SaS ukázal protinávrh na antiinflačnú pomoc: Toto nemyslí Matovič vážne, nechcem prispievať na Kollárove deti!

BRATISLAVA - Koalícia naďalej nemá finálnu dohodu na inflačnom balíku na pomoc rodinám z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO). Diskutovať ešte mali SaS s Matovičom. Z vyjadrení zástupcov koalície vyplýva, že liberáli návrh nevetujú, no ani ho nepodporia v Národnej rade (NR) SR. Dnes navyše zástupcovia SaS predstavili svoje riešenia na protiinflačnú pomoc a prízvukujú, že ak Matovičov návrh prejde len "prebičovaním" cez plénum, budú to považovať za hrubé porušenie koaličnej dohody, z ktorej sa vraj môže stať listina, ktorú nebudú brať na zreteľ. Z koalície však SaS odísť nemieni, takú "radosť" vraj Matovičovi neurobia.

Koaličná SaS predstavila protinávrh pomoci ľuďom pri súčasnom zdražovaní. Na zvýšenie daní strana uplatnila veto. Ak nebude rešpektované, koaličná zmluva stráca zmysel. SaS však z vlády ani z koalície odísť neplánuje. Na utorkovej tlačovej konferencii to vyhlásil minister hospodárstva a líder SaS Richard Sulík.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Topky/Maarty

Až 30-tisíc eur ročne na Kollárove deti

SaS niekoľkonásobne vyhlásila, že zvyšovať daňovo-odvodové zaťaženie pre ľud je pre nich neprípustné. Súčasný daňový bonus kritizoval aj Sulík, ktorý ho prirovnal k situácii rodiny predsedu Sme rodina Borisa Kollára, ktorý by si tak ročne prilepšil o 30-tisíc eur, na čom SaS nechce mať podiel. "Pri najlepšej predstavivosti, ja nevidím, aký má mať zmysel, dávať Borisovi Kollárovi viac ako 30-tisíc eur ročne na všetky jeho deti. To nemá ako byť pomoc pre najviac sociálne odkázaných ľudí, aby on dostával takýto príspevok," odôvodnil svoj odpor k návrhu Sulík.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Topky/Maarty

Z vlády neodídeme, takú radosť Matovičovi nespravíme

"Jednoznačne sme za to, aby štát veľmi rýchlo pomohol tým ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú," zdôraznil Sulík. Návrh ministra financií a lídra OĽaNO Igora Matoviča podľa neho nie je pomocou pre tých, ktorí sú sociálne odkázaní. Daňový bonus predstavený Matovičom podľa Sulíka chudobným berie a bohatým dáva. Kritizoval tiež, že navrhovaný daňový bonus majú financovať obce.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Topky/Maarty

Zároveň opäť zdôraznil, že vyššie dane sú pre SaS "červená čiara" a tu si strana uplatnila aj právo veta. Apeloval na koaličných partnerov, aby to neignorovali. "Vždy bolo takéto dôležité pravidlo rešpektované," podotkol. Ak by veto malo byť ignorované, koaličná zmluva podľa Sulíka stráca zmysel. Odísť z vlády sa však nechystá. "Takúto radosť Igorovi Matovičovi nespravíme," vyhlásil s tým, že SaS je vo vláde, aby presadzovala svoj program.

V súvislosti s krytím opatrení Sulík poznamenal, že na daniach sa vybralo viac, ako bolo rozpočtované, štát má teda o 1 miliardu eur vyššie príjmy, než s akými rátal. Dôvodom je podľa neho to, že inflácia napríklad na ceny pôsobí okamžite a keď sú vyššie ceny, sú aj vyššie príjmy z dane z pridanej hodnoty (DPH). Podľa Sulíka by bolo korektné, ak by sa "nadpríjmy" generované infláciou vrátili ľuďom.

Výzva a reakcia

Priblížil, že SaS predstavila protinávrh pomoci, na ktorý bola vyzvaná. Zahŕňa mimoriadne zvýšenie životného minima, rozšírenie okruhu poberateľov príspevku na bývanie, zvýšenie príspevku na bývanie a zníženie krátenia dávok v hmotnej núdzi. Tieto návrhy už predstavila SaS aj koaličným partnerom. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) podľa Sulíka reagoval pozitívne s tým, že návrhy dá prepočítať.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Topky/Maarty

Zvýšenie životného minima by podľa poslanca SaS Petra Cmoreja znamenalo aj zvýšenie 28 dávok, napríklad pre ťažko zdravotne postihnutých, ale aj prídavku na dieťa. Vyčíslil, že by to stálo tento rok 82 miliónov eur navyše. Rozšírenie a zvýšenie príspevku na bývanie by podľa neho stálo spolu približne 60 miliónov eur.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Topky/Maarty

Dohoda na balíčku ešte nie je

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš uviedol, že návrh má ísť v stredu (18. 5.) na vládu a vo štvrtok (19. 5.) do parlamentu. "Naďalej je podpora troch strán, Sme rodina, Za ľudí a OĽaNO, pre inflačnú pomoc rodinám 200 eur na dieťa v týchto ťažkých časoch," uviedol Šipoš. Dodal, že podľa posledných vyjadrení by SaS nemala za návrh hlasovať, no nebude ho blokovať.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Topky.sk / Maarty

V SaS nechcú aby sa znásilňoval legislatívny proces

SaS namieta, že doteraz nevidela finálny návrh. "Nesúhlasíme, aby sa takéto vážne zákony prijímali v skrátenom legislatívnom konaní bez riadneho medzirezortného pripomienkového konania. Nebudeme hlasovať o niečom, čo sme si nemohli ani pozrieť, je to nepredstaviteľné," uviedla predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Na otázku o odchode SaS z koalície odpovedala, že to aktuálne nie je predmetom diskusie. Ak sa však podobným spôsobom bude "znásilňovať" legislatívny proces, aj partneri by si podľa nej mali byť vedomí toho, čo je ich priorita.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga hovorí, že finálne paragrafové znenie by mali dostať od rezortu financií počas utorka. SaS by podľa jeho informácií mala vetovať jedine zvyšovanie daní. Diskutovať sa pritom malo napríklad o zvyšovaní daní z tvrdého alkoholu či hazardu.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Topky/Maarty

Šeliga ozrejmil, že pri alkohole by sa mohla zvýšiť aspoň o toľko, koľko je inflácia, keďže alkohol nie je vec bežnej spotreby. Dodal, že SaS mala predstaviť svoj plán pomoci a ďalej rokovať s rezortom financií. Strana Za ľudí podmieňuje prijatie Matovičovho balíka kompenzáciami pre samosprávy. Zároveň požaduje, aby z pomoci nevypadli rodiny starajúce sa o deti so zdravotným postihnutím.