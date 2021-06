Heger po týždňoch prelomil mlčanie: S Matovičom sa na Kolíkovej nezhodnú! Aj ja mam svoj pohľad, odkázal

BRATISLAVA - Údajné previnenia z minulosti u ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) vyvolávajú u šéfa OĽaNO a ministra financií Igora Matoviča také pochybnosti, že ju nazval podvodníčkou! To, či má na to rovnaký názor aj premiér Eduard Heger je zrejme tá správna otázka, ktorá Matoviča a predsedu vlády nikdy nespojí. Premiér mal pritom dnes na programe aj prijatie predsedníčky Európskej komisie.

Heger sa totiž na túto tému vyjadril v dnešnom vysielaní na rádiu Expres u Braňa Závodského naživo. "Ja mám tiež svoj pohľad. Sú veci, v ktorých sa zhodneme, sú veci v ktorých sa nezhodneme. Je to prirodzené. Myslím si, že toto do diskusie patrí,“ odpovedal Heger na otázku, či sa stotožňuje so slovami Matoviča o tom, že Kolíková podvod ohľadom rodinnej firmy spráchala a či je podvodníčka. "Všetci ministri majú moju dôveru. Keby to tak nebolo, tak by som určite podnikol patričné kroky,“ povedal ešte na margo tejto témy Heger. Ten rovnako jednym dychom odmietol, že by mal ministerku spravodlivosti odvolávať.

Heger bol dnes aj s predsedníčkou Leyenovou, označil to za veľký deň

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová dnes okrem iného prišla na Slovensko oznámiť, že Plán obnovy a odolnosti SR bol schválený, pričom Heger na stretnutie s ňou odchádzal rovno zo spomínaného vysielania. Tá potom ešte zamierila za prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

"Dnes pani predsedníčka EK prichádza, aby nám oznámila, že náš plán bol schválený," skonštatoval Heger v rádiu s tým, že je to veľký deň. Tvrdí, že plán obnovy výrazne posunie Slovensko dopredu.

Prišla odovzdať hodnotenie na Plán obnovy

V pondelok počas návštevy Slovenska predsedníčka EK Ursula von der Leyenová odovzdala premiérovi Eduardovi Hegerovi hodnotenie Plánu obnovy a odolnosti SR. V rámci návštevy Bratislavy si vo Vedeckom parku Univerzity Komenského prezrie prezentácie úspešných slovenských firiem, ktoré sa zameriavajú na nové a zelené technológie.

Slovenskou vládou zaslaný plán v hodnote 6,6 miliardy eur stanovuje reformy a investície, ktoré SR plánuje realizovať s pomocou Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF), zameraného na to, aby EÚ vyšla zo súčasnej koronakrízy silnejšia a prešla zelenou a digitálnou transformáciou.

