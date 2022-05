Kým mal Zelenskyj príhovor, Sulík sprevádzal milionárov: Geissovci sú obrovský prínos, tvrdí minister

V utorok na obed vystúpil v slovenskom parlamente ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Poslancom sa prihovoril cez telemost. Prítomní neboli niektorí poslanci Smeru na čele s Robertom Ficom a extrémistická strana odsúdeného Mariana Kotlebu sa zdvihla počas Zelenského úvodných slov.

Chýbal však aj minister hospodárstva Richard Sulík. Ten totiž v ten deň sprevádzal nemeckú milionársku rodinu Geissovcov po Banskej Štiavnici. "Mal som iný pracovný program, ten príhovor bol najmä myslený pre poslancov a ja som ho už nevedel zmeniť," povedal Sulík na tlačovej konferencii.

Sulík nekonkretizoval kde bol a či sprevádzal nemeckých milionárov, ale z jeho ďalšej reakcie je to viac ako jasné. "Áno, bol som mimo Bratislavy. A nechce sa mi to ani konkretizovať, lebo viem, kde vaša otázka smeruje a zbytočne sa v tom budete vŕtať," odpovedal Sulík novinárom s tým, že mal riadny pracovný program.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Ján Zemiar

Podľa ministra hospodárstva je návšteva rodiny Geissovcov pre Slovensko "obrovský prínos" a nestojí nás "takmer nič". "Platíme tam tri noci tomu technickému tímu, to sú náklady možno do 2000 eur," povedal Sulík. Geissovci sa vraj rozhodli natočiť tri diely o Slovensku, ktoré budú vysielané počas budúceho roka. "Jeden diel ma sledovanosť 5 miliónov, takže ak sem kvôli tomu príde len jedno percento ľudí, tak sa to oplatilo," uzatvoril Sulík.

Zelenskyj poďakoval Slovensku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa Slovensku poďakoval za solidaritu a pomoc, ktorú poskytujeme Ukrajine. Vo videopríhovore poslancom Národnej rady SR zároveň vyzval na pokračovanie pomoci, a to v obrannej oblasti, v téme sankcií i v podpore európskej perspektívy Ukrajiny. Vyzval Slovensko, aby bolo hlasom Ukrajiny v EÚ.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Ukrajina si podľa tamojšej hlavy štátu cení obrannú podporu od Slovenska. "Bolo by dobré, aby sa to od vás naučili aj iné krajiny Európy a sveta," povedal Zelenskyj s tým, že Ukrajina si cení aj našu solidaritu s Ukrajinou na úrovni EÚ.