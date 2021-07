Parlament schválil OČKOVACIE prémie: Ako budú fungovať? Cestovky sa dostanú k zvýhodnenej finančnej pomoci

Cestovné kancelárie budú môcť čerpať zvýhodnené pôžičky od štátu, aby dokázali vyplatiť klientov, ktorí si kúpili zájazd, ktorý bol neskôr zrušený. Za zákon ako celok, ktorý zároveň umožní cestovkám dostať sa k zvýhodnenej finančnej pomoci a ktorým sa schválili očkovacie prémie, hlasovalo 77 poslancov zo 78 prítomných.

Motivácia na očkovanie

V rámci novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach, ktorou sa má zaviesť návratná finančná výpomoc pre cestovky, sa upravili aj dva nástroje na motiváciu ľudí na očkovanie. Počas druhého čítania bol predložený pozmeňujúci návrh, ktorý vznikal na ministerstve financií a ktorý predstaví poslanec György Gyimesi. "Vytvára dva nástroje pre štát na motiváciu ľudí, aby sa chceli očkovať," priblížil Matovič.

Ide o sprostredkovateľský bonus, na základe ktorého ľudia, ktorí sprostredkujú niekoho na očkovanie, budú za to odmenení. Druhým nástrojom je očkovacia prémia.

Očkovacia prémia a bonus

Štát bude finančne odškodňovať ľudí za to, že sa dali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Uviedol to vicepremiér a minister financií Igor Matovič. Má sa tak diať cez očkovaciu prémiu a sprostredkovateľský bonus. Oba modely pomoci putujú do parlamentu cez pozmeňujúci návrh. Matovič povedal, že na schéme motivácie k očkovaniu začalo ministerstvo pracovať zhruba pred mesiacom. Chce tak vyriešiť zaostávanie Slovenska v očkovaní.

Ľudí musíme odškodniť

"Musíme odškodňovať ľudí za to, že urobia niečo, čo sa im nechce," okomentoval Matovič s tým, že ide o verejný záujem všetkých obyvateľov SR. Pri očkovacej prémii ide v podstate o lotériu. Vláda sa však ešte musí pre spustenie rozhodnúť. "Zákonná úprava bude hovoriť o tom, že by prebiehalo týždenné žrebovanie, na ceny v žrebovaní by mohli byť maximálne použité dva milióny eur týždenne," vysvetlil minister s tým, že do žrebovania sa môžu zaradiť všetci očkovaní nad 18 rokov. Takže aj ľudia, ktorí sa zaočkovali už dávnejšie.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Matovičova vízia spočíva v jednom veľkom losovaní týždenne, ktoré sa bude konať zrejme v televízii RTVS a pravdepodobne vždy v nedeľu. Popritom by chcel minister zaviesť aj každodenné losovanie pred siedmou hodinou v dňoch počas pracovného týždňa s menšími prémiami. Čo sa týka sprostredkovateľského bonusu, ministerstvo by chcelo tento nástroj spustiť už od štvrtka (1. 7.), vláda to však ešte musí takisto odobriť. Ide o bonus pre sprostredkovanie očkovania hocikomu, kto sa dá zaočkovať od začiatku júla. "To znamená, že aby ktokoľvek z nás, kto má schopnosť presvedčiť niekoho, aby sa zaočkoval, tak aby bol motivovaný za túto prácu, ktorú vykoná v prospech verejného blaha a verejného záujmu," vysvetlil Matovič.

Čiže ktokoľvek, kto presvedčí nezaočkovaného človeka, aby sa zaočkovať dal, bude mať nárok na finančnú odmenu vo výške podľa veku človeka, ktorému očkovanie sprostredkoval. Ak ide o človeka do 50 rokov, sprostredkovateľ môže dostať 30 eur, ak do 60 rokov, môže dostať 60 eur a pri senioroch nad 60 rokov pôjde o sumu 90 eur.

Lengvarský očkovaciu lotériu schvaľuje

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský schvaľuje tzv. očkovaciu lotériu. Akákoľvek motivácia je podľa neho dobrá. "Či už to bude motivácia tým, že človek môže cestovať, alebo bude mať voľný vstup do rôznych zariadení. Pre niekoho je možno motiváciou suma, ktorú dostane. Akákoľvek cesta je v poriadku. Áno, lotériu schvaľujem," podotkol šéf rezortu zdravotníctva.

Premiér Eduard Heger zdôraznil, že ide o jeden z krokov, ktorým chce vláda ochrániť obyvateľov pred treťou vlnou pandémie. Podľa jeho slov je Slovensko jednou z prvých krajín Európskej únie, ktorá robí opatrenia na to, aby tretia vlna mala čo najmenší zásah. V reakcii na kritiku niektorých opozičných poslancov v súvislosti s lotériou uviedol, že sa nebráni lepším riešeniam, no zatiaľ ich nepočuje. "Kritizovať nie je ťažké, ale vyriešiť - tam sa ukáže, či človek vie, o čom hovorí, alebo len frfle. Diskusia je dnes taká otvorená, ako nikdy na Slovensku nebola. Radi budeme počúvať ďalšie riešenia, ktoré sú podložené dátami, vyskúšané a dobré," skonštatoval Heger.