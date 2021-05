PREDPOVEĎ POČASIA na ďalšie dni je na porazenie: Slová meteorológov rozhodne nepotešia

BRATISLAVA - Hoci sa v sobotu začal už tretí jarný mesiac, z hľadiska počasia to tak momentálne príliš nevyzerá. A predpoveď na ďalšie dni nie je o nič ružovejšia. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu môžeme očakávať prehánky, v noci mráz a ani teploty nepotešia.

PONDELOK

Za studeným frontom sa od západu do našej oblasti rozšíri výbežok vyššieho tlaku vzduchu. Po jeho severnom okraji bude od severozápadu do našej oblasti prúdiť chladnejší vzduch. Premenlivá, spočiatku miestami až veľká oblačnosť. K večeru zmenšovanie oblačnosti. Ojedinele, cez deň na severe miestami prehánky. Vo vyšších polohách snehové zrážky. Chladno. Najnižšia nočná teplota 7 až 2, na juhozápade a juhovýchode do 9 st. Najvyššia denná teplota 12 až 17, na Orave a pod Tatrami väčšinou okolo 10 st. Prevažne severozápadný vietor 3 až 8 m/s, v nárazoch ojedinele okolo 12 m/s (10 až 30, 45 km/h). Nad pásmom lesa spočiatku búrlivý vietor.

Zdroj: predpovede.sk

UTOROK

Medzi tlakovou nížou, ktorej stred sa bude presúvať z oblasti Britských ostrovov nad Dánsko a oblasťou vyššieho tlaku vzduchu nad juhovýchodnou Európou k nám začne od juhozápadu prúdiť teplejší vzduch. Jasno až polooblačno, v priebehu dňa postupne až oblačno. V noci a zrána ojedinele hmla. Najnižšia nočná teplota 2 až -3, na juhozápade ojedinele okolo 4 st. Nadránom aj v nížinách prízemný mráz! Najvyššia denná teplota 13 až 18, na krajnom juhozápade do 20 st. V noci slabý, cez deň prevažne južný vietor 4 až 11 m/s (15 až 40 km/h), v nárazoch miestami okolo 15 m/s (55 km/h).

Zdroj: predpovede.sk

STREDA

Od západu postúpi do našej oblasti zvlnený studený front spojený s tlakovou nížou nad južnou Škandináviou. Prevažne veľká oblačnosť a postupne miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Najnižšia nočná teplota 11 až 5 st. Najvyššia denná teplota 13 až 19 st. Na juhovýchode ojedinele aj teplejšie.

Zdroj: predpovede.sk

ŠTVRTOK

Cez strednú Európu postúpi ďalej na východ zvlnený studený front spojený s tlakovou nížou nad južnou Škandináviou. Oblačno až zamračené a na viacerých miestach s dažďom, prehánkami, ojedinele aj búrkami. Cez deň zrážky len ojedinele a čiastočne aj zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 8 až 2 st. Najvyššia denná teplota 11 až 17 st.

Zdroj: predpovede.sk

PIATOK

Cez našu oblasť sa bude ďalej na východ presúvať brázda nízkeho tlaku vzduchu. Prevažne veľká, neskôr zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Chladno. Najnižšia nočná teplota 12 až 6 st. Najvyššia denná teplota 11 až 17 st.