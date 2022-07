Kollár partnerom odporúča cestu rokovaní a kompromisov: Chce dovládnutie kabinetu

Kollár poznamenal, že bol v stredu (20. 7.) na rokovaní vlády a nemal pocit, že by tam bol nejaký enormný rozbroj medzi SaS a OĽANO. "Vláda normálne prebehla, schvaľovali sa veci, prakticky všetko bolo prijaté konsenzom. Zatiaľ vláda funguje v poriadku. Je to na týchto dvoch pánoch, ako sa dohodnú, ako sa dohodne Matovič so Sulíkom. Je to na nich dvoch, či rozbijú túto vládu, alebo kto ustúpi," skonštatoval.

Nechce prejudikovať možné riešenie situácie, scenárov vidí viacero. "Koalícia nie je manželstvo z lásky, ale z rozumu. Človek musí robiť kompromisy," podčiarkol. Sám je ochotný pristúpiť k otvoreniu koaličnej zmluvy, hoci súčasnú považuje za dobrú. "Zmluvu máme dobrú, tam nie je problém. Problém je len v personálnych otázkach, tak načo meniť koaličnú zmluvu. Ale keby to malo zachrániť túto vládu, nebudeme robiť problém," povedal.

Kollár zopakoval, že Sme rodina nemá žiadne personálne požiadavky. Ustúpiť by podľa neho mali obaja aktéri sporu, nie len jeden. Mrzí ho, že občanov zaťažujú takéto spory. Na margo menšinovej vlády poznamenal, že si nemyslí, že by niekto v OĽANO alebo Sme rodina chcel byť závislý od kotlebovcov. Problém pri riešení situácie nevidí Kollár u premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). Podotkol, že predseda vlády si prácu robí dobre a snaží sa utlmovať spory. "Doteraz nás vedel vždy nejakým spôsobom spojiť," uviedol.

SaS žiada odchod Matoviča z vlády

Spor vo vláde sa vyostril po tom, ako Národná rada (NR) SR prelomila veto prezidentky pri tzv. protiinflačnom balíčku z dielne ministra financií Matoviča. SaS a OĽANO sa následne obviňovali z hlasovania s fašistami. Liberáli prestali chodiť na koaličné rady, vypovedali koaličnú zmluvu a žiadajú prepracovanie novej. Ich požiadavkou je aj odchod Matoviča z vlády. OĽANO to odmieta.

SaS vyhlásila, že už nie je súčasťou koalície a ak sa do konca augusta nenaplnia ich požiadavky, ministri zo strany podajú demisiu. Šéf SaS sa už v tejto súvislosti stretol s premiérom. Heger vyzval SaS, aby urobila krok späť. Obe strany ďalej trvajú na svojich stanoviskách, predčasné voľby nateraz odmietajú.