Rok od smrti Milana Lučanského: Samovražda, ktorá rozdelila Slovensko! Dojímavý odkaz od rodiny

Pohreb Milana Lučanského

archívne video

Šokujúcu správu o smrti generála Milana Lučanského oznámila exministerka vnútra Denisa Saková na sociálnej sieti 30. decembra 2020 krátko po štvrtej popoludní. "Generál Lučanský zomrel. Úprimnú sústrasť celej rodine," napísala na sociálnej sieti Saková. "Ďakujem za všetko, čo pre Slovensko spravil. Česť jeho pamiatke," dodala. Neskôr smutnú správu potvrdilo aj ministertvo spravodlivosti.

"Žiaľ, môžeme potvrdiť, že dnes (30. 12.) o 15.55 hod. ošetrujúci lekár konštatoval smrť pána Milana Lučanského hospitalizovaného vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana Prešov. Je nám to nesmierne ľúto, rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť," napísali v oficiálnom stanovisku.. Smrť Lučanského potvrdila aj jeho rodina. "S hlbokým žiaľom vám oznamujeme, že dnes nás navždy opustil náš milujúci manžel, otec a syn generál Milan Lučanský. Žiadne slová nedokážu vyjadriť smútok, ktorý prežívame za tak veľkým človekom, akým bol," uviedla prostredníctvom sociálnej siete rodina pozostalého.

Obvinenie a väzba

Národná kriminálna agentúra ho zadržala 3. decembra 2020. Lučanského obvinili v rámci akcie Judáš a vzali ho do väzby. NAKA Lučanského najskôr nezadržala, pretože sa zdržiaval na dovolenke v Chorvátsku. Keď sa dobrovoľne vrátil, skončil vo väzbe.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer, MS SR

NAKA s polu s Lučanských obvinila ďalších sedem ľudí - Borisa Beňu, Petra Gašparoviča, Jozefa Reháka, Mariána Kučerku, Daniela Čecha, Ladislava Vičana, Norberta Bödöra. Obvinenie generála Milana Lučanského bolo postavené hlavne na výpovedi exsiskara Františka Böhma zadržaného počas akcie Božie mlyny. Bývalý policajný prezident bol obvinený z toho, že mal za peniaze od Böhma zabezpečovať jeho beztrestnosť. Na krku mal aj obvinenie z korupcie.

Pokus o samovraždu a zriadenie komisie

Lučanský, ktorý bol v Ústave na výkon trestu v Prešove, sa pokúsil v utorok (29. 12. 2020) obesiť. O 16:39 hod. ho našli zraneného v cele. Jeho zdravotný stav bol po prevoze do nemocnice kritický. Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku bol v kóme.

"Manželke bol umožnený kontakt v nemocnici od nočných hodín včerajšieho dňa, pričom podľa informácií dozorujúceho prokurátora pri jeho lôžku zotrvala aj počas dnešného dňa," poznamenala vtedy hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže Milan Ivan po udalosti odstúpil zo svojej funkcie. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková oznámila, že zriadi širokú komisiu na prešetrenie prípadu. Potvrdila, že zvažovala aj vyvodenie politickej zodpovednosti.

Konšpirácie šírili aj politici

Po smrti Milana Lučanského sa okamžite začali šíriť rôzne konšpirácie o tom, že ho v cele mučili. Tie pokračujú dodnes a šíria ich aj politici. Špeciálna komisia, ktorú zriadila ministerka Kolíková a bola zameraná na kontrolu okolností smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského, prijala záverečnú správu. Konštatuje sa v nej, že komisia nenašla žiadne dôkazy podporujúce pochybnosti o spoluzodpovednosti inej osoby za Lučanského smrť či jeho predchádzajúce zranenie oka.

Zdroj: Topky/Jám Zemiar

Zároveň však členovia priznávajú, že mali len obmedzené možnosti a definitívu môžu dať až orgány činné v trestnom konaní. Oficiálne vyšetrovanie ešte prokuratúra neskončila. Nie všetci zo 17 členov komisie sa so správou stotožnili. Dvaja poslanci, Denisa Saková (nez., Hlas) a Marian Kotleba (ĽS NS), boli proti a Marián Saloň (Smer) nehlasoval.

Kotleba si skúsil obesenie

Podľa Mariana Kotlebu príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže postupovali po tom, ako našli Lučanského, najlepšie ako vedeli. "Dnes sa definitívne potvrdilo to, že prvý incident nemohol byť ani len teoreticky pokusom o samovraždu. Zároveň všetci, s ktorými sme dnes boli v kontakte, úplne jasne vylúčili nejaké samovražedné tendencie generála Lučanského, aj vo vzťahu k druhému incidentu. Nehovorím že vylučujeme to, čo sa stalo teraz definitívne, ale že to jednoducho v tých výsluchoch vylúčili," povedal Kotleba.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Podľa jeho slov si skúsil aj vlastnú rekonštrukciu prípadu, keď sa pod dozorom príslušníkov ZVJS skúsil obesiť tak, ako to mal spraviť Milan Lučanský. "V rámci pokusu o rekonštrukciu situácie som sa pod dohľadom členov komisie a príslušníkov ZVJS pokúsil upevniť väzansku teplákovú bundu na postel tak, ako ju našli príslušníci ZVJS, a následne sa na ňu "zavesiť". Vydržal som tak možno 15 sekúnd v podstate bez problémov, trochu ma bolel krk," napísal Kotleba.

Dojímavý odkaz od rodiny

Rodina Milana Lučanského pravidelne využíva jeho profil na sociálnej sieti na informovanie verejnosti. Na stránke zdieľajú aj rôzne odkazy svojmu zosnulému manželovi a otcovi. Jeden taký uverejnili aj dnes.

"Milý otec, bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc všetkých a všetko čo si mal rád. S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plameni sviečok na Teba myslíme. Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach budeš navždy žiť. So smútkom v srdci si dnes pripomíname prvé výročie bez Teba a dakujeme všetkým, ktorí nezabudli a venujú Ti spolu s nami tichú spomienku. Odpočívaj v pokoji. S láskou Tvoja rodina," napísali.