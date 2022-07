Takáč sa obul do SaS: Strana zaradila spiatočku! Krúpa bráni liberálov, sú to obyčajné fámy

BRATISLAVA - Strana SaS si uvedomuje, do akého stavu smeruje Slovensko, a preto zaradila "spiatočku". Nechce niesť zodpovednosť za infláciu či zvyšovanie cien. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol opozičný poslanec Richard Takáč (Smer-SD). Poslanec Juraj Krúpa (SaS) reagoval, že nikto neuteká pred zodpovednosťou. Strana si uvedomuje, čo Slovensko čaká a čo treba riešiť.

Krúpa bol podľa Takáča dlhodobo neuspokojený v hnutí OĽaNO, a preto z neho odišiel. Tvrdí, že mal ambície stať sa ministrom vnútra alebo obrany. "Už sa niekde písalo, že som mal byť ministrom zahraničných vecí," reagoval na to Krúpa.

O funkciu ministra som záujem nemal

Takáčove vyjadrenia označil za klamstvá. Skonštatoval, že keby po takýchto funkciách bažil, v OĽANO by sa snažil. "Nemal som o takú funkciu záujem. Diskusia o tomto s nikým nebola," poznamenal Krúpa. Takáč vidí riešenie koaličnej krízy v predčasných voľbách. Je to podľa neho demokratické riešenie. Podľa Krúpu je reálne možné, že predčasné voľby budú. SaS sa ich neobáva.

Opozičný poslanec si však myslí, že SaS robí všetko pre to, aby predčasné voľby boli, pretože má obavy z novej strany expremiéra Mikuláša Dzurindu, ktorá by na Slovensku mohla vzniknúť. "Má obdobné programové ciele a bude orientovaná tak ako strana SaS," poznamenal. Podľa Krúpu ide o typické fámy Smeru. "Tieto isté informácie sa šírili v roku 2020 pred voľbami, že Mikuláš Dzurinda zvažoval návrat, ale nikde nie je žiadna podložená informácia," povedal.

Takáč spomenul aj prezidentku

Predčasné voľby chcú aj občania SR a Smer-SD má nástroje na to, aby ich ľuďom vo forme referenda umožnil, uviedol Takáč. Petičné hárky podpísalo vyše 300.000 ľudí, potrebných je 350.000 podpisov. Čas na ich vyzbieranie si Smer-SD dal do konca júla. Takáč však podotkol, že oficiálne akciu predĺžili ešte o dva týždne. Krúpa tvrdí, že referendová akcia nemá význam a referendum nebude. Smer sa tým len snaží pracovať so svojimi voličmi.

Takáč spomenul v diskusnej relácii aj prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, ktorá plne podporuje túto vládnu koalíciu. "Mňa ako poslanca Národnej rady SR mrzí, že prezidentka nevystúpi v parlamente a nevyzve koalíciu a koaličných poslancov, aby pracovali a robili všetko pre to, aby pomohli ľuďom pri rapídnom zvyšovaním a pri vysokej inflácii," poznamenal.