Dátoví analytici to povedali jasne: Plesová sezóna je už pasé, ale májové veselice budú! Dôležitý bude víkend

Už je to zopár dní, čo sa vlna omikron naplno prejavila na Slovensku a denne laboratória odhalia vyše 15-tisíc nových prípadov. Spočiatku sa vlna prejavila najmä v prihraničných okresoch, kde behom pár dní pribúdali niekoľkonásobné počty infikovaných.

Aj z toho dôvodu dátoví analytici upozorňujú, že Slovensko nie je jeden región a tým pádom nebude mať len jednu špičku. Ale niekoľko, podľa toho, ako bude nákaza postupovať krajinou, pričom rozdiely v nich môže byť aj niekoľko týždňov. A práve prvé špičky boli na severe Slovenska - v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Stropkov. Avšak, tak, ako v súčasnosti stúpajú počty infikovaných, budú o pár dní stúpať aj počty hospitalizovaných.

Medvedia služba „strašiakov"

"Hľadači a posúvači špičky slovenskej omikronovej vlny robia medvediu službu publiku, vláde, a aj lekárom. Bude to veľmi, veľmi regionálne a bude to veľmi pravdepodobné veľmi ostré v krivkách s rýchlym rastom (3-4 týždne) a rýchlym poklesom," konštatovali dátoví analytici. Avšak majú aj dobrú správu - údajne na to, aby sme vedeli, aký tvar bude mať krivka omikron vlny, nepotrebujeme minúť desiatky miliónov eur na PCR testovanie. Naopak, podľa ich názoru by stačilo aj to, ak by pediatri a obvodní lekári nechávali doma ľudí s príznakmi a nevláčili ich na testovanie do testovacích zariadení, ktoré môžu mať desiatky kilometrov od domu.

"Nemocnice by mali teraz stúpať o 100 denne z 1700 a neskôr aj o 200 denne. Opäť veľmi regionálne. V Žilinskom, Prešovskom a v Bratislavskom kraji viac a teraz, v Banskobystrickom a v Nitrianskom a v Košickom menej a neskôr. Ale pacienti s ľahším priebehom potrebujú možno desiati-dvadsiati jednu sestričku na rozdiel od JIS, kde je pomer 1:2. Slovensko predsa len personál v nemocniciach má a aj starostlivosť o ľahšie priebehy a kratšie pobyty zvládneme," upozornili analytici.

Dobré aj zlé správy

Paradoxne, podľa ich slov Slovensku pomôže predchádzajúca delta vlna a premorenosť z nej, a to najmä v regiónoch s nízkou zaočkovanosťou. Ak by podľa analytikov bola pravda, že situácia na Orave sa už zlepšila a región je už za vrcholom vlny, išlo by o dobrú správu, rovnako, aby by sa klesanie počtu prípadov ukázalo až cez víkend. Avšak, ak by naďalej prípady na Orave rástli, bol by to pre nás obrovský problém. Všetko by však malo byť zodpovedané do konca víkendu.

"Určite izolujte teraz a hneď starkých a vydržte to 10 dní v postihnutých okresoch a do konca februára v ostatných regiónoch. A potom by sme sa mali dočkať uvoľnenia. Mentálne, fyzicky, psychicky a aj reálne. Na plesy to tento rok nevyzerá, ale májovú veselicu dáme. A bude to bujaré. A asi aj bez covid pasov. Postupne sa s nimi lúčia po celej Európe. Pozerajme na Česko, majú k nám najbližšie," upozornili dátoví analytici. Ako poznamenali, deti majú v piatok polročné prázdniny, a teda budú aj s víkendom 3 dni doma, vďaka čomu sa situácia na školách uvoľní a zastabilizuje. "Choďte von do prírody a vyhýbajte sa bujarej mnohopočetnej spoločnosti v interiéroch. Po 2 rokoch potrebujeme mesiac trpezlivosti a dočkáme sa. Každý kopec má svoj vrchol," uzavreli.