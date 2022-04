Ruskí agresori na Ukrajine zrovnávajú so zemou celé mestá, poznamenala Remišová

NEW YORK - Pre rozvoj miest sú kľúčovými faktormi bezpečnosť, predvídavé a spravodlivé plánovanie a primerané financovanie. Na summite Novej urbánnej agendy (New Urban Agenda – NUA) v americkom New Yorku to vo štvrtok vyhlásila podpredsedníčka slovenskej vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová. Vicepremiérka v príhovore zároveň vyzvala medzinárodné spoločenstvo na zintenzívnenie tlaku na Ruskú federáciu s cieľom ukončiť agresiu voči Ukrajine. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).