KORONAVÍRUS Veľké ekonomické opatrenia vlády majú trhliny! Odborníci varujú: Znižovanie platov nezastavia

Podľa Jaurovej budú ekonomické opatrenia fungovať len vtedy, ak sa v nich nájdu všetci. Vláda cez víkend predstavila prvých sedem ekonomických opatrení, ktoré by mali pomôcť v časoch pandémie koronavírusu. Matovič by mal spolu s ministrami predstaviť aj ďalšie balíky.

Ekonomické opatrenia nemajú jasné kontúry

„Ekonomické opatrenia, ktoré vláda predstavila, ešte nemajú presné kontúry a detaily, už teraz však vieme povedať, že mnohé ekonomické sektory sa v nich nenašli,“ napísala na sociálnej sieti Jaurová, ktorá pôsobí ako prezidentka spoločnosti Creative Industry Forum. Vo firme zbierajú dáta a postrehy zo sektora kreatívnej ekonomiky. „Na základe nich je jasné, že ani časť týkajúca sa firiem, ani opatrenia pre živnostníkov a ľudí v slobodnom povolaní sa nedotkne veľkej časti ľudí pracujúcich v tomto segmente,“ uviedla.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ich problémy sú však podľa Jaurovej rovnaké, aké majú aj iné firmy a SZČO, pracujúci napríklad v službách či turizme. „Logika podpory, ktorú vláda predstavila, sa totiž zameriava na firmy s fyzickými prevádzkami a živnostníkov, ktorí majú plus-mínus pravidelné mesačné tržby. Čiže napríklad prevádzkovateľ galantérie alebo stánku s rýchlym občerstvením,“ napísala.

V návrhoch chýbajú niektoré opatrenia

„Veľká časť právnických osôb však nemá fyzické „prevádzky“, ktoré by boli zavreté, ale poskytujú a predávajú služby ďalším subjektom. Takéto firmy, napríklad pôsobiace v oblasti mediálneho trhu, sú tiež zamestnávateľmi a dnes zaznamenávajú obrovský prepad príjmov,“ myslí si Jaurová. Podľa jej slov je preto veľmi dôležité neviazať opatrenia pre firmy v podobe kompenzácie mzdy zamestnancov na fyzické prevádzky, ale na výpadky príjmov v dôsledku krízovej situácie.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Kreatívnu ekonomiku tvorí množstvo profesií a ekonomických činností, ktoré zaznamenali zo dňa na deň výpadok prakticky na nulu bez toho, aby im niekto „zavrel prevádzku“,“ konštatuje Jaurová. U veľkej časti SZČO nielen v tejto časti ekonomiky zároveň nejde o výpadok tržieb, ktoré je možné verifikovať cez e-kasu, ale iných typov príjmov, ktoré nemajú pravidelný mesačný charakter a ich reálnu výšku je možné zistiť iba cez mesačný priemer ročných príjmov, uviedla. „V návrhoch chýbajú opatrenia, ktoré by pomohli preklenúť aktuálne problémy s cashflow či zásadné riešenie daňových a odvodových povinností, ktoré sú dnes pre mnohých likvidačné.“

Bude to náročné

Bez toho, aby sme poznali detaily môžeme podľa Jaurovej s istotou povedať, že opatrenia budú administratívne náročné, ich detaily stále nie sú jasné a finančná pomoc nebude rýchla. „My však potrebujeme okamžité a jasné kroky. Opatrenia, ktoré vynechajú významnú časť ekonomických aktérov, nebudú efektívne a môžu spôsobiť ďalšie problémy. Na základe údajov zo sektora kreatívnej ekonomiky a opatrení, ktoré zavádzajú iné krajiny, sme dokázali definovať efektívnejšie a jednoznačnejšie kroky, ktoré pokryjú oveľa zásadnejšie aj rôzne iné typy profesií, pracujúcich ako SZČO. Mnohé z nich je možné vztiahnuť aj na jednosobové s.r.o., ktoré tiež spĺňajú podmienku samozamestnávania,“ napísala.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Jaurová následne prezentovala opatrenia pre SZČO a ľudí v slobodných povolaniach, ktoré sú podľa nej a jej spoločnosti pre túto skupinu adresnejšie.

- Zavedenie okamžitého zdaniteľného príspevku pre všetkých, ktorých podnikanie bolo znemožnené alebo výrazne obmedzené v dôsledku opatrení proti epidémii vo výške 80% z jednej dvanástiny priemerného daňového základu za posledné tri roky (toto opatrenie je možné obmedziť hornou hranicou posudzovaného príjmu),

- zrušenie povinnosti platiť sociálne a zdravotné odvody na dobu x mesiacov,

- možnosť odkladu platby DPH a preddavkov na daň na obdobie x mesiacov,

- poskytnutie bezúročných pôžičiek (na prevádzkové náklady) s odkladom platieb na minimálne 6 a viac mesiacov,

- možnosť odkladu splátok hypoték a úverov na 3 mesiace bez sankcií.

Nedostatočne rýchla pomoc je zbytočná

„Akákoľvek pomoc, ktorá nebude veľmi rýchla, plošná a jednoznačne definovaná je dnes prakticky zbytočná,“ konštatuje Jaurová. Ak Slovensko nedokáže prijať opatrenia na úrovni európskych krajín, ktoré sa budú týkať všetkých ľudí, ostane podľa nej na chvoste a môže sa nám to veľmi rýchlo vypomstiť.

„Je preto veľmi dôležité, aby sa v návrhoch opatrení, ktoré pôjdu v utorok do parlamentu našli naozaj všetci, ktorí to potrebujú. Je nevyhnutné doplniť do okruhu prijímateľov pomoci osoby a firmy, ktoré z nich pri aktuálnom znení vypadli,“ dodala.