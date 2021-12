Nicholsonová sa tvrdo obula do Matoviča a Kollára: Pomätenci! Slovensku by prospel jeden dlhý lockdown pre vás!

Podľa ministra financií by sa malo uvažovať nad zavedením lockdownu pre seniorov v prípade, ak by sa situácia s omikronom začala vymykať spod kontroly. "Osobne som navrhol, že v tom prípade sa musíme nachystať na jediné riešenie, a to je, bohužiaľ, obmedziť pohyb ľudí nad 60 rokov. Nedokážeme tie státisíce ľudí extrémne rýchlym spôsobom zaočkovať. Keď chceme chrániť ich zdravie a zároveň ochrániť systém nemocníc, aby bol ako-tak funkčný, budeme musieť prijať možno aj takéto ťažké rozhodnutie - zakázať voľný pohyb ľuďom, ktorí sú najzraniteľnejší, bez ohľadu na to, či sú očkovaní alebo nie," priblížil.

K výroku financmajstra sa vyjadrili rôzni koaliční politici – kým Boris Kollár návrh Matoviča podporil, šéfka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková z SaS s ním nesúhlasí. "Namiesto strašenia zo zavedenia zákazu vychádzania aj pre očkovaných by sme mali mať vážiť slová a podporovať ľudí dať sa zaočkovať. Odkazovať, že ich aj tak zavrieme doma, bez rozmyslu nie je ideálna motivácia na očkovanie," povedala.

Tvrdý odkaz Nicholsonovej

K celej veci svoje povedala aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. A ostro vysvetlila, čo si o danom návrhu myslí. Poukázala pritom na svoju mamu, ktorá má v sebe už tri dávky očkovania proti koronavírusu. „Aj o polnoci spamäti odcituje ceny stavebných materiálov a vyráta koľko vás bude stáť nový dom, či škola. Je šik. Na tej fotke z leta si práve dáva tetovačku na lýtko. Zapísala sa na univerzitu tretieho veku. Každý deň lúšti krížovky a číta bohovsky napínavé kriminálky. Je strašne cool,“ napísala Ďuriš Nicholsonová na sociálnej sieti. Ako vysvetlila, jej mama má 65 rokov a tým pádom by sa jej lockdown pre rizikové skupiny obyvateľstva dotkol.

Aj z toho dôvodu, že sa zodpovedne postavila k pandémii a dala sa už zaočkovať aj booster dávkou, sa Nicholsonovej návrh financmajstra nepáči. „Tak sa vás pýtam, vy pomätenci, Igor Matovič a Boris Kollár… komu sa to vy vyhrážate zatvorením? Lockdownom? Tejto šik žene? Vy si naozaj myslíte, že ľudia 60+ sú nejaké nesvojprávne bytosti odkázané na vaše choré nápady?“ pýta sa rozčúlene s tým, prečo radšej koalícia nehľadá spôsoby, ako zvýšiť zaočkovanosť na Slovensku. Podľa jej slov je očkovanie jedinou cestou, ako sa dostať z pandémie. Preto je podľa jej slov namieste otázka povinného očkovania. „Bojíte sa, že prídete o percentá v prieskumoch, čo? Ak by som mala tie páky, navrhla by som jeden veľmi dlhý lockdown pre vás dvoch. Toto by teraz Slovensku prospelo najviac,“ uzavrela.