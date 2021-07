AKTUÁLNE Kováčik chce ísť z väzby na slobodu: Sudkyňa rozhodla, či mu postačí náramok a 70-tisíc eur

16:24 Záleská svoje rozhodnutie odôvodňuje to, že dôvody na väzbu sa nezmenili.

16:15 Dušan Kováčik ostáva vo väzbe. Samosudkyňa Pamela Záleská jeho žiadosť z 12. júla zamietla.

16:13 Pojednávanie s obžalovaným Dušanom Kováčikom pokračuje. Sudkyňa rozhodla o tom, či sa obžalovaný dostane z väzby na slobodu. Kováčik ako náhradu väzby ponúkal kauciu 70-tisíc eur, záruku manželky a monitorovací náramok.

11:47 Hlavné pojednávanie súd prerušuje. Pokračovať sa bude o 15:00.

11:43 Aj ďalší obhajca Dušana Kováčika chce reagovať na prokurátorove slová. Sudkyňa ho zvýšeným hlasom upozorňuje, že to nie je prestrelka medzi ním a prokurátorom. "Nad rámec podanej žadosti chcem reagovať na vyjadrenie prokurátora, že ako považuje za potrebné predvolať a vypočuť dvedka Čurillu, môže tak urobiť sám. Znova zdôrazňujem, že svedkovia - prokurátori a zamestnanci ÚŠP už v tomto konaní pred súdom vypočutí boli," povedal obhajca.

11:41 Obhajca považuje vyjadrenie prokurátora k žiadosti klienta vo vzťahu k zdôvodňovaniu pretrvávania dôvodov väzby len za hypotézy. "Zastávam názor, že ak by sme dôvody väzby u klienta podrobili skúške zákonnosti a nevyhnutnosti, museli by sme prísť k záveru, že dôvody väzby uňho už dané nie sú," povedal obhajca Magál.

11:25 Prokurátor má za to, že dôvody väzby Dušana Kováčika trvajú aj naďalej. "Dôležitou skutočnosťou je to, že doteraz nebolo ukončené dokazovanie," povedal prokurátor.

11:10 "Na budúci týždeň bude tomu už 9 mesiacov, čo som v kolúznej väzbe. Som toho názoru, že vzhľadom k tomu, že na hlavnom pojednávaní boli vypočutí všetci kľúčoví svedkovia, domnievam sa, že dôvod kolúznej väzby u mňa neexistuje. Čo sa týka preventívnej, vzdal som sa funkcie špeciálneho prokurátora, čiže neviem pokračovať v trestnej činnosti. Ja som rodinne založený človek a moja kolúzna väzba je trestom aj pre moju rodinu. Pán prokurátor zaistil účty aj mojej rodine a moja manželka, ktorá sa stará o svojho 80-ročného otca, ostala absolútne bez prostriedkov, nemala prostriedky na zaplatenie vody, elektriny, lízingu na auto. Deväť mesiacov je dlhá doba, mám aj zdravotné problémy. Bol som na záktoku so srdcom a keď som požiadal o kontrolu, bolo mi umožnené ísť po mesiaci až po dvoch do Banskej Bystrice k človeku, ktorý ma prvýkrát videl, nemal moju zdravotnú dokumentáciu, nič. Aj z tohto pohľadu je to také, aké to je. Naozaj si myslím, že momentálne tie dôvody nefungujú a som ten posledný, ktorý by chcel niečo mariť. Chcem, aby som to mal čo najrýchlejšie za sebou. Mňa len zaráža, že tí, ktorí boli prepustení z väzby, tak sa veselo stretávajú a navštevujú sa, to je v poriadku. U mňa nie je žiaden poznatok, že by som niekoho ovplyvňoval alebo niečo maril. Z tohto dôvodu by som požiadal o tú alternatívu mojej väzby, ktorú uviedli moji obhajcovia. Ja som ochotný akékoľvek obmedzenia prijať," povedal Kováčik s tým, že má päť vnúčat a šieste sa narodí v septembri.

11:08 Kováčik navrhuje nahradenie väzby elektronickým monitorovacím zariadením a písomnou zárukou manželky. Kováčik navrhuje aj peňažnú záruku vo výśke 70-tisíc eur a nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka.

11:04 Kováčik uvádza aj to, že má informácie o tom, že Ľudovít Makó bol príslušníkom Slovenskej informačnej služby, čo podľa neho potvrdil aj expremiér Igor Matovič. "V závere obžalovaný uvádza, že z tohto vyplýva dôvodné podozrenie s manipuláciami svedeckých výpovedí, ako aj z ich ovplyvňovania," číta sudkyňa.

10:49 Obžalovaný Kováčik vo svojej žiadosti uvádza, že podľa neho pominuli dôvody, aby bol v kolúznej či preventívnej.

10:44 Samosudkyňa Pamela Záleská bude rozhodovať o žiadosti Kováčika o prepustenie z väzby. Kováčik v žiadosti, ktorá má 20 strán, rozsiahlym spôsobom popisuje doterajší priebeh konania. "Popisuje v samostatných bodoch dôvody, prečo podľa neho neexistuje dôvod na kolúznu väzbu," hovorí sudkyňa.



10:22. Obhajoba obžalovaného Dušana Kováčika navrhuje vypočuť ako svedkov sudcu Najvyššieho súdu Juraja Klimenta, predsedu Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu, prokurátora ÚŠP Vladimíra Kuruca, bývalého prvého námestníka Borisa Beňu, aktuálneho šéfa SIS Michala Aláča, bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského, exšéfa operatívy NAKA Jána Kaľavského, ale aj bývalého zástupcu šéfa odposluchov Norbeta Paksiho. "Nad rámec našiich doteraz zaslaných návrhov navrhujeme vypočuť bývalého šéfa NAKA Branislava Zuriana a zástupcu šéfa operatívy NAKA Jána Hazuchu, a to z dôvodu potreby objasnenia skutočností, ktoré vyplynuli z výpovede svedka Ľudovíta Makóa," hovorí obhajca Kováčika.

Obhajoba ďalej navrhuje prečítať písomnú komunikáciu medzi vyšetrovateľmi Jánom Čurillom a Jánom Kaľavským, ako aj ďalšie písomné dôkazy, medzi ktorými sú napríklad aj vyšetrovacie spisy či Uznesenie o vznesení obvinenia, ale aj články z internetových portálov.

10:17 Prokurátor navrhuje vypočuť bývalého generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára.

10:15 Pojednávanie po prestávke pokračuje. Protistrany budú navrhovať ďalšie dokazovanie.

09:52 Výsluch znalca skončil. Po krátkej prestávke sa bude rozhodovať o tom, či Dušan Kováčik ostane vo väzbe alebo nie.

09:30 Znalec teraz vysvetľuje, ako vzniknú dáta o umiestnení mobilných telefónov. Hovorí, že existujú. "Môže ísť napríkad o zaznamenávanie polohy pomocou máp, prípadne telefón môže zaznamenávať aj informácie o pripojení k tzv. BTS staniciam v GSM sieti," povedal znalec.

09:27 Slovo má obhajoba, ktorá sa pýta, ak=y význam majú informácie o umiestneniach zariadení, ktoré skúmal. "Informácie o umiestneniach obsahujú dáta o geolokácii, ktoré boli v dátovom obsahu predložených predmetov zistené. Môže ísť napríklad o geolokačné značky, ktoré obsahujú súradnice, miesta, napríklad v prípade grafických súborov, to znamená fotografií identifikovaných predložených zariadeniach," povedal znalec.

09:20 Lašák ešte predtým, ako mu obhajoba bude klásť otázky, číta ďalšiu časť znaleckého posudku, ktorá sa týka mobilných telefónov Dušana Kováčika.

09:19 Znalec prednáša znalecký posudok v úplnej zhode s jeho písomným vyhotovením. Lašák skúmal mobilné telefóny, dáta, správy, údaje o hovoroch. Analyzoval mobily Dušana Kováčika, jeho kamaráta Viliama Ružičku aj takáčovca Mateja Zemana.

09:12 Vypočutie znalca z oblasti IT systémov navrhla obhajoba. Samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská by dnes mala rozhodnúť aj o žiadosti Dušana Kováčika o prepustenie z väzby.

09:00 Pokračuje súdne pojednávanie s obžalovaným Dušanom Kováčikom. Vypovedať bude súdny znalec Marek Lašák.

Böhm tvrdil, že Makóa videl minimálne dvakrát v reštaurácii obedovať s obžalovaným Dušanom Kováčikom. "Z vyjadrenia Makóa mi bolo zrejmé, že sú s Dušanom Kováčikom až v priateľskom vzťahu," uviedol Böhm vo výpovedi. Makó mu mal povedať, že nie je problém vybaviť, aby prokurátor ÚŠP nepodal vo veci prepustenia Kudličku z väzby sťažnosť. "Opýtal som sa ho, koľko bude vec stáť, povedal, že 100.000 eur a že aj my z toho budeme mať províziu," vypovedal vlani Böhm s tým, že províziu pre Kováčika odovzdal Makóovi v jednej z bratislavských reštaurácií.

Makó ho mal informovať aj o tom, že je podozrivý z pokusu zavraždiť vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry Jána Čurillu. "Zo svojej izby priniesol štyri papiere, boli to fotokópie úradných záznamov, operatívne informácie, zhrnutie úradných záznamov a na štvrtom papieri boli podľa Makóa plánované policajné akcie," zdôraznil vlani Böhm, ktorý zomrel vo februári 2021. Zastrelil sal v obci Plavecký Štvrtok v okrese Malacky.

Makó minulý týždeň na pojednávaní tvrdil, že mu tieto záznamy dal obžalovaný Dušan Kováčik. Prokurátor Šúrek novinárom uviedol, že relevanciu prednesenej výpovede bude posudzovať súd. "Je to dôkaz ako každý iný, čiže má úroveň platnosti ako keby bol Böhm priamo vypočúvaný. Netreba nijakým spôsobom znevažovať nejakú čítanú výpoveď. Táto má rovnakú váhu, ako výpoveď osoby, ktorá vypovedala priamo pred súdom," podotkol. Šúrek tvrdí, že podaná obžaloba sa naďalej potvrdzuje.

Po výpovediach Ľubomíra Kudličku a Milady Masarykovej v stredu popoludní pokračovalo pojednávanie čítaním listinných dôkazov. Sudkyňa Pamela Záleská informovala, že vo štvrtok (15. 7.) má byť vypočutý IT znalec. Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Tvrdí, že je nevinný.