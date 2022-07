Slovensko má za sebou búrlivú noc: Ochladenie a silný vietor spôsobili SPÚŠŤ! Vyvrátené stromy, aj obrovské krúpy

BRATISLAVA/PRAHA - Konečne prišlo očakávané ochladenie, no ani to sa nezaobišlo bez škôd. Na západe Slovenska začal v piatok popoludní fúkať silný nárazový vietor, ktorý spôsobil rozsiahle škody. Popadali konáre, vylámal stromy. Búrky, ktoré ochladenie priniesli, so sebou doniesli aj niekoľkocentimetrové krúpy. Desivé následky po vetre a búrkach majú aj v Česku.

Dlhoočakávané ochladenie dorazilo. V piatok podvečer vystriedal obrovské horúčavy silný nárazový vietor, ktorý značil, že na Slovensku dôjde k zmene počasia. Spolu s vetrom totiž nad naše územie dorazil aj studený front, ktorý rozpálenú zem mierne ochladil. Avšak, nárazový vietor si so sebou odniesol svoju daň.

Archívne VIDEO Silný vietor zlomil strom na Gagarinovej ulici v Bratislave

Na mnohých miestach, hlavne v Bratislave a okolí, totiž padali obrovské konáre a stromy, ktoré silnému vetru nevedeli odolať. Vo Vajnoroch podľa portálu emeteo dosahoval krátko pred 20:30 rýchlosť vyše 107 kilometrov za hodinu.

Galéria fotiek (9) Zdroj: emeteo.sk

To, že vietor narobil viaceré problémy, priznal aj starosta Ružinova Martin Chren. "Extrémne silný vietor láme konáre a stromy po celom Ružinove. Ak nemusíte nutne niekam ísť, zostaňte doma, prípadne sa vyhnite miestam, kde hrozí riziko. SHMÚ uvádza výstrahu pred silným vetrom 2. stupňa do tretej rána. V ranných hodinách vyrazí do terénu tím nášho Ružinovský Podnik a polámané konáre a stromy bude postupne odstraňovať," napísal na sociálnej sieti. Stromy a konáre napríklad padli v areáli obľúbeného Štrkoveckého jazera, alebo pri kúpalisku Delfín, či na Radničnom námestí. Silný vietor však so sebou bral aj nezaistený stavebný materiál.

Stromy a konáre padali aj na cestách v okolí Bratislavy. Jeden padol na ceste medzi Ivankou pri Dunaji a Zálesím cez oba jazdné pruhy, z cesty ho museli odpratať vodiči.

Studený front, ktorý sme očakávali, však so sebou priniesol aj silné búrky, ktoré vyčíňali najmä na západe a severozápade krajiny. Najhoršie na tom bolo Záhorie a Myjava, kam búrky priniesli aj niekoľkocentimetrové krúpy. Naopak, v obci Bukovec pršalo tak intenzívne, že miestna kanalizácia nestíhala odčerpávať vodu a tá stála na uliciach, informovalo imeteo.sk

Galéria fotiek (9) Zdroj: FB / Martin Chren Galéria fotiek (9) Zdroj: FB / Martin Chren Galéria fotiek (9) Padnutý strom na ceste medzi Zálesím a Ivankou pri Dunaji.

Zdroj: Topky.sk

Intenzívne horúčavy

"1. júla bolo extrémne horúco najmä v Prešovskom kraji, horúčavy po prechode studeného frontu zoslabli. Včera viacero staníc v Prešovskom kraji (ojedinele aj inde) zaznamenalo vôbec najvyššiu hodnotu v ich histórii meraní. 38 °C sme namerali aj v severných okresoch Stropkov a Svidník, pričom nad 35 °C teplota vystúpila aj na hornom Spiši. Najvyššiu hodnotu (38,6 °C) sme nenamerali na krajnom juhu, ale trochu severnejšie - na staniciach Čaklov, Slovenská Kajňa a Trebišov," informovalo SHMÚ na sociálnej sieti.

Galéria fotiek (9) Zdroj: FB / SHMÚ

Silné horúčavy však spôsobili, že v okolí Lehníc v okrese Dunajská Streda horelo pole s obilím. Následkom ničivého požiaru zhorelo 30 hektárov obilia. "K požiaru obilia na koreni boli pred chvíľou vyslaní hasiči do katastra obce Lehnice-Sása smerom na Veľkú Paku. Požiar sa dôsledkom vetra rýchlo rozšíril a zničil obilie na 30 hektároch," informujú hasiči.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor Galéria fotiek (9) Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor

Problémy aj v Česku

Územie Českej republiky v piatok zasiahli silné búrky a prívalové dažde. V ich dôsledku bolo v piatok večer v Královohradeckom kraji bez elektriny zhruba 5000 domácností. V okolí Břeclavi padali trojcentimetrové krúpy a pre búrky museli v Brne prerušiť hudobný festival Beats for love. Informuje o tom český spravodajský server iDNES.cz. Prvá búrka sa krátko po 13.00 h prehnala cez okres Mladá Boleslav. Zostali po nej polámané konáre, ktoré dočasne znepriechodnili železničnú trať medzi Prahou a Turnovom. Veľmi silné búrky s krúpami a prívalovým dažďom sa vyskytli popoludní v okrese Benešov. Silné búrky sa vytvárali aj pri mestách Litomyšl, Ústí nad Orlicí a v Šumperku.

V Moravskoslezskom kraji museli po búrkach zasahovať miestne hasičské zložky, najviac v Českom Těšíne a Karvinej, kde odstraňovali popadané stromy. V Sliezsku padali dvojcentimetrové krúpy. Zhruba o 20.00 h postupovala silná búrka so znakmi supercely cez Břeclavský okres pri slovenských hraniciach. Padali tam trojcentimetrové krúpy. Nárazový vietor dosahoval rýchlosť 80 kilometrov za hodinu, uviedol Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). "Pred polnocou začal pravdepodobne po údere blesku horieť dom v třineckej časti Oldřichovice. Požiar okolo komínového telesa zamestnal 4 jednotky hasičov a spôsobil škodu za 400-tisíc českých korún (16 160 eur). Zásah prebiehal zvnútra, ale aj pomoci výškovej techniky. Rozobranú strechu hasiči zakryli plachtou," informoval hasičský zbor Moravskosliezského kraja na Twitteri. Silné búrky zasiahli aj Hradec Králové či Rovensko pod Troskami, kde padali rekordné až 7-centimetrové krúpy.

Před půlnocí začal pravděpodobně po úderu blesku hořet dům v třinecké části Oldřichovice. Požár okolo komínového tělesa zaměstnal 4 jednotky hasičů a způsobil škodu za 400 tis. Zásah probíhal jak vnitřkem , tak z výškové techniky. Rozebranou střechu hasiči zakryli plachtou. — HZS Moravskoslezského kraje (@hzsmsk) July 2, 2022

Zranení po búrkach v Poľsku

Sedem ľudí vrátane dvoch hasičov utrpelo zranenia v dôsledku búrok, ktoré sa v noci na sobotu prehnali územím Poľska. Informovala o tom agentúra PAP s odvolaním sa na hovorcu hasičov Karola Kierzowského.

Hasiči prijali 3700 tiesňových volaní, väčšinou zo severu Poľska. V tejto oblasti spadol strom na auto, v ktorom bolo päť ľudí vrátane dvoch detí. Hasiči ich všetkých vyslobodili a odovzdali záchrannej zdravotnej službe, dodal hovorca. Počas búrky sa vznietili strechy dvoch domov a 20 stanových táborov museli evakuovať. Búrky postupovali cez Poľsko zo západu na východ.