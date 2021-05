Politológovia k ODVOLÁVANIU Kolíkovej: Taktika a politické divadlo! Ak by zahlasovali za, vláda mohla padnúť

BRATISLAVA - (Ne)hlasovanie takmer tridsiatich poslancov OĽaNO vyvolalo diskusiu. Šéf poslaneckého klubu na tom nič zlé nevidí, každý vyjadril slobodnú vôľu s tým, že odvolanie nepodporili. Podľa Márie Kolíkovej to však nie je dobrý signál. Politológovia uviedli, že šlo o politické divadlo. Ak by zahlasovali za jej odvolanie, mohlo by to viesť k pádu vlády.

Mária Kolíková včera čelila odvolávaniu do neskorých večerných hodín. Nakoniec ho ustála, za jej odvolanie hlasovalo 51 poslancov. Takmer 30 poslancov OĽaNO sa však hlasovania zdržalo. Kolíková to nevníma ako dobrý signál, napriek tomu si váži prejavenú podporu. Naopak od premiéra Hegera vnímala silnú podporu a po hlasovaní ju dokonca objal.

Hlasovacie stroje

O práci poslancov OĽaNO, o ktorých nič nevieme, by mal podľa politológa Michala Cirnera svedčiť aspoň záznam o hlasovaní. "O mnohých poslancoch ani nevieme kto sú zač, pejoratívne ich nazývame "hlasovacie stroje". Keď už o nich nič nevieme, pretože nevystupujú v rozprave, nepodávajú návrhy zákonov ani sa nevyjadrujú v rámci faktických poznámok, o ich "práci" by mal svedčiť aspoň záznam o hlasovaní," povedal pre Topky.

Nehlasovať je podľa neho alibistické. "Ale poslanci si to môžu dovoliť. V tomto prípade to bola aj politická taktika ako ukázať nespokojnosť s ministerkou Kolíkovou, ale zároveň neprispieť k jej odvolaniu spolu s opozíciou. Typické politické divadlo," uviedol politológ.

Aj politológ Radoslav Štefančík poukázal na to, že Igor Matovič viackrát povedal, že dáva svojim poslancom voľnú ruku a v klube neexistuje prísna stranícka disciplína. "Takže v tomto prípade to tak treba chápať. Niektorých poslancov pani ministerka presvedčila, iných nie. Na druhej strane tým dali najavo svoj postoj k ministerke spravodlivosti. Tá by mala teraz robiť všetko preto, aby stratenú dôveru získala späť," uviedol.

Mali byť hrdinovia a zahlasovať za jej odvolanie, riskovali by však pád vlády

Časť poslancov OĽaNO nehlasovala, časť bola proti, dvaja sa zdržali, premiér Eduard Heger Kolíkovú podporil, Matovič nie. O čom to svedčí? "Bol to zbytočne strávený deň v parlamente, pretože reči sa hovoria a chlieb sa je. Pokiaľ mali v OĽaNO výhrady, mali byť takí "geroji", aby zahlasovali za jej odvolanie. Ale to by znamenalo ďalšiu vládnu krízu a možný pád vlády. Ak to nechceli, mali si zahryznúť do jazyka a riešiť situáciu na koaličnej rade," myslí si Cirner.

"Hovorí sa, že pád ministerky Kolíkovej žiadal najmä Igor Matovič," povedal Štefančík s tým, že je preto pochopiteľné, že ľudia blízko Matoviča sa hlasovania nezúčastnili. "Na druhej strane, proti opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery nehlasovali ani ľudia z ultrakonzervatívneho krídla poslaneckého klubu OĽaNO. Tu by ma skutočne zaujímali pohnútky týchto ľudí, pretože sú značne nečitateľné a vyvolávajú otázniky," myslí si.

Zmena v čele Za ľudí?

Hlasovanie poslancov OĽaNO však pre ministerku spravodlivosti nebol dobrý signál. Na včerajšej tlačovke po hlasovaní uviedla, že koalícia je krízou stále poznačená. Už exčlenka Za ľudí Andrea Letanovská vyčítala šéfke strany Veronike Remišovej vlažnú podporu vlastnej ministerky. "Podporu nebolo cítiť najmä z hnutia OĽANO, konkrétne od Igora Matoviča. Ten šéfuje najväčšej vládnej strane, ktorá má viac ako 50 poslancov v 150 člennom parlamente. Z tohto pohľadu tá podpora bola naozaj vlažná, ale zo strany OĽANO a Igora Matoviča," dodal Cirner.

Podľa Štefančíka Remišová v minulosti komunikovala jej postoj aj intenzívnejšie. "Prípadne sme videli, ako veľmi sa vie postaviť za ľudí, na ktorých jej záleží. Pani Kolíková nevylúčila kandidatúru na post šéfky strana Za ľudí, a to mohlo pani Remišovú motivovať zliezť z barikády. Možno sa u Igora Matoviča naučila brať politiku osobne a toto mohol byť dôvod, prečo sa pani Kolíkovej nezastala intenzívnejšie," dodal Štefančík.