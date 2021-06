V Bratislave sa znova tvoria kolóny: Pripravte sa na zdržanie

S približne polhodinovým zdržaním treba počítať v smere do centra na Ulici Svornosti, na Slovnaftskej a Popradskej ulici. Rovnako sa vodiči v smere do centra zdržia aj na Moste SNP. Kolóny sa tvoria aj na Vrakunskej a Trnavskej ceste smerom do centra, kde si vodiči počkajú 15 minút.

Na Račianskej ulici je v smere do centra nahlásená nehoda. Blokovaný je pravý pruh. Nehody odstraňujú aj na Bajkalskej a Pionierskej ulici. So zdržaniami treba počítať aj pri vstupe do hlavného mesta. Približne 20 minút si vodiči počkajú na diaľnici D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom, smerom od Senca. Rovnaké zdržanie je nahlásené aj na vjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy.