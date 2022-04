Pred parlamentom sa opäť PROTESTUJE: Zišli sa tam podporovatelia Fica, Kaliňák poslal odkaz z väzby

Aktualizované o 16:45 Pred Národnou radou je asi tisícka ľudí. Smeráci sa postupne striedajú na pódiu a rečnia. "Fica si nedáme," skanduje občas dav.

Aktualizované o 16:30 Po hovorcovi strany Smer-SD Jánovi Mažgútovi prišiel na javisko Erik Kaliňák, synovec obvineného exministra Roberta Kaliňáka, ktorý je v súčasnosti vo väzbe. "Slováci, ja to zvládnem," citoval väzobne stíhaného Kaliňáka jeho synovec.

Podľa neho tí istí novinári, ktorí nás presviedčajú, že nie je dôvod protestovať, lebo väzba Roberta Fica by bola len na jeden mesiac, nás potom budú presviedčať, že vzhľadom na nové obvinenia, musia Robert Fico a Robert Kaliňák ostať vo väzbe do rozhodnutia súdu. Kaliňák mladší zároveň povedal, že podľa neho špeciálny prokurátor Daniel Lipšic zabezpečí, že ak sa Fico dostane do väzby, do volieb ho už nebudú vidieť.

Aktualizované o 16:20 Na protestujúcich dohliada polícia, ktorá zabezpečuje poriadok. Protestujúcich žiada, aby svojim správaním nenarúšali život obyvateliek a obyvateľov Bratislavy a aby politické postoje prezentovali slušným a civilizovaným spôsobom.

Protest pred Národnou radou Slovenskej republiky. ⬇️⬇️⬇️ 👉 Od 16:00 je pred NRSR plánované protestné zhromaždenie. Pri... Posted by Mestská polícia Bratislava on Thursday, April 28, 2022

Aktualizované o 16:18 Pred parlamentom sa zišli stovky ľudí na podporu obvineného predsedu Smeru Roberta Fica. Na začiatku sa strhla potýčka medzi protestujúcimi a ľuďmi, ktorí prišli s ukrajinskou vlajkou.

Pred Národnou radou sa už ráno objavili aj zátarasy, aby sa protestujúci dav nedostal až k jej bránam.

Národná kriminálna agentúra minulý týždeň obvinila poslanca Roberta Fica a exministra vnútra Roberta Kaliňáka zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Kaliňák skončil v putách a sudca Špecializovaného trestného súdu ho poslal do väzby z obavy, že by mohol ovplyvňovať svedkov.

SLOVÁCI, PRÍĎTE SPOLU S NAMI ODMIETNUŤ KRIVENIE PRÁVNEHO ŠTÁTU A DEŠTRUKCIU DEMOKRACIE! 🇸🇰✊ Posted by SMER - SD on Tuesday, April 26, 2022

Roberta Fica však zadržať nemohli, pretože je poslanec. Jeho väzobné stíhanie žiada zástupca špeciálneho prokurátora, ktorého tým poveril generálny porkurátor Maroš Žilinka. V parlamente dnes rokujú o tom, či Fica vydajú na väzobné stíhanie. Strana Smer-SD už od pondelka zvoláva protesty. Ľudí budú zvážať až z východu a poslankyňa Jana Vaľová na sociálnej sieti uverejnila aj to, že ubytovanie a odvoz budú mať zabezpečený.