriny pre domácnosti, inflácia by v úvode roka mohla presiahnuť 20 %.