Aká bude jar na Slovensku a v Európe? Dlhodobá predpoveď meteorológov: Vyššie teploty aj rapídne zmeny počasia!

Jar je pre mnohých najkrajším obdobím v roku. Veď vtedy príroda doslova ožíva zo zimného spánku a pomaly, ale isto sa otepľuje. Mnohí sa na príchod jari nevedia dočkať, zrejme až na alergikov, pre ktorých ide o najproblematickejšie obdobie roku.

Už teraz sa však objavujú prvé prognózy, ktoré načrtávajú, aká bude tohtoročná jar - a to od marca do mája. Viaceré modely sa totiž zhodujú v tom, že jar bude teplejšia, ako je dlhodobý priemer. Informuje o tom portál imeteo.sk.

Aj keď by mali byť teploty zhruba o pol stupňa až stupeň vyššie, neznamená to, že nás nemôže prekvapiť aj chladnejšie počasie. Ba čo viac, modely s tým dokonca aj počítajú. Na britských ostrovoch či v Škandinávii by mohla byť jar nepokojnejšia pre častejšie búrky. V severnej Európe by malo byť viac zrážok, ako napríklad v západnej Európe, kde meteorológovia predpovedajú suchšie podmienky. Ako však bude na Slovensku?

Podľa meteorológov americký model od NOAA/NCEP predpovedá o stupeň vyššie teploty, ako je dlhodobý priemer, rovnako tak aj britský Met Office. Výnimkou však nebudú ani vpády chladnejšieho vzduchu. V ostatných aspektoch by mala byť jar na Slovensku priemerná, najmä čo sa týka zrážok.

Meteorológovia však upozorňujú, že v prípade dlhodobých prognóz by mali byť ľudia obozretní, keďže sa predpovedá počasie na dlhé časové obdobie, prognózy nemusia vyjsť a nemusia byť presné.

