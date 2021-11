Zdravotnú poisťovňu zmení od budúceho roka takmer 152 000 ľudí

ÚDZS v tomto roku eviduje 189.014 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne, 37.135 z nich úrad neakceptoval. "V porovnaní s minulým rokom ide o viac než 500-percentný nárast neakceptovaných prihlášok, ktoré zahŕňajú duplicitné aj späťvzaté prihlášky," uviedol úrad.

Do zdravotnej poisťovne Dôvera akceptoval ÚDZS doposiaľ 50.537 prihlášok a neakceptoval 11.319 prihlášok. Do VšZP akceptoval 54.794 prihlášok a neakceptoval 14.263 prihlášok. Do Unionu zdravotnej poisťovne akceptoval 46.548 prihlášok a neakceptoval 37.135 prihlášok. Z predbežných výsledkov vyplýva, že najväčší úbytok zaznamenala súkromná Dôvera zdravotná poisťovňa, z ktorej sa rozhodlo odísť 15.276 osôb. Do štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) by po novom roku malo pribudnúť 8732 poistencov a do súkromnej Union - zdravotnej poisťovne by malo pribudnúť 6544 poistencov.

Najviac o zmenu zdravotnej poisťovne žiadali obyvatelia východného Slovenska. V Prešovskom kraji evidovali 37.919 prihlášok, v Košickom kraji 34.451 podaných prihlášok, v Banskobystrickom kraji 22.530 prihlášok, v Nitrianskom kraji 14.688 prihlášok, v Žilinskom kraji 10.380 prihlášok, v Bratislavskom kraji 19.192 prihlášok, v Trnavskom kraji 9492 prihlášok a v Trenčianskom kraji 9219 prihlášok. ÚDZS poznamenal, že finálne výsledky prepoisťovacej kampane budú známe až po 5. decembri.