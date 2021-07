Matovič opäť zaútočil na Sulíka: Zháňal hlasy na moje odvolanie! Šéf liberálov to odmieta

BRATISLAVA – Minister financií Igor Matovič (OĽANO) v stredu ustál odvolávanie. V nedeľnej diskusnej relácii V politike televízie TA3 však povedal, že Sulík mal v parlamente zháňať hlasy, ktoré by ho nepodporili na ministerskom poste. Sulík ešte skôr takéto tvrdenia odmietol. Matovič ďalej priznal vlastný podiel viny na poklese preferencií svojho hnutia.

Opäť sa pustil do Sulíka

„Neočakával som žiadne hlasy zo strán Za ľudí a SaS, napriek tomu nejaké prišli zo strany Za ľudí,“ vrátil sa Matovič k jeho stredajšiemu (30. 6.) neúspešnému odvolávaniu z pozície ministra financií. Za vyslovenie nedôvery Matovičovi bolo 51 zo 135 prítomných poslancom parlamentu. Tvrdí, že šéf SaS mal zháňať hlasy, ktoré by ho nepodporili na ministerskom poste. Sulík ešte skôr takéto tvrdenia odmietol. „SaS a Richard Sulík položia každú vládu, v ktorej sa budú nachádzať a urobia všetko pre to,“ povedal Matovič. Doplnil, že vôbec netúži po tom, aby bol v ďalšej vláde spolu so šéfom SaS.

Priznal vlastný podiel viny na poklese preferencií OĽANO

V relácii ďalej uviedol, že je právom ľudí, aby sa konalo referendum o predčasných voľbách. „Považujem za chybu pani prezidentky, že dala túto otázku na Ústavný súd (ÚS) SR,“ zdôraznil. Priznal si vlastný podiel viny na poklese preferencií OĽANO. „Po tom, že som si ako predseda OĽANO zobral na seba komunikáciu nepríjemných, nepopulárnych vecí počas pandémie, lebo som bol presvedčený, že by ich mal komunikovať premiér, škody na našich hlasoch mohli byť aj väčšie,“ doplnil s tým, že verí, že ľudia nie sú hlúpi.

Igor Matovič Zdroj: Topky/Maarty

Bojovať za Sputnik stálo za to

Dovoz ruskej vakcíny Sputnik V a snaha zaviesť očkovanie touto očkovacou látkou mali podľa expremiéra význam. „Určite to stálo za to,“ zdôraznil Matovič.

Oveľa menšie reálne počty tých, ktorí sa Sputnikom zaočkovať dajú, v porovnaní s proklamovanými očakávaniami pripisuje Matovič "podlej propagande" proti Sputniku a odsúvaniu možnosti očkovať sa ním. „Je to veľká škoda, že hlupáci odstrašili státisíce ľudí. A platí, že touto vakcínou sa chceli dať zaočkovať tí, ktorí inú vakcínu odmietali,“ uviedol. Výsledkom podľa neho je, že títo ľudia sa zaočkovať vôbec nedajú. V dôsledku antikampane postihol Sputnik podľa Matoviča na Slovensku rovnaký osud ako AstraZenecu.

Myslí si, že v ďalšom priebehu vakcinácie je potrebné využiť každú možnosť, ako zrýchliť a zefektívniť očkovanie. Pripustil, že určitá skupina ľudí sa však za žiadnych okolností zaočkovať nedá.

Zdroj: TASR - Milan Kapusta

V súvislosti s finančnými nákladmi na odmeňovanie zaočkovaných prostredníctvom sprostredkovacieho bonusu a očkovacej lotérie vyhlásil, že ministerstvo financií bude veľmi rado, ak sa týmto spôsobom vyplatí čo najviac peňazí. „Čím viac vyplatíme, tým viac zaočkovaných budeme mať a každý očkovaný sa ráta,“ zdôraznil.

Zopakoval, že nepovažuje za správne, aby tí, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, mali byť k tomu nútení tým, že majú platiť za testy. „Antigénové testy by mali byť naďalej zadarmo a mala by byť zachovaná dostatočná dostupnosť testovacích miest,“ povedal Matovič, poukazujúc na prax v iných krajinách.

O predĺženie ochranky nežiadal

Matovič bude mať ochranku aj naďalej. Minister síce nepožiadal o jej predĺženie, no dočasnú ochranu mu na jeden mesiac pridelil minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). „V Úrade na ochranu ústavných činiteľov si mysleli, že je to naďalej potrebné, je to ich rozhodnutie, akceptujem ho,“ povedal Matovič. „Bol som informovaný o možných krokoch niektorých ľudí,“ doplnil s tým, že ak mu bude chcieť minister vnútra opakovane predĺžiť ochranku, rozhodne sa na základe aktuálnej situácie.