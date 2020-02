Slovensko sa spamätáva zo škôd: FOTO Silný vietor naďalej sužuje viacero okresov, udrie orkán!

Včerajšiu nepriaznivú situáciu sme sledovali ONLINE. Slovensko v zajatí počasia! FOTO Uzatvorené cesty, vylieva sa potok, vietor láme stromy a strháva fasády

Výstraha pred silným vetrom

V okresoch Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Brezno, Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Trenčín, Gelnica, Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Rožňava, Trebišov, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Topoľčany, Zlaté Moravce, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Trnava, Kežmarok, Poprad a Prešov sa miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 23 až 26 m/s (85 až 95 km/h) alebo priemernú rýchlosť 16 m/s (60 km/h).

V menovaných regiónoch Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja nadobúda výstraha druhého stupňa platnosť od 10:00 do 17:00.

V okrese Brezno platí od 08:00 do 22:00, v regiónoch Poprad a Kežmarok od 11:00 do 20:00. V ostatných uvedených okresoch druhostupňová výstraha pretrváva od včerajšieho večera, pominúť by mala dnes o 22:00. „Táto rýchlosť predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ varoval hydrometeorologický ústav.

V okresoch Skalica, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Krupina, Revúca, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Sobrance, Spišská Nová Ves, Bardejov, Humenné, Levoča, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca a Žilina sa od 09:00 do 18:00 až 20:00 miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 12 m/s (45 km/h) a krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 18 až 23 m/s (65 až 85 km/h).

Výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi

Od 14:00 do štvrtkovej polnoci sa v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca a Žilina miestami očakáva tvorba snehových jazykov.

„Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt snehových jazykov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil SHMÚ.

Výstraha pred vetrom na horách, dosiahne silu orkánu

Výstraha tretieho stupňa pred vetrom na horách sa dotýka okresov Banská Bystrica, Brezno, Revúca, Gelnica, Košice okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves, Poprad, Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Vo vymenovaných lokalitách sa na horách v polohách nad 1500 m miestami očakáva výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 30 až 35 m/s (110 až 125 km/h) a krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 45 až 50 m/s (160 až 180 km/h).

V okresoch Banská Bystrica, Brezno, Ružomberok, Poprad, Liptovský Mikuláš pretrváva od utorka, uplynie vo štvrtok o polnoci. V ostatných menovaných regiónoch nadobúda platnosť od dnešnej 11:00 do 17:00.

Druhostupňová výstraha pred vetrom na horách platí od 11:00 do 20:00 pre okres Rimavská Sobota, v regiónoch Martin, Žilina, Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo pretrváva od včerajška, pominúť by mala vo štvrtok o polnoci.

V regiónoch Malacky, Pezinok, Banská Štiavnica, Detva, Poltár, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Michalovce, Sobrance, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Trnava, Humenné, Kežmarok, Levoča, Prešov, Snina, Vranov nad Topľou, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Turčianske Teplice a Čadca sa od 08:00 do 20:00 na horách miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 30 až 35 m/s (110 až 125 km/h) alebo priemernú rýchlosť 20 až 24 m/s (70 až 85 km/h). SHMÚ pripomína, že uvedená rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo).

Hladiny riek klesajú, meteorológovia postupne rušia výstrahy

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) od utorňajšieho večera postupne zrušil hydrologické výstrahy v takmer všetkých okresoch Žilinského kraja. Dnes ráno prestala platiť výstraha pre okresy Ružomberok a Žilina. Výstraha 2. stupňa pred povodňou z trvalého dažďa od dnešných skorých ranných hodín do cca desiatej dopoludnia platí v okresoch Skalica, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Prievidza.

V okresoch Martin, Turčianske Teplice, Partizánskej, Košice-okolie – Hornád a Michalovce už meteorológovia varujú len pred zvýšeným stavom vodných tokov. „Vzhľadom na spadnuté zrážky z trvalého dažďa je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ informuje SHMÚ o svojej výstrahe 1. stupňa, ktorá predbežne platí do 13:00.

Rozvodnená rieka Turiec v utorok potrápila predovšetkým obce Rakovo a Socovce v Martinskom okrese a Moškovec a Ivančiná v okrese Turčianske Teplice, kde zostali ťažko prejazdné cesty a dopravnú situáciu museli monitorovať policajné hliadky. Podľa aktuálnych hydrologických meraní sa situácia na vodných tokoch v celom regióne postupne upokojuje, spomínaný Turiec má v Ivančinej výšku hladiny 172 cm, čo síce zodpovedá druhému stupňu povodňovej aktivity, ale v utorok o 16:00 tu rieka kulminovala až na 218 cm.

Cesty a horské priechody sú zjazdné, miestami premávku obmedzuje husté sneženie a záveje

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Výnimkou sú úseky D1 Ivachnová - Liptovský Mikuláš, D1 Hybe - Východná, D1 Važec - Štrba, D1 Matejovce - Levoča, R3 Sedliacka Dubová - Široká a R3 Trstená - Tvrdošín, kde sa na vozovkách nachádza čerstvý alebo kašovitý sneh do 1 cm. Informuje o tom Slovenská správa ciest na svojej stránke. Takisto uvádza, že horský priechod Čertovica a cesta II/584 Srdiečko - Bystrá sú pre husté sneženie a skrížené kamióny uzatvorené pre všetku dopravu. Horské priechody Donovaly a Príslop sú uzatvorené pre vozidlá nad 10 metrov celkovej dĺžky. Na cestách I. II. a III. triedy v okrese Námestovo sa tvoria snehové jazyky a záveje.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý, v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska zväčša pokrytý vrstvou čerstvého, utlačeného alebo kašovitého snehu do 3 cm, miestami do 4 až 5 cm. Na ceste II/542 Spišská Belá - Spišská Stará Ves a na cestách III. triedy v obvode Haligovce a Spišská Stará Ves do 5 až 10 cm. Na ceste II/578 je zľadovatený sneh do 2 cm.

Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý, okrem priechodov Grajnár, Donovaly, Šturec, Huty, Štós, Podspády, Vernár, Makov, Vrchslatina, Súľová, Besník, Pusté Pole a Fačkov, kde je na vozovkách vrstva utlačeného až kašovitého snehu do 1 až 3 cm. Na horských priechodoch Čertovica, Branisko a Huty do 4 až 5 cm a Príslop do 5 až 10 cm.

Pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky sú po celú zimnú sezónu uzatvorené priechody Príslop (cesta I/78), Šútovce (cesta III/1774) a Veľké Pole (cesta II/512). Cesta I/64 cez horský priechod Fačkovské sedlo je od 1. novembra uzavretá v okrese Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje 10 metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby.

Bez elektriny sú po veternej noci tisícky domácností

Ako informoval hovorca spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD) Miroslav Gejdoš, mimo prevádzky je približne 250 trafostaníc, takže bez elektriny je niekoľko tisíc odberných miest. Najhoršie sú na tom okresy Banská Bystrica, Brezno a Žiar nad Hronom. Kalamitu vyhlásili energetici už v utorok, keď v priebehu niekoľkých hodín postihli poruchy viac ako 30-tisíc odberných miest.

Hasiči za posledných 24 hodín zasahovali takmer 300-krát

Silný vietor a nepriaznivé počasie, ktoré zasiahli Slovensko včera ráno, si vyžiadali podstatný nárast výjazdov hasičov k udalostiam technického charakteru. Za posledných 24 pomáhali až 296-krát, pričom najčastejšie v Bratislavskom kraji, kde boli vyslaní k 82 situáciám.

Situácia v Trnavskom kraji bola podobná, hasiči tam zasahovali 75-krát. Nárast výjazdov zaznamenali aj príslušníci v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji, kde pomáhali 43- a 36-krát. V ostatných slovenských krajoch bola situácia pokojnejšia, v Trenčianskom kraji pomáhali 21-krát, v Žilinskom 16-krát, v Košickom 13-krát a v Prešovskom kraji 10-krát.

Medzi najčastejšie príčiny vzniku udalostí patrili popadané stromy, ktoré blokovali cestné komunikácie a v mnohých prípadoch poškodili zaparkované vozidlá. Hasiči museli v takýchto prípadoch zasahovať až 226-krát, čo je 76 % z celkového počtu výjazdov technického charakteru. Na odstraňovaní následkov nepriaznivej poveternostnej situácie sa za posledných 24 hodín podieľalo až 900 profesionálnych a dobrovoľných hasičov s 280 kusmi hasičskej techniky.

