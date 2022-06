Medvedica na cyklistku nezaútočila: Rezort reaguje na poslanca... je to HOAX! Bezpečnosť nie je politická téma

LIPTOVSKÉ KĽAČANY - Médiá včera obletela správa o ďalšom útoku medveďa. Ten mal prísť do stretu so ženou na bicykli, ktorá mala utrpieť zranenia ramena a pleca. Správu šíril aj poslanec parlamentu Filip Kuffa. Ministerstvo životného prostredia ju označilo za hoax. Podľa nich k žiadnemu zraneniu nedošlo a nešlo ani o klasický útok medveďa.

Informáciu včera potvrdil aj starosta obce Ján Hollý. Podľa neho samica medveďa hnedého napadla na lesnej ceste za obcou Liptovské Kľačany v okrese Liptovský Mikuláš mladú ženu. K udalosti došlo ešte v utorok (31. 5.) okolo poludnia v lokalite, kde sa denne pohybujú turisti, športovci aj lesní robotníci.

Archívne VIDEO Medvede sú úmyselne lákané bližšie k ľudským príbytkom, aj kvôli biznisu s ich fotením, tvrdí Budaj

Pár škrabancov

Žena mala utrpieť pár drobných škrabancov. Obyvateľka Liptovských Kľačian prechádzala lokalitou na bicykli spolu so svojím psom. "Medvedica vyskočila spod cesty, mala tri medvieďatá. Keď ju žena uvidela, zoskočila z bicykla, ľahla si na zem a rukou si kryla hlavu. Medvedica ju obkročila, zadnou labou jej stúpila na predlaktie. Pes do medvedice skočil a zahnal ju," popísal Hollý. Dodal, že na pomoc žene prišli lesní robotníci. Podľa starostu mala traumu, no okrem drobných škrabancov neutrpela žiadne väčšie zranenia.

Galéria fotiek (6)

Galéria fotiek (6) Zdroj: FB/Ministerstvo životného prostredia

Nešlo o útok medveďa

Ministerstvo životného prostredia však uviedlo, že nešlo o útok medveďa. "V lokalite Liptovských Kľačian nešlo o útok medveďa. Osoba nepotvrdila, že došlo k zraneniam ramena a pleca v dôsledku napadnutia medveďom," uvádza rezort. "K stretu nedošlo v intraviláne obce Liptovské Kľačany, ale na poľnej ceste 10 km od dediny v lese. Cyklistka sa presúvala na bicykli so psom. Na krátku vzdialenosť uvidela medveďa. Zachovala však duchaprítomnosť, ihneď zosadla z bicykla a potichu si ľahla na zem. Ležiaca osoba nepredstavovala pre medveďa nebezpečenstvo a odišiel," dodalo ministerstvo.

"Cyklistka sa so svojím psom dostala do blízkosti medvedice, zachovala sa však veľmi správne - zosadla z bicykla a ľahla si tvárou na zem. Medvedica preto vyhodnotila, že nepredstavuje pre medvieďatá hrozbu a nezaútočila. Cyklistka nebola zranená a nebolo nutné ani ošetrenie," uviedla manažérka pre komunikáciu ŠOP SR Kristína Bocková.

Bezpečnosť ľudí nemá byť politickou témou

Pracovníci Zásahového tímu pre medveďa navštívia lokalitu a vykonajú rekonštrukciu prípadu stretu človeka s medveďom. Rezort pripomína, že v žiadnom prípade nechce zľahčovať situáciu prípadných kolízií s medveďom. "No uvítame, ak zverejnené informácie budú pravdivé. Bezpečnosť ľudí je na prvom mieste, preto by sa z nej nemala stávať politická téma," dodalo ministerstvo.

Galéria fotiek (6) Zdroj: FB/Filip Kuffa

Rezort životného prostredia reagoval na správu, ktorú zverejnil na sociálnej sieti poslanec parlamentu Filip Kuffa. Ten zazdieľal obrázok s prvou informáciou a napísal k nemu základné informácie s tým, že medvedica znova útočila. "Natrafil som v skupine na oznam. Zaujímavé že Zásahový tím nezasiahol. Prečo asi? Inak, ak je to pravda, som veľmi zvedavý, čo zadokumentujú, a čo/kto bude nakoniec na vine. Zásahový tím totižto polovicu prípadov vyhodnocuje - útok sa nestal," napísal.

Galéria fotiek (6) Zdroj: FB/Filip Kuffa

Dnes reagoval aj na to, že rezort označil jeho status za hoax. "Keby ten váš status nepísal totálny diletant, tak by si všimol, že opis udalosti ako aj popis miesta že sa jednalo o intravilán, a zranenie ramena som nepísal ja, ale prebral som ho ako fotku zo statusu užívateľa na FB, čo koniec koncov v mojiom statuse v úvode aj konštatujem. A okrem toho som si to preveroval, a starosta informáciu potvrdil," napísal. "Ste banda biednych hoaxerov," dodal. Informáciu, že nešlo o útok medveďa pritom už včera potvrdila aj Štátna ochrana prírody.

Medvedicu videli už predtým

Medvedicu už spozoroval aj starosta, podľa jeho slov sa pohybuje v okolí obce a teritoriálne sa tam zdržiava. "Nechodí na odpadky. Nie sú tu krmoviská, senníky, kontajnery ani žiadne poľovnícke zariadenia slúžiace na prikrmovanie zveri," ubezpečil. Zdôraznil, že k udalosti došlo v oblasti, ktorá je vzdušnou čiarou dva kilometre od obce, kde ľudia chodia bežne. Po napadnutí Hollý kontaktoval Zásahový tím pre medveďa hnedého. "Ani po dvoch dňoch tu nikto z tímu nebol. Volal som s nimi hneď po udalosti, no zatiaľ nikto neprišiel," sťažoval sa starosta. Ako dodal, obáva sa, že kontaktov s ľuďmi bude pribúdať.

Rezort uviedol, že zásahový tím sa na miesto príde a vykoná rekonštrukciu. Informáciu potvrdila aj Štátna ochrana prírody SR (ŠOP). Podľa ŠOP došlo k stretu cyklistky s medvedicou v prirodzenom biotope výskytu medveďa hnedého. Išlo o lokalitu v lese, približne desať kilometrov za obcou, mimo intravilánu, uviedla Bocková. Zásahový tím pre medveďa hnedého bol po tomto incidente kontaktovaný, oblasť monitoruje a obhliadka miesta stretu je naplánovaná na nasledujúci deň. Upozornila, že v tomto období je ešte stále medvedia ruja. Samice si strážia mláďatá pred dospelými samcami, ktoré pre získanie medvedice zvyknú mláďatá usmrtiť. "Medvedice sa preto s mladými často sťahujú nižšie do blízkosti ľudských sídel," vysvetlila.