Zásadné slová Kollára po včerajšom incidente v parlamente: Tvrdé riešenie pre poslaneckých "nespratníkov"!

Stačilo parlamentných výčinov! Boris Kollár prišiel s radikálnym riešením prostredníctvom ktorého si chce poradiť s parlamentnými nespratníkmi. K ostrej výmene došlo v pléne Národnej rady včera, počas rokovania o rozpočte. Poslanec Suja nazval Igora Matoviča "farizejom" a "šéfom organizovanej zločineckej skupiny". Následne ministrovi šplechol do tváre pohár s vodou.

poznamenal predseda parlamentu Kollár. Zároveň však zdôraznil, že to, že by sa spolu s podpredsedami parlamentu zdvihli a začali "nespratníka" vystrkávať von z pléna, je nepravdepodobné.oznámil Kollár s tým, že táto stráž má možnosť vstúpiť do pléna kedykoľvek a poradiť si s vyčíňajúcim poslancom. Šéf NR SR prizvukol, že na to, aby sa poslanci v rokovacej sále správali dôstojne, mu záleží a snaží sa na ich správanie dbať.