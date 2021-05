Kolíkovú podporujem vo všetkých reformách a zákonoch, ktoré prináša, uviedla Remišová

Spôsob, akým sa uskutočnilo v utorok (25. 5.) bratislavské predsedníctvo strany Za ľudí, Remišová skritizovala a poznamenala, že sa na ňom nemohla zúčastniť, lebo bola na rokovaniach v Bruseli. "Niektorí členovia nedostali pozvánky na toto stretnutie a boli to práve tí členovia, ktorí nesúhlasia so skupinou okolo Márie Kolíkovej. A aj keď na toto stretnutie prišli, nebolo im umožnené hlasovať a ich hlasy sa nezapočítali," povedala Remišová.

Pokladá to za hrubé porušenie stanov, keďže sú riadnymi členmi predsedníctva. Tvrdí, že ju mrzí, že sa takéto rozpory riešia na verejnosti, pretože to škodí strane. Remišová poznamenala, že vnútrostranícka debata má prebiehať na vnútrostraníckej úrovni, ale má byť čestná a férová. "Nemám problém s konkurenciou, ale ten boj musí byť férový a čestný," povedala na margo toho, či bude aj ďalej šéfkou strany.

Zdroj: Topky/Jano Zemiar

"Dnes je na stole to, aby strana fungovala v súlade s demokratickými a férovými princípmi, na ktorých vznikla," povedala Remišová. Na otázku, či sa strana Za ľudí rozpadá, Remišová uviedla, že je potrebné sa vrátiť k tomu, prečo do politiky išli. Predpokladá, že do nej nešli ľudia preto, aby bojovali o stranícke stoličky, ale preto, aby pomáhali ľuďom a bojovali za záujmy Slovenska.

O vnútrostraníckych veciach sa chce rozprávať na vnútrostraníckom fóre. "Ľudia nechcú vidieť stranu, kde sa členovia medzi sebou neustále žerú, ale stranu, ktorá hovorí o dobrých riešeniach a presadzuje ich," povedala Remišová v súvislosti s klesajúcimi percentami strany Za ľudí. To, kedy zvolá snem strany, predsedníčka Za ľudí presne neuviedla. "Rozhodnú o tom orgány strany," povedala. V stredu večer sa malo uskutočniť predsedníctvo strany, avšak ako tvrdí Remišová, vzhľadom na mimoriadnu schôdzu parlamentu to nie je jasné.

Zdroj: Topky/Jano Zemiar

Na utorkovom bratislavskom krajskom predsedníctve strany Za ľudí malo dôjsť k porušeniu stanov strany. Tvrdí to člen predsedníctva Dušan Velič. Hovorí, že "skupina okolo Márie Kolíkovej" zaslala pozvánky na stretnutie len niektorým členom krajského predsedníctva a vynechala tých, ktorí Kolíkovú nepodporujú. Na stretnutí sa hlasovalo o zvolaní mimoriadneho snemu, na ktorom by sa volilo nové vedenie Za ľudí. Velič hovorí, že hlasovanie je neplatné.