KORONAVÍRUS Obchodné reťazce hlásia zmeny otváracích hodín: Pozrite sa, kedy nakúpite po novom

BRATISLAVA - Predajne obchodných reťazcov Tesco a Lidl upravujú v súvislosti s mimoriadnou situáciou svoje otváracie hodiny. Hypermarkety Tesco budú otvorené od 7.00 do 21.00 h, menšie predajne od 7.00 do 20.00 h. Predajne Lidl budú predávať v čase od 7.00 do 20.00 h.

Ako informoval Peter Steigauf z Tesco stores SR, a.s., hypermarkety a čerpacie stanice Tesco budú od 23. marca otvorené od 7.00 do 21.00 h. V predajniach menšieho formátu, supermarketoch a prevádzkach Tesco Express, budú môcť zákazníci nakúpiť od 7.00 do 20.00 h. Dočasné otváracie hodiny platia každý pracovný deň, aj počas víkendov.

"Plne si uvedomujeme našu dôležitú úlohu pri zabezpečovaní potravín pre ľudí na Slovensku. Vyvíjame maximálne úsilie, aby sme podporili kolegov na obchodoch. Iba vďaka ich obetavej práci dokážeme prinášať potraviny pre rodiny naprieč krajinou. Aby sme ich podporili ešte viac, rozhodli sme sa dočasne pozmeniť otváracie hodiny," zdôraznil Martin Kuruc, výkonný riaditeľ Tesca na Slovensku.

Coop jednota bola tiež v niektorých prevádzkach kvôli nedostatku personálu nútená pristúpiť k úprave otváracích hodín, avšak nejde o celoplošnú úpravu otváracích hodín.

K zmene pristúpil aj Lidl Slovensko. "Skrátili sme otváracie hodiny našich predajní, od pondelka budú všetky otvorené maximálne do 20.00 h. Od pondelka bude našim kolegom v predajniach dočasne vypomáhať takmer 50 zamestnancov Panta Rhei, vďaka čomu si budú môcť naši kolegovia v týchto náročných dňoch trochu vydýchnuť," informoval slovenský reťazec Lidl na sociálnej sieti.

Zdroj: FB/Lidl Slovensko

S ohľadom na aktuálnu situáciu sa aj Kaufland rozhodol pristúpiť k dočasnému skráteniu otváracích hodín všetkých predajní na celom Slovensku. Od pondelka do soboty tak po novom budú predajne otvorené od 7.00 h do 20.00 h. Nedeľná prevádzka od 8.00 h do 20.00 h zostáva nezmenená. Výnimkou bude len predajňa v bratislavskom AVION Shopping Parku, pre ktorú platia zmenené otváracie hodiny už od štvrtka 19. marca 2020. Počas celého týždňa je prevádzka otvorená od 8.00 h do 19.00 h.

„Pre tento krok sme sa rozhodli z dôvodu zabezpečenia plynulého chodu našich predajní. Veľmi si vážime prácu našich pracovníkov v predajniach, preto chceme zdôrazniť, že skrátenie otváracích hodín nebude mať žiaden vplyv na dohodnuté zmluvné podmienky zamestnancov. Naším cieľom zostáva byť k dispozícii našim zákazníkom,“ vyjadrila sa Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.

K zmene otváracích hodín pristúpil aj obchodný reťazec Billa Slovensko. K zmene pristúpil už od 14. marca. Všetky zmeny nájdete na tomto linku.

Otváracie hodiny sa dotkli aj DM-drogerie markt, ktorá o nich informuje na webovej stránke. "Aktuálne až do odvolania budú v nedeľu všetky filiálky zatvorené, aby bol našim spolupracovníkom zabezpečený najmenej 24-hodinový nepretržitý odpočinok," uvádzajú na stránke s tým, že aj počas ostatných dní však môže v dm dôjsť k zmene otváracích hodín. K rovnakému kroku pristúpila aj TETA drogérie Slovensko, v nedeľu nechala svoje predajne zavreté.

Zdroj: TASR - František Iván

Prednostné nakupovanie pre dôchodcov

Aj obchodný reťazec Tesco Stores SR zavádza prednostné nákupné hodiny pre seniorov, a to od tohto týždňa, v každý pracovný deň od 9.00 do 10.00 h. Informovala o tom spoločnosť. Nové opatrenie na pomoc seniorom bude platiť pre všetkých približne 150 prevádzok Tesco. Reťazec Tesco podľa riaditeľky komunikácie apeluje na zákazníkov, aby rešpektovali vyhradené nákupné hodiny pre seniorov, kontrolu ich dodržiavania však momentálne nevie zabezpečiť.

Uprednostnenie seniorov pri nákupoch už oznámili obchodné reťazce Billa, Lidl a Kaufland. Billa odporúča uprednostniť starších dopoludnia, v čase od 8.00 do 9.00 h, Lidl a Kaufland v skorých popoludňajších hodinách, od 13.00 do 14.30 h.