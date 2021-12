Matovič zaútočil na Čaputovú: Tvrdá kritika prezidentky! Ostré slová o zákernosti a faloši

BRATISLAVA – Nedeľa nabitá informáciami a konfliktmi. Posledná adventná nedeľa bola v znamení viacerých diskusií, ktorých sa zúčastnila aj prezidentka Zuzana Čaputová či premiér Eduard Heger (OĽaNO). Prezidentka na adresu Hegera povedala, že nie je slabým premiérom a súčasný minister financií Igor Matovič (OĽaNO) nebol lepším. Matovič jej za to adresoval tvrdú kritiku. Pridal sa aj poslanec parlamentu Juraj Gyimesi!

Prezidentka počas štvrtej adventnej nedele prišla do diskusnej relácie TA3 V politike, kde bola hostkou Rastislava Ilieva. V relácii sa vyjadrila aj k manažovaniu pandémie či práci premiéra Eduarda Hegera. Vyjadrila sa, že Heger síce nie je slabý premiér, Slovensko by však podľa jej slov potrebovalo „silnejšie líderstvo“, pretože sme v kríze. Na túto tému sa bavili aj s premiérom Hegerom a upozornila ho, že Slovensko je v zvládaní pandémie ochorenia COVID-19 na najhorších priečkach na svete.

Archívne VIDEO Čelíme mnohým krízam, potrebujeme sa zomknúť, poznamenala Čaputová

"Je tu jasný signál toho, že niečo tu nie je dobré. Samozrejme, bolo by veľmi zjednodušené povedať, že toto je vina vládnej koalície, ale tak to určite nie je. V každom prípade politickú zodpovednosť nesie vláda a kľúčovou osobou je Eduard Heger," uviedla s tým, že v tomto zmysle ho chcela vyzvať na posilnenie jeho pozície. Matovič nebol podľa hlavy štátu lepším lídrom pri zvládaní pandémie. Krajine podľa prezidentky neprospieva, pokiaľ z vládnej koalície vzíde nápad, ktorý v nej nie je dohodnutý. Ako tvrdí, často chýba jednotné stanovisko koalície.

Problémom podľa nej je, ak sa z odborných názorov stanú politické témy. To, že politici spochybňujú odborníkov, niektorí členovia vlády kritizujú opatrenia prijaté vládnym kabinetom či niektorí ministri prídu s nápadom a iných tlačia k múru, je podľa Čaputovej oslabenie boja s pandémiou a do riadenia vnáša chaos.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Matovič: Zlomyseľné bozky smrti od prezidentky

K celej veci sa vyjadril aj samotný Igor Matovič. Ten na sociálnej sieti adresoval prezidentke ostrú kritiku. Podľa jeho slov totiž nikto viac neznižuje autoritu premiéra, ako prezidentka Čaputová. „Pri každej možnej príležitosti podsúva ľuďom, že by mal mať väčšiu autoritu. Zákerné vopred vykalkulované zlomyseľné opakované bozky smrti. Od človeka, ktorý by mal miesto sústavných podrazov v ťažkej kríze premiérovi pomáhať … samozrejme, ak by jej išlo viac o dobro Slovenska, ako svoj falošný strojený obraz pre ľuďmi,“ napísal Matovič.

Zdroj: FB / Igor Matovic

K problému sa vyjadril aj poslanec parlamentu za OĽaNO Juraj Gyimesi. Ten svojho straníckeho šéfa podržal a odporučil mu, aby tému a osobu prezidentky neriešil. „Je to zhasinajúca progresívna modla, ktorá sa doteraz nevyrovnala s tým, že jej strana je tam, kde je, respektíve, že nie je tam, kde si ju vysnívala!“ uzavrel Gyimesi.

Zdroj: FB / Igor Matovic