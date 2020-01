TOP udalosti z procesu, ktoré si musíme pamätať! Konfrontácia plná sĺz, dôkaz proti Kočnerovi aj opis vraždy

Nikto neveril, že sa vražda dvoch mladých ľudí vyrieši. Po necelom roku však polícia zadržala štyroch ľudí, ktorí sa na vražde Janá Kuciaka mali podieľať. Alená Zsuzsová mala vraždu sprostredkovať cez Zoltána Andruskóa, ktorý na to oslovil Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka. Zsuzsová mala objednávku dostať od Mariana Kočner.

Ako som zabil Jána a Martinu

Tri dni pojednávaní priniesli množstvo emócií, aj prekvapivých momentov. Súd vypočul aj štyroch obžalovaných, medzi nimi bol aj vrah Jána a Martiny, Miroslav Marček. Ten opísal, ako zabil novinára s jeho snúbenicou. Na začiatku sa ospravedlnil rodine.

„Začal by som s tým, že sa chcem ospravedlniť za ujmu, ktorú sme im spôsobili. Nič im nedokáže nahradiť to, čo sme im zobrali,“ uviedol na úvod Marček. „Som si vedomý toho, čo sme spáchali. To, že som ich videl v televízii ma prinútilo rozprávať. Je mi to ľúto," povedal Marček.

Marček potom opísal, ako od Zoltána Andruskóa dostal jeho bratranec Szabó "objednávku" a potom spoločne robili obhliadky vo Veľkej Mači. Zadovážili si zbraň a mobilné telefóny. Miroslav Marček opísal aj to, ako vošiel do dvora v rodinnom dome vo Veľkej Mači, ako sa ukrýval v letnej kuchyni a nakoniec, ako novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú, zastrelil.

Kto vám dal právo zabiť naše deti?

Súdnych pojednávaní sa zúčastňujú aj Kuciakovci a Zlatica Kušnírová. Aj oni boli vypočutí ako svedkovia. Prvá sa pred senát Ruženy Sabovej posadila pani Kušnírová.

„Najprv by som chcela prehovoriť k obžalovaným, kto im dal právo vziať život našich detí. Tiež majú deti. Len to som chcela,“ uviedla Kušnírová úvod. Na súde majú obžalovaní právo klásť svedkom otázky. Toto využila Alena Zsuzsová.

„Hovorí vám niečo pojem prezumpcia neviny?“ pýtala sa obžalovaná. Vtedy zasiahla predsedníčka súdu Ružena Sabová. „Pani obžalovaná, klaďte otázky k prípadu!“ Zsuzsová sa pýtala ďalej. „Aký máte dôkaz, že môžem za smrť vašej dcéry?“ „Tu sme preto, aby sa to zistilo. Nesedli by ste tu, keby ste na tom nemali svoju časť vinu. Boli by ste pri dcére a Martinka pri mne,“ dodala Kušnírová. Obžalovaná sa počas tohto súdneho procesu rozplakala a museli jej priniesť lieky.

Kľúčový svedok

Medzi najhlavnejších svedkov celého prípadu patrí Zoltán Andruskó. Ten už pozná svoj trest - za sprostredkovanie vraždy novinára si odsedí 15 rokov. S prokurátorom totiž uzavrel dohodu o vine a treste a v prípade už vystupuje ako svedok.

Andruskó opísal, ako sa Zsuzsovej bál, aké vzťahy mala s Marianom Kočnerom. Údajne sa ním často chválila a Andruskóa zastrašovala. Prokurátor Andruskóovi ukázal aj fotografie zo sledovania Jána Kuciaka, ktoré mal zabezpečiť Peter Tóth so svojím sledovacím komandom. Andruskó potvrdil, že išlo o fotografie, ktoré dostal od Aleny Zsuzsovej a posunul ich Szabóovi a Marčekovi.

Bývalí kamaráti

Takmer deväť hodín trvala výpoveď bývalého novinára a príslušníka Slovenskej informačnej služby Petra Tóth. Kedysi najbližší človek Mariana Kočnera povedal, že je presvedčení o tom, že plán vraždy Jána Kuciaka zosnoval Kočner spolu s Alenou Zsuzsovou.

Bývalý kamaráti si na súde vykali a obžalovaný Kočner sa každé slovo Petra Tótha snažil spochybniť. Svedok vypovedal o motákoch, ktoré mu Kočner posielal z väzby, ale aj o tom, ako vypracovali zoznam 28 novinárov, ktorých mali sledovať. Rovnako hovoril aj o tom, ako sa Kočner vyjadroval o Jánovi Kuciakovi.

"Hovoril o ňom vždy vulgárne. Nazýval ho trtkom, je*linou, vy*ebaným k**otom," povedal Tóth. Podľa jeho výpovede mu mal Kočner na jednej dovolenke povedať o tom, že ak by zabil jedného novinára, ostatní by sa zľakli. "Ja som mu na to povedal, že by skôr z neho urobil martýra," hovoril svedok pred súdom.

Dôležitý dôkaz?

Kočner aj so Zsuzsovou a Szabóom svoju vinu stále popierajú. Dôležitým momentom však bol dôkaz, ktorý predložil prokurátor Andruskóovi a Tóthovi. Obaja vypovedali nezávisle od seba, v iný deň.

Prokurátor ukázal fotografie zo sledovania Jána Kuciaka najskôr Zoltánovi Andruskóovi. "Áno, spoznávam ich. Tieto mi ukázala Alena Zsuzsová a ja som si ich potom odfotil do mobilu. Tie som dal aj Szabóovi a Marčekovi," povedal Andruskó.

Rovnaké fotografie ukázal prokurátor a Petrovi Tóthovi. "Spoznávam ich. Sú to fotografie z paparazzovania novinárov, medzi ktorými bol aj Ján Kuciak. Tieto som odovzdal na USB kľúči Marianovi Kočnerovi," povedal Tóth.

Z ich slov vyplýva, že je viac ako pravdepodobné, že Alena Zsuzsová mala fotografie Jána Kuciaka naozaj od Mariana Kočnera, pre ktorého ich zhotovil Peter Tóth spolu s Miroslavom Kriakom a Jurajom Škrípom.