Za posledné týždne bolo množstvo útokov medveďa: Ľudia sa boja! SUMÁR, kde ich bolo najviac

BANSKÁ BYSTRICA - Celkovo sedem útokov a dve údajne poplašné správy. To je sumár útokov medveďov na človeka na Slovensku za niekoľko posledných týždňov. Začalo sa to ešte na prelome zimy a jari a pokračuje to až dodnes. Mnohé útoky sa skončili s vážnymi zraneniami či inými následkami na ľuďoch. Kde sa útoky odohrali a kde sa medvede najviac vyskytujú?

Prvý útok medveďa na človeka sa odohral ešte 3. marca tohto roku v doline Tiefengrund v Strážovských vrchoch pri Nitrianskom Pravne. K napadnutiu horára došlo počas výkonu jeho pracovnej činnosti. „Išiel kontrolovať oplôtok, keď ho medveď napadol. Spôsobil mu viaceré poranenia, mal doškriabanú tvár a ruky, natrhnuté ucho, zahryznuté do ramena a bol v šoku. K horárovi sa dostali kolegovia, ktorí privolali záchranku. Zraneného muža previezli do bojnickej nemocnice,“ uviedla hovorkyňa Lesov SR Marína Debnárová.

Galéria fotiek (5) Červenou sú na obrázku znázornené útoky medveďov na Slovensku v tomto roku. Bordovou farbou je znázornený hoax z Liptovských Kľačian

Zdroj: Topky.sk, google

Druhý útok hlásili začiatkom mája. Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky 9. mája krátko popoludní informovali o tom, že neďaleko obce Očová napadla medvedica horára. Tá bola v spoločnosti mláďat. Horárovi našťastie nespôsobila vážnejšie zranenia. Celé sa to udialo v katastri obce Očová pri Zvolene. Miestna medvedica zaútočila na jedného zo zamestnancov štátneho podniku.

🔘Zaznamenali sme druhý útok medveďa na horára v tomto roku ➡️Štátny podnik upozorňuje na medvediu ruju, jedince sú... Posted by LESY Slovenskej republiky on Monday, May 9, 2022

„33-ročný muž vykonával terénnu obhliadku miesta, ktoré sa malo zalesňovať. Išlo o lokalitu Jasle, asi 300 metrov od budovy bývalej lesnej správy Kyslinky, v blízkosti prístupovej cesty z Hrochote v smere na Zálomskú a Očovú,“ informovali Lesy na sociálnej sieti. Dodali, že na muža zaútočila odzadu a našťastie mu nespôsobila vážnejšie zranenia. Horár mal natrhnutý stehenný sval, bol poudieraný, na bedrách mal škrabance.

Tretí útok sa stal v Podpoľaní a do pamäti Slovákov sa zapísal najviac. Dvoch mužov pri Hriňovej v polovici mája napadla medvedica. Stretnúť sa s ňou podľa hasičov mali v blízkosti hotela Poľana na turistickom chodníku v ťažko dostupnom teréne. Jeden z nich bol zranený ľahšie, druhý bol s ťažšími zraneniami prevezený do nemocnice. "Ťažšie zraneného turistu stabilizovali priamo na mieste a pripravujú ho na prevoz k sanitke. Tá ho odviezla do Hriňovej, odkiaľ bol transportovaný do nemocnice vrtuľníkovou záchrannou zdravotnou službou," priblížili hasiči.

Turistov pri Hriňovej napadla medvedica ⚠ Dnes po šiestej hodine večer bola na linku tiesňového volania prijatá žiadosť... Posted by Hasičský a záchranný zbor on Wednesday, May 11, 2022

Viac informácií k útoku priniesli leteckí záchranári. Tí sa na miesto presunuli vrtuľníkom z Banskej Bystrice. "Po rekognoskácii terénu bol lekár priamo k miestu nešťastia vysadený pomocou palubného navijaka. Jeden z nich (45) utrpel vážne poranenia v oblasti tváre a hrudníka. Primárne ošetreného, v umelom spánku si ho od posádky rýchlej lekárskej pomoci prevzal lekár leteckých záchranárov do svojej starostlivosti a pripravil ho na evakuáciu z miesta pomocou lanovej techniky," informovali záchranári s tým, že počas medzipristátia bol pacient preložený na palubu vrtuľníka a transportovaný do Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Záchranársky vrtuľník z Banskej Bystrice bol včera večer vyslaný na pomoc do k.o. Hriňová, kde boli v lesnom teréne... Posted by Air - Transport Europe, letecká záchranná služba on Thursday, May 12, 2022

V piatok 10. júna došlo neďaleko Kremnice k ďalšiemu útoku medveďa na človeka. Miestny obyvateľ podľa všetkého vyrušil medvedicu s mláďatami, a tá ho napadla. Utrpel vážne poranenia tváre a hlavy. Päťdesiaťosemročný Marián išiel ráno do práce peši do Kopernice. Krátko po tom, ako vyrazil, však zrejme prekvapil medvediu rodinu. Keďže nablízku boli aj mláďatá, medvedica naňho zaútočila a spôsobila mu poranenie hlavy a tváre. Muž sa ešte sám dokázal vrátiť domov, odkiaľ mu už privolali sanitku. Tá ho previezla do banskobystrickej nemocnice. Marián skončil na oddelení plastickej chirurgie.

Staršieho muža napadol v pondelok 13. júna dopoludnia pri kaplnke v Porube v okrese Prievidza medveď. Muž utrpel poranenia ruky, previezli ho do nemocnice. Uviedol to starosta Poruby Tomáš Tóth, udalosť potvrdila i hovorkyňa Štátnej ochrany prírody SR Kristína Bocková. "Pán bol dohryzený, previezli ho do nemocnice, podľa mojich informácií má byť v stabilizovanom stave," povedal Tóth.

K útoku podľa neho došlo v blízkosti kaplnky, približne 200 až 300 metrov nad zastavaným územím obce. "Je to najvyhľadávanejšie miesto v obci, keďže sa tam nachádza kaplnka, liečivý prameň. Cez víkend tam chodia stovky ľudí," priblížil. Starostu podľa svojich slov útok medveďa prekvapil i znepokojil. "Nestalo sa ešte, aby bol medveď tak blízko k dedine," podotkol.

Posledný útok sa mal stať pri Donovaloch v stredu 15, júna navečer. Medvedica mala napadnúť horského záchranára, ktorý sa počas služby vracal po turistickom chodníku z Novej hole. "Inštinktívne sa mu podarilo vyškriabať sa na strom, odkiaľ zavolal pomoc. Okamžite za ním odišli dvaja kolegovia z Donovál aj so služobným psom, ktorí zranenému záchranárovi pomohli. Počas útoku utrpel tržnú ranu na hlave a transportovali ho do nemocnice v Banskej Bystrici na nevyhnutné ošetrenie," uvádza HZS.

Útok medveďa na horského záchranára - aktualizácia Aktualizácia 16.06.2022 Dňa 15. 6. 2022 v poobedňajších hodinách... Posted by Horská záchranná služba on Wednesday, June 15, 2022

Štátna ochrana prírody napokon uviedla, že to je celé inak. Zásahový tím pre medveďa hnedého nepovažuje stret záchranára s medvedicou za útok, ale za incident a majú na to jednoduché vysvetlenie. "V stredu 15.6. v oblasti Národného parku Veľká Fatra zahnala medvedica, v snahe ubrániť svoje dve mláďatá, záchranára Horskej Záchrannej služby (HZS) z turistického chodníka. Záchranár pri úteku spadol a utrpel poranenie hlavy. Priebeh incidentu ale nemožno považovať za útok, ktorého dôsledkom bola doškriabaná tvár záchranára," uviedli napokon na pravú mieru štátni ochranári.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR / Lukáš Mužla

Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (Zásahový tím ŠOP SR) ihneď po udalosti prešetroval incident vo Veľkej Fatre. "Záchranár vyrušil medvedicu v lesnom teréne, prirodzenom biotope medveďa hnedého. Stret s našou najväčšou šelmou je pre človeka nebezpečný a nie je cieľom situáciu zľahčovať. Napriek tomu upozorňujeme na zámerné skresľovanie informácií a nepodložené šírenia paniky v spoločnosti," dodali.

Aj hoax

Médiá včera obletela správa o ďalšom útoku medveďa. Ten mal prísť do stretu so ženou na bicykli, ktorá mala utrpieť zranenia ramena a pleca. Správu šíril aj poslanec parlamentu Filip Kuffa. Ministerstvo životného prostredia ju označilo za hoax. Podľa nich k žiadnemu zraneniu nedošlo a nešlo ani o klasický útok medveďa. Tento incident sme v mapke zaznačili tmavobordovou guľôčkou.

"V lokalite Liptovských Kľačian nešlo o útok medveďa. Osoba nepotvrdila, že došlo k zraneniam ramena a pleca v dôsledku napadnutia medveďom," uvádza rezort. "K stretu nedošlo v intraviláne obce Liptovské Kľačany, ale na poľnej ceste 10 km od dediny v lese. Cyklistka sa presúvala na bicykli so psom. Na krátku vzdialenosť uvidela medveďa. Zachovala však duchaprítomnosť, ihneď zosadla z bicykla a potichu si ľahla na zem. Ležiaca osoba nepredstavovala pre medveďa nebezpečenstvo a odišiel," dodalo ministerstvo.

Výskyt šelmy na Slovensku

Topky.sk si od Štátnej ochrany prírody vyžiadali mapy, ktoré znázorňujú výskyt medveďa na Slovensku. Z obrázkov, ktoré nám štátna inštitúcia zaslala, je zrejmé, že najviac jedincov našej najväčšej šelmy je na strednom Slovensku - a teda od juhu až po sever. Populácia medveďov sa však nachádza aj na východe Sloveska v okolí Slovenského raja. Dáta sú z roku 2013 a aktuálne sa uskutočnuje odborníkmi nariadené sčítanie medveďov. Výsledky tohto výskumu by mali byť známe na jeseň alebo v zime tohto roku.