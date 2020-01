Prezidentka vymenovala veľvyslancov pre Poľsko a Čiernu Horu

BRATISLAVA - Slovensko má nových veľvyslancov v Poľsku a Čiernej Hore. Poverovacie listiny im v stredu odovzdala prezidentka Zuzana Čaputová. Na veľvyslanectve v Poľsku so sídlom vo Varšave bude pôsobiť Andrej Droba. Vedúcim diplomatickej misie v Čiernej Hore so sídlom v Podgorici bude Boris Gandel.

Prezidentka vo svojom prejave uviedla, že obe krajiny sú pre Slovensko dôležité, avšak sú aj veľmi rozdielne. Zdôraznila, že Poľsko je náš sused a partner s ambíciou stať sa lídrom v regióne. "Naše krajiny sú si blízke kultúrne, jazykovo aj historicky, no nie vo všetkom sa nevyhnutne zhodujú. Či už ide o budúcnosť Európskej únie, problémy právneho štátu alebo ochranu klímy. Sú to síce oblasti, v ktorých zdieľame spoločné výzvy, avšak zastávame rozdielne postoje k ich riešeniu," povedala Čaputová. Úlohu slovenského veľvyslanca v Poľsku vníma ako dôležitú, so zmyslom pre posilňovanie blízkych vzťahov so susedom a spojencom a zároveň s citom pre názorové rozdiely, ktoré medzi krajinami existujú.

Čierna Hora podľa prezidentky v niečom pripomína aj príbeh Slovenska. "Krajiny tohto regiónu na nás hľadia ako na inšpiráciu v reformách a integrácii," povedala Čaputová. Poznamenala, že rada počúva o tom, že pôsobenie slovenskej diplomacie a odborníkov nielen v Čiernej Hore, ale aj v ostatných krajinách na západnom Balkáne, robí Slovensku nielen dobré meno v zahraničí, ale prispieva i k stabilite regiónu. Hlava štátu od veľvyslancov očakáva, že svoju prácu budú vykonávať najmä ako službu krajine a občanom. Poukázala tiež na osobné vzťahy a diplomatom zaželala šťastie nielen v práci, ale aj v ich súkromnom živote.