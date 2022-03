KVÍZ: Ak dokážete odpovedať na tieto otázky, tak ste spravili prvý krok k skvelej práci pre TOP zamestnávateľa

Galéria fotiek (3) Zdroj: NN poisťovňa

Chceli by ste na vlastnej koži zistiť, aké to je pracovať pre TOP zamestnávateľa? Renomovaná holandská spoločnosť práve hľadá nové talenty k spolupráci na Slovensku. Ponúka prácu vo finančnom sektore, v ktorom sa platy dlhodobo pohybujú nad priemerom trhu. Možno ste to práve vy, koho hľadajú. Otestujte sa v našom kvíze. Ak sa vám podarí uspieť, môžete sa uchádzať o zaujímavú prácu.