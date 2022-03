AKTUÁLNE Prílev ľudí z Ukrajiny: Krízový štáb zriadil špeciálnu pracovnú skupinu! Bude fungovať nonstop

"Jednotlivé rezorty delegovali svojich zástupcov, ľudí, ktorí budú pracovať 24/7, tak, aby mohli koordinovať jednotlivé činnosti. Jednak priamo v teréne na hraniciach a v prípade, že sa vyskytnú problémy, ktoré treba eskalovať na vyššiu úroveň, na ktorej bude možno treba rozhodovať z politického alebo strategického hľadiska," uviedol Mikulec, ktorý je predsedom ÚKŠ.

"Všetky ministerstvá nominujú svojich zástupcov tak, aby sme komplexne a koordinovane riešili celú problematiku," doplnil generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra (MV) SR Marián Dritomský. Ako vysvetlil, prvú úroveň riadenia tvorí pracovná skupina ústredného krízového štábu so zástupcami všetkých rezortov.

„K tomu máme riadiace stredisko v Sobranciach, čo je priamo tá operatívna úroveň. Riešia veci, ktoré sú priamo na hraničných priechodoch a hotspotoch, ktoré oni priamo koordinujú, vykonávajú tam dispečing jednotlivých dopravných prostriedkov, ubytovacie zariadenia a riešia všetky problémy,“ načrtol Dritomský. Najnižšiu úroveň predstavujú jednotlivé hraničné priechody, hotspoty s koordinátormi zodpovednými za činnosť na jednotlivých priechodoch. Zložky sú navzájom prepojené. Riaditeľ Úradu vlády SR Július Jakab aj v mene premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) ocenil všetky zložky zapojené do pomoci ľuďom utekajúcim pred vojnou, ale aj do humanitárnej pomoci pre Ukrajinu.

O dočasné útočisko požiadalo už vyše 1200 ľudí

Od spustenia možnosti požiadať o poskytnutie dočasného útočiska na území Slovenska využilo tento nástroj vyše 1200 ľudí, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Po rokovaní ústredného krízového štábu (ÚKŠ) to povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Minister zopakoval čísla deklarované políciou, podľa ktorých hranice Slovenska prekročilo v dôsledku vypuknutia vojnového konfliktu vyše 90.000 ľudí. "Približne 86 percent z týchto ľudí sú Ukrajinci, väčšinou ide o matky s deťmi,“ upozornil Mikulec. "Mnohí ľudia pokračujú za svojimi blízkymi do ďalších krajín," informoval. Pripomenul, že Európska únia schválila vo štvrtok (3.3.) mechanizmus poskytnutia dočasného útočiska v rámci celého svojho územia.

Mikulec zdôraznil, že v súvislosti s možným vývojom a novou eskaláciou na Ukrajine je potrebné pripraviť sa na príchod ďalších vĺn utečencov, za dôležitú v tomto smere považuje koordináciu a spoluprácu v rámci celej Európskej únie. Významne ocenil aj spolupatričnosť a solidaritu občanov Slovenska, ktorá pomáha zvládať náročnú situáciu.

Vyjadril sa aj k myšlienke humanitárneho hubu, humanitárneho strediska, ktoré by mohlo vzniknúť na hraniciach s Ukrajinou. "Malo by ísť o miesto, kde by sa sústreďovala humanitárna pomoc prúdiaca z jednotlivých krajín a následne sa bude distribuovať na ukrajinské územie,“ vysvetlil Mikulec. Podľa jeho slov sa skúmajú možné lokality, v ktorých by sa takéto stredisko mohlo zriadiť. "Máme už aj ponuky niektorých firiem, ktoré sú ochotné ponúknuť pre tieto účely svoje logistické priestory," dodal minister.