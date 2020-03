VOĽBY 2020 To NAJ z volebnej noci: FOTO Matovič ako rocková hviezda, strach z koronavírusu aj uplakané očká

Prinášame vám výber najlepších záberov, ktoré vznikli počas volebnej noci v cetrálach jednotlivých strán.

Matovič ako rocková hviezda

Líder OĽaNO, ktorý na výsledky volieb čakal v Mestskej športovej hale v Trnave, v niektorých okamihoch pôsobil ako rocková hviezda. Až nato, že gesto, ktoré ukazoval, značí mier. Obklopený fotografmi mal problém prejsť z bodu A do bodu B. Inokedy sa zas prihováral z pódia s mikrofónom v ruke svojim priaznivcom.

Strach z koronavírusu

Zostaneme v centrále OĽaNO. Tí, ktorí sem smerovali osobne, hneď v úvode pocítili, že strach z koronavírusu nepodceňujú ani na Slovensku. Pri vstupe do centrály v Trnave im totiž merali teplotu.

Pomyselný plač porazených

Niektorým ale do smiechu nebolo. Pod hranicou zvoliteľnosti sa ocitla strana SNS či KDH. Snáď najsmutnejší príbeh ale slovenskí voliči napísali pre koalíciu PS/Spolu. Na to, aby sa dostali do parlamentu, potrebovali získať sedem percent hlasov. Napokon podľa zverejnených neoficiálnych výsledkov získali 6,96 percenta. Výrazy tvárí smutných politikov hovoria za všetko.

Nechýbala romantika a emócie

Že láska nepatrí k politike? Nuž, ťažko povedať. O prejavy nežností počas volebnej noci nebola núdza. Či už išlo o náklonnosť partnerov alebo jednoducho prejavy emócií.

Pozrite si aj ďalšie jedinečné a silné momenty z volieb 2020

Moderná doba: Mobil je v súčasnosti nevyhnutou výbavou politikov aj bežných ľudí. Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Pri slovách lídrov nechýbal potlesk. Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

V centre pozornosti: Aj o tom je volebná noc. Zdroj: Topky/Peter Korček

Predseda strany SNS Andrej Danko sa pred novinárov postavil až niekoľko minút po zverejnení exit pollov. Letáčiky s jeho podobizňou ale nechýbali. Zdroj: topky

Roztomilý fanúšik Andreja Kisku Zdroj: Topky.sk

V mnohých centrálach nechýbala hudba. Zdroj: lun