REPORTÁŽ z vakcinačného centra: Všetko fičí ako v úli! Denne zaočkujú tisícky ľudí, večer sa začína šou

BRATISLAVA – Očkovať proti koronavírusu sa u nás začalo koncom decembra. Momentálne je to naša najsilnejšia zbraň, ako sa pred vírusom chrániť, ale aj ako získať kolektívnu imunitu a vrátiť sa späť do normálnych koľají. Ľudia sa chodia očkovať do vakcinačných centier po celom Slovensku. My sme sa pozreli do jedného z najväčších centier v Bratislave.

Do vakcinačného centra na Národnom futbalovom štadióne sme prišli krátko pred šiestou. Na vakcíny čakalo v rade niekoľko desiatok ľudí, ktorých do areálu po kontrole púšťal SBS-kár. Po vstupe ich usmernili kam majú ísť. Rad sa hýbal naozaj rýchlo. Vakcinačným centrom nás previedol hlavný lekár Bratislavského kraja Tomáš Szalay, ktorý sa o chod centra stará od začiatku.

Pozrite si REPORTÁŽ z vakcinačného centra na Národnom futbalovom štadióne

Deň lekárov či zdravotníkov začína oveľa skôr

Deň lekárov, zdravotníkov, registrátorov, vedenia či personálu, ktorý sa stará o organizáciu, však začína oveľa skôr. Do práce prídu zhruba hodinu pred oficiálnym otvorením brán očkovacieho centra. „Po siedmej prichádzajú, keď očkujeme AstraZenecou, pred siedmou prichádzajú, keď očkujeme vakcínou Pfizer, pretože ten je potrebné ešte predtým nariediť,“ povedal Szalay. Očkuje sa dvanásť hodín denne a priemerne zaočkujú okolo 3 500 ľudí. „Zatiaľ najlepšie číslo, čo sme za jeden deň zaočkovali bolo 3 800 ľudí.“

Zdroj: Topky

Dnes extra ponuka

Po príchode do areálu sme nazreli aj dovnútra. Ľudia dodržiavali odstupy, pri vchode bola dezinfekcia a pracovníci, ktorí ľudí usmerňovali ďalej k registrácii. Každá vakcína má svoj vyhradený deň. V pondelok sa očkovalo Pfizerom. Bol to posledný deň víkendového očkovacieho cyklu. Už pri vchode preto ľudí vítala vtipná tabuľa s „extra ponukou Pfizeru“ ako v kaviarni.

Zdroj: Topky

Ako v úli

Rad pokračoval chodbou až do miestnosti, kde prebiehalo samotné očkovanie. Pre čakajúcich boli vyčlenené stoličky. Ešte predtým ste vyplnili dotazník a v jednej z dvanástich kóji vás zaočkovali. Atmosféra bola rušná a pracovná ako v úli. Každý presne vie, čo má robiť, keďže deľba práce je pre efektivitu dôležitá. „Dievčatá v riediarni naťahujú striekačky pre sestričky, aby mohli očkovať. Takáto deľba práce je výhodnejšia. Sestrička, ktorá očkuje v tej chvíli nemá kapacitu, aby si naťahovala striekačky z ampulky, takže jedni naťahujú, druhí aplikujú,“ opísal Szalay.

Zdroj: Topky

Desať minút zdržania sa rovná 60 ľudí

Hlavný lekár Bratislavského kraja však svoj deň začína ešte skôr. „Môj deň vo vakcinačnom centre sa začína už minimálne deň dopredu, keď sa musím pripraviť na obvolávanie alebo odesemeskovanie pozvánok pre náhradníkov,“ uviedol Szalay. Na štadión prichádza okolo pol ôsmej, keďže veci už po takmer troch mesiacoch očkovania fungujú pomerne rutinne. Lekári aj registrátori dostanú svoje pokyny. „Poviem im, aký deň ich čaká, na čo sa majú pripraviť, kde budú, alebo nebudú problémy,“ povedal nám hlavný lekár bratislavského kraja, ktorý sa stará o chod očkovacieho centra.

Zdroj: Topky

Problémy v tejto práci nie sú výnimkou, denne sa ich vyskytne mnoho a musia ich riešiť operatívne. „Keby som ich neriešil, nemám schopnosť zaočkovať toľko ľudí za deň. Naučil som sa tieto problémy riešiť za pochodu,“ uviedol s tým, že takto riešia stovky problémov a nečakaných situácií. Za minútu vybavia šesť ľudí a akékoľvek zdržanie by mohlo znamenať obrovský problém. Už desať minút znamená 60 ľudí. „Dvadsaťminútové zdržanie si neviem predstaviť. Znamená to 120 ľudí, ktorý musia stáť v dvojmetrovým odstupoch... viete kam by siahal tento rad?“ Szalay ukázal na ľudí, ktorý aktuálne čakali na vakcínu.

Ľudí treba kontrolovať priebežne

Potom, čo sa otvoria brány očkovacieho centra, Szalay zhruba pol hodinu sleduje situáciu vonku. Koľko ľudí prichádza, ako rýchlo prichádzajú a či nie je nejaký problém. Už ráno začne pripravovať zoznamy náhradníkov na ďalší deň. Výzvou pre lekárov je aj plánovanie obednej prestávky. „Snažím sa tam mať menej objednaných pacientov, aby sme sa stihli najesť, no nie vždy sa to podarí.“

Zdroj: Topky

Priebežne sa vyhodnocuje, koľko ľudí neprišlo a či netreba niekoho dopozvať. Sledovanie počtu ľudí je nesmierne dôležité, odvíjajú sa od toho oficiálne zoznamy, náhradnícke zoznamy i to, koľko ľudí vezmú na rámec. „Je to veľmi dynamická vec, treba to robiť možno každú hodinu alebo dve hodiny, pozrieť sa, koľko ľudí prišlo, neprišlo, aká je úspešnosť,“ opísal Szalay.

Všetko prebehlo hladko

Po očkovaní si ľudia sadnú do vopred vyčleneného priestoru, kde čakajú povinných 15 minút. Väčšina z nich odíde po povinnom čase domov, no občas majú prácu aj prítomní zdravotníci. S niektorými ľuďmi, ktorí už celý proces absolvovali sme sa rozprávali. Organizácia je podľa nich skvelá a vybavení sú rýchlo. „Dostal som termín, prišiel som, všetko prebehlo veľmi hladko a som úplne spokojný,“ povedal nám Roland. „Prvá reakcia bola naozaj šok, bolo tam viac ľudí, ale išlo to veľmi rýchlo. Celkový dojem je dobrý,“ povedala Klaudia. Obaja boli vybavení do 20 minút.

Po oficiálnom čase začína šou

Keď sa blížila večerná hodina a oficiálny očkovací čas sa pomaly končil, pred bránami sa začali zhromažďovať ľudia, ktorí čakali na vakcínu mimo oficiálneho programu a mimo náhradníckych zoznamov. Aj ich postupne usmerňovali vonku stojaci SBS-kári. „Keď sa blíži 20-ta hodina, je veľmi dôležité vedieť, koľko máme naťahaných striekačiek, nemať ich príliš veľa, aby sme tu nemuseli dlho ponocovať,“ povedal Szalay. Ideálny stav je, ak na konci pracovnej doby neostane žiadna naťahaná striekačka. „Ale to by musel byť počet ľudí presne zodpovedajúci počtu natiahnutých striekačiek,“ uviedol.

Zdroj: Topky

Keďže je to ťažké odhadnúť a striekačky sa naťahujú zhruba hodinu dopredu, niekoľko ich môže aj vplyvom ďalších faktorov ostať. Tu podľa Szalaya nastávajú dva scenáre – AstraZeneca alebo Pfizer. AstraZeneca je vakcína, ktorá mohla od začiatku ostať v chlaničke. „Tam nám stačilo minúť naťahané striekačky a zvyšné ampulky dať do chladničky,“ vysvetlil Szalay. Pri Pfizeri sa situácia menila. Spočiatku sa museli minúť všetky rozmrazené vakcíny Pfizer do piatich dní, dnes už je to 31 dní.

Ak sa cítite trápne, môžete sa prihlásiť do náhradníckeho systému

Ak teda napriek všetkému ostali voľné vakcíny, na rad prídu ľudia čakajúci za bránou a „šou“ sa môže začať. SBS-kári usmernia ľudí na jedno miesto podľa počtu. Ľudia sa snažia dodržať odstupy, no nie vždy je to možné. Szalay sa pred ľudí postaví s megafónom a vopred ich informuje o tom, že ešte ostali voľné vakcíny. „Aspoň niektorí z vás neodídu smutní,“ povedal. Niektorí sa v minulosti sťažovali, že ohlasovanie diagnóz im prišlo nedôstojné, nemusia to však absolvovať touto formou, na čo ich lekár upozornil.

Zdroj: Topky

„Ak sa cítite trápne, že sa máte prihlásiť k diagnóze, tehotenstvu či k tomu, že ste darca krvi, môžete sa prihlásiť do náhradníckeho systému kraja a môžete tak spraviť anonymne,“ povedal ľuďom Szalay. Následne sa pristúpi k čítaniu diagnóz. Najprv prídu na rad zdravotne ťažko postihnutí ľudia a ľudia s diagnózami podľa vyhlášky ministerstva zdravotníctva.

Po oficiálnom zozname sú na rade voľné pravidlá

Keď sa vyčerpá oficiálny zoznam a ešte stále sú k dispozícii vakcíny, na rad prichádzajú voľné pravidlá. Počas jedného zo stretnutí bratislavskej župy sa teda prítomní dohodli na ďalšom poradí, v akom budú ľudí na vakcíny volať. Uprednostnili tehotné ženy a následne darcov krvi. Ak sa minú aj tieto skupiny, ľudí volajú podľa vekovej kategórie. Počas dňa, kedy sme vakcinačné centrum navštívili, na vakcínu mimo poradia čakalo okolo 150 ľudí.

Zdroj: Topky

Sú dni, kedy príde menej ľudí, sú dni kedy ich tu stoja stovky. Bežne, ak je dobré počasie, sa tu nahromadí okolo 300. Rekordný počet čakajúcich však siahal až k číslu 500. Počet ľudí, ktorých takto zaočkujú, sa líši. Niekedy ostanú štyri striekačky, niekedy ich ostane štyridsať a presne toľko ľudí dostane šancu. Málokedy sa na rad dostanú ľudia podľa vekovej kategórie. Počas našej návštevy sa takisto dostali dnu len diagnózy a darcovia krvi, ktorí sú samostatnou kategóriou. Dokonca bol prítomní aj mladík so zlatou plaketou, teda s viac ako 50 odbermi, a od prítomných si vyslúžil obrovský potlesk. Dovnútra sa dostali aj viacerí so striebornými plaketami.

„Mám pocit, že ľudia si na to zvykli, vedia, že nie je isté, že tú vakcínu dostanú. Naopak, väčšina ostane bez vakcíny a ja im to vopred hovorím,“ povedal Szalay. Atmosféra bola napriek okolnostiam veľmi uvoľnená, nikto nebol agresívny, ľudia nenadávali. Je pravdou, že niektorí potom, čo už vedeli, že sa nedostanú na rad a čakali možno hodinu, neskrývali svoju frustráciu a odišli. Stále však majú na výber a môžu zvoliť oficiálnu cestu. Ku koncu dňa sa ešte spraví poriadok a dajú sa dokopy potrebné dokumentácie. „Pozrieme sa na chyby, na ktoré sme prišli, dáme ich na hromádku, aby sme ich stihli na ďalší deň opraviť a rozídeme sa domov,“ povedal nám hlavný lekár.