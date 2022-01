Na východe sa s menami pre bábätká vybláznili: Skutočné skvosty! Po týchto však rodičia siahli najčastejšie

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice sa minulý rok narodilo 2532 bábätiek. Z toho bolo 38 párov dvojičiek a dokonca aj jedny štvorčatá. Čo sa týka pohlavia, tak to bolo skoro vyrovnané – 51 percent novorodencov tvorili chlapci, 49 percent dievčatá.

Zaujímavé to však bolo z pohľadu výberu mien, po ktorých rodičia siahali. Zatiaľ, čo jedni dali prednosť klasike, iní popustili uzdu fantázii. Občas sa dokonca vyskytli aj exotickejšie mená, či mená seriálových hviezd. Najviac bolo však aj tak tých tradičných. „Kým pred pár rokmi leteli skôr cudzie mená, teraz sa viac používajú domáce. Je to návrat k tradícii. Medzi chlapčenskými menami sme mali najviac Michalov, Samuelov, Richardov, ale k častým patrili aj Adam, Ján, Martin, Dominik a Sebastián. U dievčenských kraľujú Viktórie, Sáry, Sofie, no pribudli aj Laura, Hana, Olívia a Simona," uviedla Anna Csorbová z UNLP, ktorá sa práci na nemocničnej matrike venuje 17 rokov. Má tak s čím tak porovnávať.

„Tentoraz z tých zaujímavejších spomeniem mená ako Darren, Roderik, Zalán, Aiden, Zoey, Kaleb, ale aj dve naraz - Timotej Enumett. Mali sme aj tieto cudzie ženské mená - Rylie, Alma, Lota, Luana, Anissa, Rania, či Prea," uviedla.

Csorbová prezradila aj to, čo potrebujú rodičia pri zápise dieťatka na matrike. Upozornila pritom, že zatiaľ čo v nemocnici sa dá dané meno zmeniť ľahko, na matrike je to už zložitejšie. „Mala som už také prípady, že rodičia vybraté meno nahradili ešte pred riadnym úradným zápisom. Vydatá matka u nás potrebuje sobášny list, slobodná matka svoj rodný list. Pokiaľ má určené otcovstvo, zápisnica sa vykoná pred narodením dieťaťa na matrike. Rozvedená potrebuje rozsudok a pokiaľ neuplynulo 300 dní od rozvodu, tak aj sobášny list," povedala.

Stávajú sa aj prípady, že rodičia dopĺňajú druhé meno, čo je možné. Najviac však tri, no v roku 2021 sa to u nich nestalo. Zaujímavosťou je, že ak ide o cudzie meno, v nemocnici si preverujú, či sa nachádza na zozname a môžu ho vôbec zapísať v tejto podobe.