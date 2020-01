Krvavá vražda policajta v Bratislave: Muža zákona bodol Jiří priamo do hrude, doživotný trest v Česku

Podobne ako u prvých doživotne odsúdených Jánovi Molnárovi a Ľuborovi Masárovi, ktorí boli odsúdení za vraždu Holanďanky Gabrielle Johanny Henricu v Rakúsku, mohol Šouta po 25 rokoch požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu. Na rozdiel od Molnára a Masára tak podľa dostupných správ neurobil. V prípade Šoutu by o prepustení rozhodoval Okresný súd v Liberci.

V súčasnosti 64-ročného Šoutu odsúdil na doživotie Mestský súd v Bratislave v septembri 1991. Predtým už bol raz v roku 1982 Krajským súdom v Ostrave odsúdený za trestný čin vraždy na 14 rokov, ale z výkonu trestu bol podmienečne prepustený v roku 1990. Recidivistu pôvodom z Domažlíc predviedli na políciu v bratislavskej Dúbravke vo februári 1991, keď bol podozrivý z krádeže v samoobsluhe. Medzi ukradnutým tovarom bol aj kuchynský nôž.

Bodol ho do hrude

Podozrivý sa však rozhodol ujsť. Vbehol do kancelárie, schmatol nôž a utekal dole schodmi. Vtedy 29-ročný poručík Dobiáš ho chcel zadržať. Šouta ho bodol do hrude a ten na následky poranení krátko nato zomrel. Vrah vyskočil z okna a so zlomenou nohou, ako pripomenul portál čas.sk, a dochrámanou rukou sa dostal až do Petržalky, kde ho večer pri rozsiahlej pátracej akcii chytili.

V ČR je aktuálne 46 na doživotný trest odňatia slobody odsúdených väzňov, z toho tri ženy, priblížila hovorkyňa Vězeňské služby ČR Petra Kučerová. Na Slovensku je 57 odsúdených na doživotie. V ČR doteraz na slobodu prepustil príslušný súd len jednu osobu odsúdenú na doživotný trest odňatia slobody za trestný čin lúpežnej vraždy spáchaný v Nemecku.

Na Slovensku požiadali o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody viacerí mediálne známi vrahovia. Naposledy to bol spomínaný Molnár, svoju žiadosť však vzal späť. Pokiaľ by súd jeho žiadosti vyhovel, bol by prvým doživotne odsúdeným v novodobej histórii SR, ktorý by sa dostal na slobodu.