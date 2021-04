Najvyšší súd sa bude opätovne zaoberať dlhoročným prípadom advokáta Daniela M.

BRATISLAVA - Najvyšší súd (NS) SR sa bude opätovne zaoberať dlhoročným súdnym prípadom advokáta Daniela M., ktorý je obžalovaný v korupčnej kauze. Najnovšie NS určil termín verejného zasadnutia na štvrtok (15. 4.). Vyplýva to z rozpisu činnosti NS SR.

Nad Danielom M., ktorý bol dávnejšie advokátom na doživotie odsúdeného bosa Mikuláša Černáka, Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica už tri razy vyniesol neprávoplatný rozsudok. NS verdikty zrušil a vec vrátil ŠTS.

ŠTS vyniesol rozsudky postupne v októbri 2008, februári 2016 a napokon v júni 2019. Naposledy Daniela M. odsúdil ŠTS na štyri roky odňatia slobody, keď ho v roku 2016 odsúdil na sedem rokov, a v roku 2008 na osem rokov odňatia slobody. ŠTS mu pred dvoma rokmi uložil aj peňažný trest vo výške 16.599 eur.

Podľa obžaloby bývalý Černákov obhajca mal v roku 2004 a 2005 brať úplatky za to, že obvineným vybaví prepustenie z väzby na slobodu, a to tak, že podplatil sudcu Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý rozhodoval o ich sťažnosti proti väzbe. Ten krátko na to zomrel. Medzi prepustenými boli aj bývalí komplici bosa banskobystrického podsvetia. Úplatky sa pohybovali okolo 200.000 aj 400.000 vtedajších slovenských korún. V jednom z prípadov obžalovaný advokát mal zariadiť i podmienečné prepustenie z výkonu trestu. Ďalších troch obžalovaných, ktorí úplatky dali, ŠTS naposledy v roku 2019 odsúdil na 14 - 15 mesiacov väzenia a rovnako aj im znížil pôvodné tresty.