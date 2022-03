Drucker sa pustil do Mikulca kvôli prívalu utečencov: Machroval a znova všetko zlyhalo! Apel na Hegera

BRATISLAVA – Slovensko zažíva v tieto dni zaťažkávajúcu skúšku. Z konfliktom zmietanej Ukrajiny k nám denne prúdia tisícky ľudí. Tí sú často vybavení iba malou batožinou obsahujúcou to najnutnejšie. Niektorí nemajú so sebou iba to. Odkázaní sú tak na našu pomoc a ako sa ukázalo, solidarita Slovákom rozhodne cudzia nie je. Horšie je to už s organizačnou stránkou, na ktorú sa od začiatku sype vlna kritiky. Najnovšie sa do nej zapojil aj exminister zdravotníctva Tomáš Drucker.

Predseda strany Dobrá voľba sa obrátil na premiéra Eduard Hegera (OĽaNO) s výzvou, aby minister vnútra Roman Mikulec (nominant OĽaNO) nebol viac zodpovedný za pomoc utečencom. „Napriek tomu, že pán minister Mikulec už v decembri machroval, ako sme na utečeneckú vlnu pripravení a máme XY scenárov, znovu všetko zlyhalo,“ uviedol.

PÁN PREMIÉR, POUČTE SA! NENECHÁVAJTE TO NA NESCHOPNOSTI MINISTRA MIKULCA 🙏🏼 Minister Mikulec to nedal pri covide,... Posted by Tomáš Drucker on Sunday, March 13, 2022

Ak by podľa neho nebolo dobrovoľníkov, samospráv a krajov, nefungovalo by absolútne nič. „Trvalo tri týždne, kým sa premiér a minister vnútra prišli pozrieť, ako to na hraniciach reálne vyzerá. Tým nemyslím PR fotky, ale naozaj pozrieť a vypočuť si obetavých ľudí z terénu. Teraz, opakujem, že až teraz sa začínajú nastavovať procesy, ako to zvládnuť a naozaj veľmi prajem pre nás všetkých, aby sa to pohlo vpred,“ uviedol. Výhrady mal aj k doterajšej rétorike šéfa rezortu vnútra.

Krízy podľa neho treba riadiť. „Zo skúsenosti viem, že pri takto veľkých výzvach sa zodpovednosť nedá delegovať na kolektívne orgány, všelijaké konzíliá a štáby. Tie majú poradnú funkciu, prípadne sa na ich zasadaniach prideľujú konkrétne úlohu. V žiadnom prípade neslúžia na kolektívne rozdumovanie, kde nikto nevie, kto je za čo zodpovedný," povedal.

Galéria fotiek (4) Na snímke minister vnútra Roman Mikulec (uprostred v pozadí) a predseda vlády Eduard Heger (tretí sprava) počas pracovného rokovania so zástupcami samosprávy v Sobrancoch.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

„Zodpovednosť má mať jeden človek, ktorý vie prijať rozhodnutie a nesie zaň zodpovednosť. Zo zákona je týmto človekom minister vnútra, ako šéf krízového štábu. Nie je náhoda, že pri covidovej kríze krízové riadenie absolútne zlyhalo a zlyháva aj dnes. Šéfuje tomu totiž ten istý človek - neviditeľný Roman Mikulec, ktorý je buď niekde pod lopúchom, alebo nadáva dobrovoľníkom,“ myslí si.

Hegera preto vyzval, aby vymenil Milulca ako šéfa Ústredného krízového štábu vymenil, alebo vedením poveril niekoho, kto túto úlohu „bude schopný vykonávať."

Heger priznal, že treba zlepšiť koordináciu

Predseda vlády Eduard Heger po sobotňajšom rokovaní so zástupcami regionálnej samosprávy, neziskového sektora a návšteve humanitárneho centra pri košickej železničnej stanici sám uviedol, že pri poskytovaní humanitárnej pomoci na slovenskej hranici s Ukrajinou je potrebné zlepšiť najmä koordináciu a komunikáciu.

Zdôraznil, že v ďalšej fáze bude potrebné vytvoriť dostatočné kapacity pre Ukrajincov, ktorí prejavia záujem zotrvať na Slovensku. Kompetentní očakávajú, že počty utečencov budú v najbližšom období rásť, teda narastie aj počet tých, ktorí budú chcieť u nás ostať dlhšie. "Aktuálne vybavia na hraniciach 10 000 až 13 000 ľudí denne, musíme sa pripraviť na to, že ich bude aj 20 000 a teraz nevieme povedať, koľkí z nich sa rozhodnú u nás ostať a koľkí nie," skonštatoval. V tomto smere má prísľub od európskych lídrov, že aj ďalšie štáty poskytnú svoje kapacity na umiestnenie azylantov. Pripomenul tiež, že počas predošlej utečeneckej krízy prišlo do Európy dva milióny utečencov za dva roky, teraz je to v priebehu viac ako dvoch týždňov.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Profimedia

Rovnako tiež podľa premiéra treba zabezpečiť podmienky pre plynulý tranzit ľudí, smerujúcich cez Slovensko do iných európskych krajín. "Hovorili sme v tomto smere o vytvorení akýchsi koridorov, aby bol ich presun koordinovanejší a rýchlejší, a aby tieto procesy čo najmenej ovplyvňovali život obyčajných ľudí," doplnil premiér.

Heger tiež upozornil na chýbajúcu psychologickú pomoc a absenciu krízového manažmentu v situácii, s ktorou nikto nerátal. "Dobrovoľníci v Košiciach ma upozornili na to, že keď sa utečenci najedia a vyspia, doľahne na nich ťažoba toho, čo sa deje v ich krajine. Potrebujeme preto posilniť tú psychologickú pomoc," skonštatoval premiér a zároveň poďakoval všetkým dotknutým zložkám.

Galéria fotiek (4) Zdroj: FB/Polícia SR

Starostka Uble Nadežda Sirková podotkla, že z pohľadu samospráv je potrebné predovšetkým doriešiť problém financovania nákladov, ktoré majú pri zabezpečovaní záchytných táborov. "Verím, že dokončíme túto tému a budeme odchádzať nielen s prísľubom, ale aj reálnou pomocou," dodala.

Odo dnes má prísť aj k zmene systému vybavovania a základnej asistencie utečencom. "Zmena sa dotkne najskôr hraničného priechodu Vyšné Nemecké a hotspotu v Michalovciach, následne hostspotu Humenné a hraničných priechodov Ubľa a Veľké Slemence," konkretizoval Braňo Tichý z migračného úradu. Uistil, že k zmene príde plynule a koordinovane, aby nebola prerušená doterajšia humanitárna asistencia. "Celé je to postavené tak, aby sa všetky služby, poskytované na hraničných priechodoch rušili až v momente, keď kompletne nabehne nový systém," dodal.