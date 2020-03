Módna príchuť volebnej noci: FOTO Odhalené nôžky Čaputovej, krásne manželky a Pellegriniho riflová rozlúčka

BRATISLAVA - Počas volebného dňa aj noci boli politici aj ich polovičky v centre pozornosti. Keďže sa rozhodovalo o ďalšom osude Slovenska, je to logické. Odhliadnuc od komentovania toho, čo sa dialo, mnohým neuniklo ani to, čo mali v deň D oblečené. Na ich outfity si posvietila aj odborníčka. Ako ich hodnotí?

Bok po boku počas volebnej noci

"Matovičovci prišli v milo neformálnom oblečení. Vzhľadom na počasie to bolo v poriadku, no k pozícií pána Matoviča by sa hodil formálnejší odev. V zahraničí chodia politici k voľbám v obleku a manželky sa prispôsobujú.​"

Saková vo výraznej červenej

"Pani Saková je módne oblečená, kabátik jej pristane, má aj biznis tašku. Nevidno, čo má pod trendovým kúskom. Dúfajme, že je, ako sa patrí na ministerku, oblečená v kostýme, alebo v blúzke so sukňou v dĺžke okolo kolien."

Pellegriniho lúčenie v rifliach?

"Chápem, že má konečne príležitosť vyraziť si v rifliach. Je to premiér, predsa! Nemal by. Vyzerá dobre a ak má sako, beriem to ako módny gag. Ak nemá ani sako, zrejme dáva signál, že sa lúči sa so svojim postom."

Kollár v spoločnosti dcéry

"Boris bol a je vždy up to date. Správne oblečený na správnom mieste. Vie, čo sa patrí. Džentlman s dobrou výchovou sa nezaprie. Oblek mu sadne ako uliaty."

Krištúfková vo volebnom

"Krásna Petra je oblečená decentne a poloformálne. Pekný kostým nedoplnila prísnou blúzkou, ale dala na pulóver v rovnakej farbe. Vzhľad nezaťažila doplnkami. Vie, že jej to sekne."

Kotlebova klasika

"Vodca svojej strany sa oblieka jednoducho a tak prišiel aj k voľbám. Tradične a ako sa patrí v saku. Ničím neprekvapil. Vážim si, že si ho nerozopol a udržal určitú formálnosť, ktorá k voľbám patrí."

K urnám s manželkami, večer pokope

"Pán Beblavý bol oblečený korektne. Pekný kvalitný kabát, červený šál, košeľa s kravatou. Voľby patria medzi spoločensko-politické udalosti, ktoré si zaslúžia úctu. Hlavne keď sa jedná o samotných politikov."

"Napriek rebelskému imidžu vidieť, že prejaviť pokoru k svojim voličom patrí do portfólia aj takéhoto politika. Správny outfit môže neverbálne vyjadriť veľa. Aj slovko ďakujem."

Saskári na žiarivú zelenú v oblečení nestavili

"Vždy v obleku, vždy v kravate. Až na malé výnimky sa tento politik oblieka na úrovni situácie, čím zdôrazňuje svoju asertívnosť a príslušnosť. Tak to má byť."

Kiska a jeho štýlová polovička

"Pán Kiska už dávno vie, čo je to dobrý oblek. Tu treba zdôrazniť pekne a trendovo oblečenú pani manželku, ktorá je skutočne doladená do posledného detailu."

Ako bonus prezidentka Zuzana Čaputová s dcérami

"Prezidentka nesklamala. Pekne, žensky a pritom formálne si spolu s dcérami, rovnako pekne oblečenými, prišla splniť občiansku povinnosť. Upútal ma krásny kabát smaragdovej farby jednej z dcér. Jedna z farieb módneho týždňa v Miláne. Dievča vie, ako na to!"

Sysa Klein vyštudovala grafický dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v hlavnom meste. Neskôr pôsobila v redakcii časopisu Móda. Jej kroky ale smerovali do zahraničia. V susednom Rakúsku, vo Viedni, pracovala po revolúcii v Lugner City. Po nadobudnutí cenných skúseností sa vrátila na Slovensko. Dlhé roky sa venuje módnemu stylingu na profesionálnej úrovni.