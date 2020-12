Vianoce sú tu! Odborníčka RADÍ, čo robiť, keď to preženieme s jedlom: Na toto si dajte pozor

BRATISLAVA - Počas vianočných sviatkov sa nejednému z nás stane, že to preženieme s jedlom. Rôzne ťažké a mastné jedlá, ktoré ponúka štedrovečerný stôl a ich kombinácia s alkoholom sú pre naše telo veľkou záťažou, a s tým môžu byť spojené rôzne zdravotné komplikácie. Prečítajte si efektívne rady, čo robiť, keď to preženieme.

Čo všetko môže prejedanie sa spôsobiť a ako sa tomu môžeme vyhnúť, na to odpovie internistka MUDr. Terézia Pázmanová zo špecializovanej nemocnice AGEL Clinic Bratislava. Prejedanie nezodpovedá potrebám organizmu, narušuje jeho rovnováhu a vyvoláva viaceré chorobné zmeny.

Pozor na vajíčka!

Najčastejšie sú to tráviace ťažkosti, bolesti brucha, žlčníkové záchvaty či podráždenie pankreasu. "Okrem tráviacich problémov zvýšený príjem slaného jedla s nedostatkom pohybovej aktivity vedie k zvýšeniu tlaku krvi, dochádza k výkyvom glykémie, teda hladiny cukru v krvi. Počas Vianoc je prítomné aj vyššie riziko infekčných hnačkových ochorení," vysvetľuje doktorka Pazmánová.

Zdroj: Getty Images

Rizikové sú všetky jedlá, na prípravu ktorých sa používajú surové vajíčka, kde môže dôjsť k premnoženiu baktérií už za jeden deň. "Preto tieto jedlá, napríklad majonéza, by mali byť pripravené až v deň konzumácie," uviedla. Podľa odborníkov je riziková aj zvýšená neprimeraná konzumácia alkoholu, pretože spomaľuje spaľovanie tukov prijatých v potrave, dehydratuje organizmus.

"Hlavne tvrdý alkohol potláča tvorbu tráviacich enzýmov, nie naopak. Vysoká kalorická hodnota alkoholu výrazne zvyšuje hladinu glykémie a kyseliny močovej, čo môže viesť k zhoršeniu diabetu, dny až spusteniu dnavého záchvatu, hlavne pri súčasnej konzumácii mäsa, údenín a podobne,“ vysvetľuje internistka.

Ohrození sú najmä cukrovkári či ľudia, ktorí majú problém so srdcom

Množstvo jedla a alkoholu pôsobí na každého z nás inak, avšak aj v tomto prípade existujú skupiny, ktoré by si mali dávať pri vianočných dobrotách oveľa väčší pozor. "Ostražití by mali byť najmä ľudia, ktorí majú cukrovku, obličkové ochorenia, srdcovocievne choroby ako vysoký tlak, sú po srdcovom infarkte a samozrejme s ochoreniami tráviaceho systému, ako sú napríklad žlčníkové kamene, žalúdočné a dvanástnikové vredy, zápal pankreasu a podobne. Môže dôjsť aj k zhoršeniu ochorení hrubého čreva, zápalových ochorení a hemoroidov. Ani počas sviatkov by sme nemali zabúdať na zdravú stravu, na disproporciu medzi príjmom a výdajom energie a zaradiť do sviatočného života dostatočne energeticky náročný pohyb," radí internistka Pázmanová.

Napriek všetkému sa nemusíme úplne vzdať tradičného jedla a nápojov a prinášame vám zopár UŽITOČNÝCH RÁD, ako odľahčiť tradičné sviatočné jedlá, aby ste ostali zdraví:

1. dbajte na kvalitu a množstvo pokrmov, držte sa hesla „všetko s mierou“

2. jedzte častejšie v menších porciách, najlepšie 4-5x denne, než sa 2x za deň prejesť

3. na prípravu štedrovečerného šalátu použite namiesto majonézy biely jogurt

4. kapustnica pri striedmom použití údeného mäsa a klobásy je v podstate zdravá

5. snažte sa vyhnúť zvýšenej opakovanej konzumácii vyprážaných jedál, avšak normálna porcia vyprážanej ryby zdravému organizmu neuškodí

6. minimalizujte príjem alkoholu, tvrdému alkoholu sa pokiaľ možno vyhnite a uprednostnite pohár dobrého suchého vína

7. pite veľa tekutín – nesladené nápoje, najlepšie čistú vodu a bylinkové čaje

8. keď to predsa len preženiete, pomôže vám zásaditá minerálna voda (napr. Fatra)

9. dbajte na dostatočný príjem vlákniny, jedlo kombinujte s čerstvou zeleninou

10. zákusky, dezerty sa pokúste aspoň čiastočne nahradiť čerstvým, prípadne sušeným nesladeným ovocím

11. aby sme vykompenzovali zvýšený kalorický príjem, musíme zvýšiť výdaj energie

12. doprajte si denne dostatok pohybu doma alebo na čerstvom vzduchu - "vychodíte to, čo zjete".

A aká je "domáca prvá pomoc", keď to s jedlom preženieme?

- v prvom rade diéta, t.j. vylúčiť alkohol, mastné, presolené alebo naopak sladké potraviny, resp. vynechať 1 - 2 jedlá

- piť dostatočné množstvo tekutín – čistá voda, neochutená minerálka, bylinný čaj na podporu trávenia

- voľne predajné liečivá na podporu vylučovania žlčových tráviacich štiav, pankreatických enzýmov

- pomôže aj užitie čierneho uhlia, hlavne v prípade, že predpokladáme aj podiel intoxikácie na ťažkostiach

- prechádzka na čerstvom vzduchu normálnou, kľudnou chôdzou

V prípade akútnych neutíchajúcich bolestí brucha, zvracaní, neprítomnosti vetrov, stolice atď. je potrebné vyhľadať lekársku pomoc.