ONLINE Výpoveď Tótha trvala takmer 9 hodín! Exsiskár čelil Kočnerovým otázkam, bývalí kamoši si vykali

Zoltán Andruskó vypovedal takmer päť hodín, jeho výpoveď je v procese kľúčová

Marian Kočner aj Alena Zsuzsová odmietli Andruskóovu výpoveď, Zsuzsová označila jeho slová za klamstvo

okrem toho Zsuzsová konfrontovala aj matku zavraždenej Martiny Kušnírovej

obhajoba považuje výsluch Andruskóa za kľúčový a dôveryhodný, Andruskó je už odsúdený a dostal vyšší trest, než bol v pôvodnej dohode, podľa obhajcov nemal preto dôvod klamať

sám Andruskó je radšej, že je za mrežami, než keby bol vonku, tak veľmi sa bál Zsuzsovej, Kočnera a ľudí, ktorých mali za sebou

Zsuzsová požiadala o to, aby sa pojednávalo v jej neprítomnosti, najbližšie príde až 22. januára a zrejme bude vypovedať v plnom rozsahu

prečítajte si, ako prebiehal druhý deň pojednávanie v kauze Kuciak

dnes vypovedá Peter Tóth, ktorý bol kedysi Kočnerov kamarát a spolupracovník

Tóth sa ospravedlnil rodičom Jána Kuciaka aj matke Martiny Kušnírovej

Podľa Tótha Kočner so Zsuzsovou zosnovali vraždu novinára Jána Kuciaka

VIDEO Tretí deň hlavného pojednávania vypovedá bývalý kamarát Mariana Kočnera Peter Tóth

18:54 Prokurátor sa Dučáka pýta, či sledoval aj reláciu Na pranieri. "Áno, vedel som, že je to Marošova (Kočnerova) relácia. Vedel som, že tam Maroš chodí po záhrade a hovorí. Kto bol za kamerou, to ja už neviem," hovorí Dučák.

Dučák je v súčasnosti obvinený v kauze Technopol, ktorej sa venoval aj Ján Kuciak.

18:53 Dučák hovoril aj o stretnutí s Alenou Zsuzsovou. Tvrdí, že rozprávala po slovensky s maďarským prízvukom. Hovoril aj o o krabici, ktorú mu dal Kočner. Tóth predtým tvrdil, že v krabici bolo 200-tisíc eur a malo ísť o úplatky.

Dučák tvrdí, že krabicu vozil v aute asi mesiac a nevedel, čo v nej bolo. "Bola ťažká, zabalená, zamasličkovaná," opísal Jozef Dučák.

18:33 Prokurátor vyzval Dučáka, aby sa vyjadril k veci vraždy. Dučák hovorí, že na výpoveď sa prihlásil sám. Mariana Kočnera pozná dlho a oslovuje ho Maroš.

18:28 Do pojednávacej miestnosti zavolali Jozefa Dučáka, ktorého výpoveď navrhol prokurátor. Predsedníčka senátu Ružena Sabová číta Dučákovi jeho práva.

Zdroj: Topky/Peter Korček

18:27 Výpoveď Petra Tótha sa skončila. Tóth si neuplatnil tzv. svedočné, na ktoré má nárok. Z pojednávacej miestnosti odišiel.

18:23 Slovo si zobral opäť Kočner. Hovorí o vzťahovom diagrame, o ktorom hovoril Peter Tóth. Podľa Kočnera nie je pravda, že mal Peter Tóth niekedy vzťahový diagram Jána Kuciaka, na ktorom bola adresa trvalého pobytu uvedená Bytča.

18:19 Po Lipšicovi sa vyjadruje aj advokát Roman Kvasnica. "S mojou klientkou, ktorej zavraždili dcéru, sme skúmali prípadnú zaujatosť svedka. S jeho výpovede je zrejmé, že pán svedok sa stal súčasťou obludného sveta jedného z obžalovaných a možno až neskoro si uvedomil, kam to zašlo. Myslíme si, že motívom svedka je sa dištancovať," hovorí Kvasnica.

"V tomto okamihu máme informácie od dvoch svedkov, akým spôsobom boli zabezpečované informácie o zavraždenom Jánovi Kuciakovi," povedal advokát Zlatici Kušnírovej.

18:14 K výpovedi Petra Tótha sa vyjadruje aj Daniel Lipšic. Ten Tóthovu výpoveď pokladá za vierohodnú, pretože, podľa Lipšica, Tóth nemal dôvod klamať, pretože bol dlhé roky veľmi blízkym človekom obžalovaného Kočnera.

18:00 "Pán svedok dnes povedal, že celá relácia Na pranieri bola prípravou na vraždu Jána Kuciaka. Ak by toto bola pravdu, tak vraždu by sme museli pripravovať od roku 2016. Nie je pravda ani to, že by som Jána Kuciaka nenávidel. V minulosti svedok vo svojej predošlej výpovedi tvrdil, že som sa o Jána Kuciaka nezaujímal," hovorí Kočner.

Otec Jána Kuciaka, ktorý sedí oproti obžalovaným, pri Kočnerovej výpovedi krúti hlavou.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

17:57 Kočner tvrdí, že Tóth má výbornú pamäť na veci, ktoré si chce pamätať. "Neverím, že si pán svedok nespomína na takúto závažnú informáciu," hovorí Kočner.

17:56 Tóthova výpoveď sa skončila, vyjadruje sa k nej obžalovaný Marian Kočner. "Pán svedok Tóth dnes upravil svoje predošlé výpovede. Upravil ich po tom, ako obhajoba upozornila na možnú manipuláciu s telefonmi," začal Kočner.

17:52 Marek Para navrhuje odstránenie ďalšieho rozporu. Týka sa to Tóthovho sledovacieho tímu. Jeden zo sledovačov sa mal pýtať na trvalé alebo prechodné bydlisko. Dnes Tóth tú informáciu neuviedol. Senát Parovmu návrhu vyhovel.

17:49 Súd návrhu Paru nevyhovel a to preto, že Tóth pri dnešnej svedeckej výpovedi dostatočne ozrejmil, že sa mohol pomýliť. "Svedok to jasne vysvetlil a niekoľkokrát tvrdil, že mobilný telefón našiel u Kočnera v byte," povedal Sabová.

17:44 Výsluch Petra Tótha trvá už osem hodín. Marek Para hovorí, že našiel rozpory medzi Tóthovou prvou výpoveďou a tou dnešnou.

"Rozpor vidím v potrebe vysvetlenia, prečo na troch miestach konkrétneho vyjadrenia k zaisteniu veci, pán Tóth vypovedal, že mobilný telefón našiel v budove Technopolu a dnes tvrdí inak," hovorí Para. Navrhuje formálne odstráni't tento rozpor.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

17:30 "Pán svedok, mali ste k dispozícii akýkoľvek príkaz na domovú priehliadku priestorov rodinného domu na Chrasťovej ulici?" pýta sa Kočner. "Nemal som príkaz. Dostal som nejaké Uznesenie a možno v tomto uznesení mohlo byť to nariadenie, ale že by som vyslovene dostal príkaz, tak na to si nespomínam," povedal Tóth.

17:27 Marian Kočner v súvislosti s vykonaným listinným dôkazom kladie otázky Petrovi Tóthovi. Pýta sa na, či sa vyjadroval pred Tóthom o tom, že generálny prokurátor Jaromír Čižnár mal zarábať veľké sumy peňazí. "Áno, vyjadrovali ste sa tak," odpovedal Tóth.

17:22 Po prestávke, počas ktorej sa senát radil, Ružena Sabová vyhlásila, že Kočnerov návh pripúšťa.

17:18 Predsedníčka senátu prerušil pojednávanie za účelom porady na pár minút. Kočner medzitým ostáva v miestnosti, okolo neho sú ozbrojení príslužníci ZVJS Na stoličke pre svedkov sedí Peter Tóth.

17:08 Prokurátor navrhuje nevyhovieť návrhu obžalovaného, pretože "nie je možné vykonávať listinu k znaleckému posudku, ktorého výkon ani nie je navrhnutý".

16:59 Obžalovaný Marian Kočner navrhuje vykonať listinný dôkaz. Ide o listinu, ktorá tvorí vizuaizvaný obsah USB kľúča, ktorý odovzdal vyšetrovateľom Peter Tóth.

Zdroj: Topky/Peter Korček

16:53 Výsluch svedkov Kriaka a Škrípa senát preložil na 22.1. na 13:00. "Vzhľadom na pokročilú hodinu sa senát takto dohodol. Dnes by súd vypočul ešte pána Dučáka," hovorí sudkyňa Sabová. Predtým sa ale pokračuje vo vypočúvaní Petra Tótha. Miroslav Kriak a Juraj Škríp spolu odišli z pojednávacej miestnosti.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Zdroj: Topky/Peter Korček

16:47 Pojednávanie po krátkej hygienickej prestávke pokračuje. Do miestnosti opäť priviedli Tomáša Szabóa a Mariana Kočnera. Kočnera vedú len v putách, zatiaľ čo Szabó ma ruky pripútané k opasku a rovnako má spútané aj nohy.

16:40 Vyjadrenie Mareka Paru.

16:31 Nasleduje krátka prestávka.

16:16 Tótha sa pýta aj na červený Mercedes, ktorý mal tiež patriť Alene Zsuzsovej. Kočner ho mal potom požičať aj Štefanovi Ághovi, ktorý je tiež obvinený v kauze zmenky.

16:15 Roman Kvasnica sa Petra Tótha pýta predovšetkým na sledovanie Jána Kuciaka a na to, aké podrobné informácie Marianovi Kočnerovi odovzdával. Zaujímal sa aj o prípravu internetovej relácie Na pranieri.

16:07 Advokát Roman Kvasnica navrhuje, aby súd posunul Slovenskej advokátskej komore tú časť Tóthovej výpovede, v ktorej sa hovorí o možnosti ovplyvňovať súd.

16:04 "Povedal som, že Marian Kočner je pomstychtivý človek, no nemyslel som si, že by niekedy v živote mohol zájsť tak ďaleko, ako v prípade Jána Kuciaka. Viem, že do konca života budem musieť žiť s tým, že môžem dopadnúť rovnako. Áno, určité obavy o svoj život mám," odpovedal Tóth Lipšicovi na poslednú otázku.

15:55 Daniel Lipšic sa pýta na Jozefa Dučáka. Tóth tvrdí, že ho pozná. Dučák mal tvrdiť, že ich Kočner všetkých privedie do problémov. Tóth spomína aj veľký biely mercedes, ktorý mal byť použitý ako úplatok pre prokurátora Jána Šantu. Mercedes napokon dostala Zsuzsová.

15:45 Kočner vyzerá nahnevane a zúrivo niečo píše Parovi na papier. Obhajca mu krátko odpovie a zložený papier mu podá naspäť. Kočner sa najskôr poobzerá a potom si odkaz prečíta. Vzápätí sa pustí do dlhého písania.

15:36 Daniel Lipšic sa pýta, kto je v motáku Michal T. Marek Para otázku namietal, sudkyňa ju však pripustila. "Ide o predsedu tohto súdu Michala Trubana, ktorý mal zariadiť to, aby Mariana Kočnera prepustili z väzby," povedal Tóth. K tomu mal vypracovať podklady Marek Para, ktorý mal Tóthovi túto skutočnosť aj potvrdiť. Kočner sa chcel z väzby dostať cez Mojmíra Mamojku.

Zdroj: Topky/Peter Korček

15:23 Daniel Lipšic sa pýta na Norberta Bodora, ktorý poďla Tótha financoval sledovanie novinárov. 70-tisíc eur mal dať Marian Kočner a ďalšíc 70-tisíc zase Bodor. "Tak ja dávam polovicu a nevidím žiadne výstupy," mal sa Tóthovi podnikateľ posťažovať. Bodora však nezaujímali novinári, ale chcel vedieť, či by Tóth vedel znova postaviť na nohy sledovací tím. Zaujímali ho niektorí politici.

15:10 Väčšina novinárov, ktorých dal Kočner sledovať písala kriticky buď o ňom alebo o ľuďoch, ktorí Kočnera zaujímali pre buď obchodné aktivity alebo boli v jeho záujme pre iné veci. Uviedol to Tóth na otázku splnomocnenca Kuciakovcov Daniela Lipšica

15:07 Pýta sa aj sudkyňa Ružena Sabová. Tú zaujíma aj to, či bol dosiahnutý cieľ, ktorý si zaumienili s Marianom Kočnerom. "Z pozície toho bulvárneho aj áno. Bol tam jeden novinár, ktorého sme natočili ako sa v dosť nedôstojnom stave tackal podnapitý domov. Aj spadol a udrel si hlavu. Takže z tohto to bolo naplnené," povedal Tóth.

14:50 Marian Kočner prerušil kladenie otázok, aby našiel dôkaz, ktorý chcel predložiť. Pýta sa preto Advokátka Aleny Zsuzsovej. Tú, okrem iného, zaujíma aj výška Petra Tótha.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Je to zrejme preto, že Zoltán Andruso vypovedal, že raz, keď sa mal stretnúť s Alenou Zsuzsovou, tak s ňou videl aj muža, ktorý bol nižší od nej. Neskôr sa mal dozvedieť, že išlo o Petra Tótha.

14:44 Obžalovaný Kočner navrhuje vykonanie dôkazu. To sprevádza mierne zmätok, pretože Kočner ich nemá pripravené. Na lavici svedkov pred senátom stále sedí Peter Tóth.

14:39 Kočner sa pýta, či mal Tóth telefónne číslo na pána Zuriana. "Nie, vtedy som nemal. Číslo som mal až po prvom stretnutí," odpovedal svedok. So Zurianom mal viac stretnutí.

14:37 Kočner sa pýta, kto bol ešte na dovolenke okrem Tótha, Kočnera a ich manželiek. "Váš pes Brenda," odpovedal Tóth, na čo ho sudkyňa napomenula. "Nepamätám si, či tam boli aj iné osoby," priblížil Tóth.

14:32 Kočner sa teraz Tótha pýta na Fera a Iva - dve mená z Kočnerových motákov. "Neviem, koho ste mysleli, Ferov poznám viacerých. A Ivo je môj kamarát," povedal Tóth. Kočner sa chce dozvedieť niečo bližšie o Ivovi. "Ivo je môj kamarát, nemám na to inú odpoveď," povedal Tóth.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

14:29 "Ja som vám na tie motáky odpovedal tak, že som napísal odpoveď na počítači, vytlačil som ju a vložil som ju do obálky. Potom som ju dal pánovi Šabíkovi. Spravidla ste dostali odpoveď do dvoch dní," odpovedal Tóth na to, či Kočner od neho dostával odpovede.

14:22 Tóthovi kladie otázky obžalovaný Marian Kočner. Tóth s Kočnerom si na pojednávaní vykajú. Kočner sa ho pýta, kedy mu jeho manželka vydala mobilný telefón. "Predpokladám, že to bolo v ten deň, ako ste mi poslali ten moták s inštrukciami," povedal Tóth.

14:15 Marek Para sa pýta na Zoltána Andruskóa a na to, či sa v septembri Tóth stretol s Alenou Zsuzsovou a Andruskóm. "Nestretol a podal som aj trestné oznámenie na pána Andruskóa," povedal Tóth.

14:06 Para sa pýta na to, či sledovanie novinárov pokračovalo aj po vražde Jána Kuciaka. Kočner mal pozastaviť sledovanie novinárov tesne pred vraždou Jána Kuciaka. Po vražde prišla vraj požiadavka na sledovanie generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. Vtedy vraj Tóth s Kriakom cúvli. Nezvyčajnou požiadavkou bolo, podľa Tótha, monitorovanie oslavy Richarda Sulíka.

13:58 Petrovi Tóthovi bude teraz otázky klásť obhajca Mariana Kočnera. Para sa pýta, či má Tóth obavu z pomsty od Mariana Kočnera alebo či k nemu prechováva nenávisť. "Nič, také nepociťujem," odpovedá Tóth.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Para sa ho pýta aj na podnik Next Apache v Bratislave. V ňom sa v júni minulého roka uskutočnila razia. V podniku sa totiž často stretávali novinári a Tóthov sledovací tím ich sledoval aj tam.

13:52 K dôkazom sa vyjadruje aj Peter Tóth. Trvá na tom, že telefóny sú presnie tie, ktoré patrili Marianovi Kočnerovi. Spoznáva aj USB kľúče, na ktorých majú byť súhrnné materiály so sledovania novinárov.

13:51 Advokát Roman Kvasnica navrhuje, aby po vykonaní dôkazu, boli mobilné telefóny zapečatené, aby sa k nim nedostala magnetická stopa a nezmazala údaje, ktoré na ňom sú.

13:49 Kočner sa vyjadruje k dôkazom. "Pán svedok v troch rôznych výpovediach povedal tri rôzne verzie, ako prišiel k predmetným dôkazom," povedal Kočner.

13:46 Súd vecné dôkazy pripustil. Prokurátor predložil mobilný telefón Tomášovi Szabóovi aj Marianovi Kočnerovi. Kočner si jeden z telefónov vzal do ruky a dôkladne si ho poobzeral. Prokurátor rovnako postupuje aj s USB kľúčmi.

13:33 Prokurátor navrhuje vykonať vecný dôkaz. Ide o dva mobilné telefóny a päť USB kľúčov. Kočnerov obhajca Marek Para vykonanie týchto vecných dôkazov namieta.

13:31 Po obednej prestávke pokračuje pojednávanie vo veci vraždy Jána Kuciaka.

12:58 Na súd prišiel Miroslav Kriak. Výpoveď Petra Tótha nekomentoval. Sám má v pláne vypovedať aj odpovedať na otázky, ku všetkému sa vyjadrí potom, čo odpovie súdu.

12:38 Zlatica Kušnírová sa vyjadruje k výpovedi Petra Tótha. Podľa nej je jeho ospravedlnenie možno úprimné. „Na druhej strane vedel, kto je Marian Kočner,“ uviedla.

12:34 Hlavné pojednávanie je prerušené do 13:30. Po prestávke sa bude pokračovať výsluchom svedka Petra Tótha.

12:31 Prokurátor sa pýta na prezývku Dušan Keméni. Tóth vypovedá, že obaja poznali osobu Dušana Keméniho a zrejme preto Kočner zvolil toto meno ako prezývku pre Alenu Zsuzsovú.

12:18 Prokurátor Novocký opäť číta ďalšie motáky. Následne ich predloží Tóthovi. Ten potrvrdil, že ide naozaj o odkazy, ktoré dostal prostredníctvom advokáta Andreja Šabíka od Kočnera.

12:16 Tóth potvrdzuje, že ide o odkazy, ktoré dostal od Mariana Kočnera. "Doniesol mi ho pán Šabík. Niekedy mi priniesol odkaz, ktorý bol odtrhnutý od iného odkazu, ktorý bol adresovaný niekomu inému," hovorí Tóth.

12:10 Prokurátor teraz číta motáky, ktoré posielal Kočner Tóthovi. Kočner sa chce vyjadriť až na záver, aby mohol Tóthovi klásť aj otázky.

"Z toho, čo nám bolo oznámené vyplýva, že pán obžalovaný Kočner sa snažil ovplyvňovať tunajśí súd," vyjadril sa advokát Zlatici Kušnírovej Roman Kvasnica s tým, že by chcel, aby to bolo zaprotokolované.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

12:08 Predsedníčka senátu sa pýta, či má protistrana námietky, aby sa takýto dôkaz vykonal počas výsluchu svedka. Para aj Kočner krútia hlavou, že nie. Senát teda dôkaz pripustil. Ide o štyri tzv. motáky, ktoré Kočner poslal Tóthovi z väzby a ktoré Tóth odovzdal vyšetrovateľom ešte ako utajený svedok.

12:03 Prokurátor navrhovuje vykonať ďalšie listiny ako dôkaz. Senát sa radí.

12:00 Prokurátor teraz Tóthovi predkladá fotografie, ktoré sa nachádzajú v spise. Tóth potvrdzuje, že ide o fotografiu, ktorú mal zhotoviť Miroslav Kriak počas sledovania novinárov. Povedal to aj pri druhej fotografii. Obe podľa vlastných slov odovzdal Marianovi Kočnerovi.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Na fotografiách sa nachádza Ján Kuciak. Ide o už známe fotografie, ktoré zverejnil taliansky denník.

11:52 Prokurátor sa pýta na to, prečo chcel "upratovať" u Kočnera. Tóth spomína SD kartu, na ktorej mal mať Kočner nahraté intímnosti s nejakou dámou. Kočner sa pri zmienke o pikantnom videu smeje.

11:47 Tóth hovorí o tom, ako Kočnerovi zabezpečoval obrazovo-zvukové kamuflované zariadenie.

11:41 "Najčastejšie som počul Kočnera o Kuciakovi rozprávať v júli 2017 v Chorvátsku na jachte, kde sme po večeroch sedávali alebo počas obeda. Hovoril o ňom, že je to je*nutý k***t, trtko, je**ina a podobne," hovorí Tóth a ospravedlňuje sa rodičom za použité výrazy.

11:33 Peter Tóth už vypovedá viac ako dve hodiny. Sudkyňa sa Tótha pýta na to, ako sa Kočner vyjadroval o zavraždenom Jánovi Kuciakovi.

"Hovoril o ňom vulgárne," povedal Tóth. Sudkyňa ho žiada, aby povedal presne, aké slová použil. "Boli to vulgarizmy. Hovoril o ňom ako o trtkovi a vy**banom k***tovi," povedal Tóth.

Zdroj: Topky/Peter Korček

11:29 Otázky sa teraz točia okolo Norberta Bodora, ktorý mal podľa Tótha spolufinancovať sledovanie novinárov. "Ja som s ním prvýkrát prišiel do styku až po zadržaní Mariana Kočnera," vypovedá Tóth.

11:20 Tóth opäť opisuje opäť to, ako sa rozhodol Kočner spustit portál Na pranieri a ako "paparazzovať" novinárov.

"Pán svedok, vy ste vypovedali, že ste s Kočnerom vypracovali zoznam novinárov. Kto tam bol?" opýtala sa Tótha predsedníčka senátu.

"Bol tam pán Kuciak, Monika Tódová, Eugen Korda, Štefan Hríb,... na všetkých 28 si asi nespomeniem," povedal Tóth s tým, že zoznam bol vypracovaný niekedy na jar 2017.

11:18 Kočner bol vtedy obvinený v kauze Technopol spolu so synom vtedajšieho prezidenta Michala Kováča. V tom čase sa riešilo aj zavlečenie Michala Kováča mladšieho. "Práve Marian Kočner mi sprostredkoval kontakt na Oskara Fegyveresa," hovorí Tóth.

11:17 Tótha sa prokurátor pýta na to, ako prebiehala komunikácia s Marianom Kočnerom v časoch, keď hovoril, že bola intenzívnejšia.

11:16 Kočner sa počas Tóthovej výpovede občas usmeje a otočí sa na svojho advokáta Mareka Paru.

Zdroj: Topky/Peter Korček

11:09 Tóthova spontánna výpoveď skončila, teraz mu kladie otázky prokurátor. Svedok hovorí o tom, ako bol s Kočnerom na jachte na dovolenke. Spomína aj situáciu, keď mu Koćner hovoril o zavraždení jedného novinára pre výstrahu.

11:06​ Tóth rodičom poškodených povedal, že ho to mrzí a keby bol vedel, že to povedie k vražde, sledvačku by neprijal. "Ja som sa len poďakoval a nič viac. Hovorím, ťažko sa vyjadriť. Momentálne sa k tomu neviem vyjadriť. Budem sledovať, ako bude vypovedať a čo sa bude diať," uviedol Jozef Kuciak, podľa ktorého bude Tóthova výpoveď jedným z hlavných dôkazov.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Zdroj: Topky/Peter Korček

11:05​ "Tóth vypovedá pomerne rozsiahle o jeho vzťahu s Kočnerom. Musím povedať jednu vec, jeho výpoveď je dôveryhodná, pretože je potvrdzovaná komunikáciou z Threemy, aj jeho komunikáciou s Marianom Kočnerom a aj komunikáciou z ústavu väzby, o ktorej hovoril,“ uviedol Lipšic ešte cez prestávku s tým, že Tóth bol niekoľko rokov najbližší spolupracovník Kočnera. Jedným z motívov bolo aj to, že sa chcel chrániť spoluprácou, no nemal žiaden vopred daný motív ani spor s Kočnerom, zhodnotil obhajca Kuciakovcov.

Zdroj: Topky/Peter Korček

11:02 Tóth mal neskôr kontaktovať Branislava Zuriana, šéfa protizločineckej jednotky NAKA, a mal mu povedať o Marianovi Kočnerovi.

10:55 Tóth opisuje ako z Kočnerovho domu zobral nejaké listiny a šperkovnicu, v ktorej bolo nahrávacie zariadenie. Tam vraj našiel ďalśí Kočnerov iPhone. "Tieto veci som uschoval v jednej z našich izieb. S tým obyčajným telefónom som nemanipuloval," tvrdí Tóth.

10:54 Tóthovi vraj prišla Šantova tlaćová konferencia neférová. Zavolal Kočnerovej dcére a povedal jej, že v jeho byte na Kolibe by bolo dobré "poupratovať". Kočner bol už vtedy vo väzbe pre údajné falšovanie zmeniek.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

10:48 Peter Tóth rozpráva o tom, ako prišiel k druhému mobilnému telefónu Mariana Kočnera. Rozpráva aj o tlačovej konferencii prokurátora Jána Šantu, ktorý dozoruje prípad zmenky.

Zdroj: Topky/Peter Korček

10:47 Po prestávke pokračuje hlavné pojednávanie. Stále vypovedá Peter Tóth.

10:36 Daniel Lipšic sa vyjadruje počas tretieho dňa pojednávania v kauze Kuciak.

​

10:30 Otec zavraždeného Jána Kuciaka počas tretieho dňa hlavného pojednávania.

10:28 Hlavné pojednávanie je prerušené do 10:40. Mariana Kočnera odviedli z pojednávacej miestnosti.

10:20 "Odkážte mu, že ja budem robiť aj woodoo a aj toho prokurátora vyriešim," mala písať Zsuzsová Tóthovi. Podľa jeho slov to, že komunikuje práve so Zsuzsovou zistil až po jej zadržaní, keď mu neodpísala.

10:19 Podľa Tótha Alena Zsuzsová Kočnera nekriticky obdivovala. "Ona ho nie že zbožňovala, ona ho "zbožťovala"," povedal Tóth, že si myslel, že medzi nimi mohol byť aj nejaký romantický vzťah.

10:15 Kočnerove motáky

Tóth hovorí o tom, že Kočner mu z väzby posielal motáky prostredníctvom advokáta Andreja Šabíka. "Bolo tam napísané, že si mám od jeho dcéry Karolíny vypýtať mobilný telefón (Tóth ho volá Bentley mobil, bol to iPhone z limitovanej edície a vygravírovaným zlatým M, pozn. red.) a dal mi k nemu prihlasovacie údaje," povedal Tóth.

Svedok opisuje ako sa mal spárovať s identifikačným číslom cez aplikáciu Threema, pod ktorým bola Alena Zsuzsová.

10:14 Kočner si občas robí poznámky. Rodičia Jána Kuciaka sedia a počúvajú so sklonenými hlavami. Tóth vypovedá už hodinu.

10:10 "Keď bola 28.9. 2018 zadržaná Alena Zsuzsová, tak mi Marian Kočner telefonoval z väzby, ja som vedel z médií, že bola zadržaná nejaká Kočnerová tlmočníčka z taliančiny. Marian Kočner mi vtedy povedal, že ale veď ja nikoho v Komárne nepoznám a nikdy som tam nebol. Vtedy mne aj mojej manželke bolo jasné, že Marian Kočner klame," opisuje svedok.

"Bolo veľmi zaujímavé jeho konanie na druhý deň, v sobotu. My sme cestovali autom do Krakova a Marian Kočner mi asi päťkrát v ten deň telefonoval. Už sa vôbec nevenoval Zsuzsovej alebo že bola nejaká jeho tlmočníčka zadržaná. Dožadoval sa informácie, kedy presne odovzdávali podpisové hárky na ministerstve vnútra. Vtedy som manželke poveda, že on si už robí aliby," opisuje zoširoka Tóth.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

10:09 "Prostredníctvom jedného známeho mi Robert Kaliňák odkázal, že je tam strašne veľa falośných podpisov a stranu nemôžu zaregistrovať," hovorí Tóth o strane Cieľ s tým, že najviac falOśných podpisov bolo z Komárna a z južného Slovenska. Podľa Tótha ich mala zbierať Alena Zsuzsová.

10:06 Tóth sa vracia k strane Cieľ a zbieraniu podpisov. Sudkyňa ho opäť napomína, aby hovoril k veci. "Myslím si, že je to k veci, pani sudkyňa," odpovedal jej Tóth.

Pokračuje a opisuje zber podpisov a aj to, že v roku 2016 ho informoval, že má v Komárne osobu ženského pohlavia, ktorú platí a prispieva je aj na jej dcéru. "Táto osoba cez rôzne sociálne siete oslovovala mužov a zvádzala ich. Vedel som, že mala na sociálnych sieťach rôzne prezývky ako Aja Alia či Ajuška, bolo ich viac," hovorí Tóth.

10:02 Tóth hovorí o tom, že sledovanie Kuciaka neprinieslo žiadne ovocie. "Nič nenaznačovalo to, že by mal pán Kuciak nejaké nadštandardné vzťahy s politikmi, policajtmi alebo kýmkoľvek," hovorí Tóth.

09:55 Peter Tóth o sledovaní Jána Kuciaka

Tóth teraz hovorí o Jánovi Kuciakovi. "Marian Kočner sa mi sťažoval, že Ján Kuciak je voči nemu zaujatý a niekto ho voči nemu "naštepil" a niekto ho proti nemu hucká. Keďže ja som nebol zaangažovaný v ochodných aktivitách Mariana Kočnera nevedel som ani o prevodoch na Donovaloch. Mal som tendenciu Marianovi Kočnerovi veriť a myslel som si, že môže byť novinár voči nemu zaujatý. Mal som pocit, že po roku 1998 sa Marian Kočner zmenil, žiaľ, mýlil som sa," hovorí Tóth.

Podľa neho sledovanie Kuciaka prebiehalo nejaké 3-4 dní. "Miroslav Kriak mi potom povedal, že to nemá zmysel, pretože Ján Kuciak žije ako mních, že nemá žiadny spoločenský život. ide do redakcie, je tam 10 hodín, potom sadne na autonus, zje bagetu a ide domov, kde zapne miešačku," opisuje Tóth.

Kočner ho stále počúva, občas si niečo pozrie v poznámkach. Už sa neusmieva.

09:52 "Marian Kočner chcel, aby spustenie portálu Na pranieri bol taký spúšťač a odrazový mostík do politiky. Chcel to spojiť so stranou cieľ," hovorí ďalej svedok.

09:48 Na nákup techniky a kamuflážnych prostriedkov dal Kočner Tóthovi okolo 40-tisíc eur. "Všetky tieto finančné prostriedky som odovzdal Miroslavovi Kriakovi," hovorí Tóth.

09:47 V pojednávacej miestnosti je aj množstvo novinárov, ktorí boli medzi sledovanými.

09:45 Kočner vytvoril zoznam 28 novinárov, ktorých mali sledovať. "Marian Kočner mi potom priniesol obálku, v ktorej boli vzťahové diagramy k tým novinárom," hovorí Tóth. Tie si vraj odfotil a ostatné skartoval.

09:39 Tóth hovorí o tom, ako Kočner prišiel s požiadavkou na "paparazzovanie" novinárov. Financovať to mal Norbert Bödör a Marian Kočner. Tóth k tomu oslovil Miroslava Kriaka a ten ďalších dvoch ľudí - Štefana Mlynarčíka a Juraja Škrípa.

09:33 Tóth teraz hovorí o tom, ako chcel Kočner založiť portál Na pranieri, na ktorom chcel kritizovať novinárov. "Marian Kočner veľmi dobre odhadol moju reakciu. Prinajmenšom od roku 2003 sa stretávam s tým, že médiá o mojej osobe referujú nie správnym spôsobom a myslím si, že o mne informujú manipulatívne," hovorí Tóth a spomína aj knihu o Cervanovej. "K veci, pán svedok," napomenula ho sudkyňa.

"Pokiaľ ide o odhaľovanie mediálnych manipulácii, Kočner vedel, že ja budem nápomocný," pokračuje svedok. Kočner vraj chcel, aby relácia mala aj bulvárnejšiu časť.

09:32 Počas Tóthovej výpovede Kočner uprene počúva a popritom si obhrýza nechty.

09:27 Tóth hovorí o tom, že majú v rodine člena s vážnym zdravotným problémom. "Marian Kočner vtedy prejavil veľkú empatiu a chcel aj pomôcť, no nebolo to v jeho silách," hovorí Tóth. "Potom prišiel s tým, že by chcel založiť politickú stranu. Chcel, aby som bol predsedom jeho politickej strany, no ja som nemal žiadne politické ambície a nechcel som sa uchádzať o žiadnu volenú funkciu. Tak som n'mu povedal, že z mojej strany ten záujem nie je, aj som mu naznačil, že som v jednej menovanej funkcii bol a nedopadlo to najlepšie. Ale povedal som mu, že by som dokázal sformulovať program politickej strany, prípadne vymyslieť jej štruktúru," opisuje Tóth s tým, že Kočner sa postupne začal stotožňovať s tým, že by bol práve on tou tvárou.

Zdroj: Topky/Peter Korček

09:22 Prokurátor vyzval Tótha, aby opísal svoje vzťahy s obžalovanými a rovnako aj aby sa vlastnými slovami vyjadril ku kauze vraždy. "S Kočnerom sa poznám od roku 1995. Naša komunikácia bola veľmi intenzívna," hovorí Tóth.

Opisuje to, ako spolu komunikovali o článkoch v časoch, keď bol Tóth novinárom. "Niekedy sa mu moje články páčili, niekedy nepáčili," vypovedá svedok. Hovorí, že Kočner sa vždy zaujímal o politiku. S obžalovaným sa stretával a rozprávali sa napríklad aj o medzinárodnej politike. "Nestýkali sme sa však pravidelne, ale naše vzťahy boli priateľské," vypovedá Tóth.

09:20 Ide o vôbec prvýkrát, kedy budú novinári a verejnosť počuť výpoveď Petra Tótha. V kauze zmenky, v ktorej tiež Tóth svedčí proti Kočnerovi, bola jeho výpoveď neverejná.

09:19 Tóth nemôže svedčiť o veciach, o ktorých sa dozvedel počas pôsobenia v tajnej službe, je povinný zachovávať mlčanlivosť.

09:14 Sudkyňa Tótha poučuje o jeho právach, Kočner sedí s preloženými nohami. Tóth však naňho nevidí, pretože obžalovaný je po pravej strane za jeho chrbtom.

09:12 Peter Tóth sa posadil pred senát. Predtým však išiel k Zlatici Kušnírovej a Kuciakovcom. Kušnírová pri jeho pohľade prevrátila očami. Sudkyňa Tótha rázne napomenula.

Zdroj: Topky/Peter Korček

09:07 Sudkyňa konštatuje aj prítomnosť Petra Tótha. Marian Kočner naňho nepozerá, dopisuje si lístočky so svojím obhajcom.

09:06 Na pojednávaní je prítomný aj dôverník poškodenej Silvie Molnárovej. Sudkyňa ho vyzvala, aby predložil občiansky preukaz. Zároveň ho poučuje o tom, že ako dôverník je povinný zachovávať mlčanlivosť.

09:05 Predsedníčka senátu pripomína, že súd bude opäť vypočúvať obžalovaných. Marček aj Zsuzsová budú za týmto účelom predvedení.

09:03 Na pojednávaní je aj sestra zavraždeného podnikateľa Petra Molnára z Kolárova. Aj z jeho vraždy sú obžalovaní Miroslav Marček a Tomáš Szabó.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Zdroj: Topky/Peter Korček

09:02 Hlavné pojednávanie sa začína. Predsedníčka senátu Ružena Sabová pripomína, že súd nepovolil zvukový online prenos. Rovnako nie sú povolené ani obrazové záznamy.

08:57 V miestnosti je už aj Tomáš Szabó a dozoroví prokurátori. Ich tváre je zakázané snímať, rovnako aj tváre členov senátu.

08:54 Peter Tóth, Kočnerov niekdajší kamarát, sedí na lavici, ktorá susedí s Kočnerovou. Tóth pozerá pred seba, občas sa poobzerá po miestnosti. Kočner je k nemu otočený chrbtom, čelom k senátu a rozrpráva sa so svojim obhajcom Marekom Parom.

Zdroj: Topky/Peter Korček

08:51 Ozbrojení kukláči priviedli aj obžalovaného Mariana Kočnera.

08:49 Začína sa v poradí tretie hlavné pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka. Peter Tóth je už v pojednávacej miestnosti, rovnako aj rodiny zavraždeného páru.

07:43 Hlavné pojednávanie vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, sa začína o 9:00.

07:40 Na pojednávaní nebude Miroslav Marček, ktorý sa priznal, že Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zastrelil. Marček požiadal o konanie v jeho neprítomnosti. Rovnako o to požiadala aj Alena Zsuzsová, ktorá je obžalovaná z toho, že si mala vraždu novinára objednať.

Zsuzsová by mala prísť až budúci týždeň v stredu a mala by vypovedať. Na začiatku pojednávania sa totiž vyjadrovať nechcela, rozhodla sa až po výpovedi Zoltána Andrusoa, ktorý je už odsúdený. Za sprostredkovanie vraždy mu súd udelil trest 15 rokov. Andruskó totiž s prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

07:38 Dnes je na pláne výsluch svedka Petra Tótha. Ide o bývalého novinára a príslušníka Slovenskej informačnej služby. Pre Kočnera sledoval novinárov a pomáhal mu aj s jeho reláciu Na pranieri. Dnes svedčí proti nemu.

07:37 Novinári sa pomaly schádzajú v budove Justičnej akadémie v Pezinku, kde sa pojednáva.

07:35 Pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka pokračuje aj dnes. Topky.sk sledujú jeho priebeh online.

Vypovedali rodičia, plač sa odrážal od stien

Medzi prvými svedkami boli rodiny poškodených. Rodičia a brat Jána Kuciaka a mama Martiny Kušnírovej vypovedal, ako sa dozvedeli o brutálnej poprave, čo sa v ten deň dialo a ako sa cítili po tom. Pri spomienkach na svoje deti sa ani jeden z rodičov neubránil plaču. V miestnosti bolo napriek veľkému počtu ľudí obrovské ticho. Každý počúval. Neplakali len rodičia.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Jedným z najsilnejších momentov bola konfrontácia obžalovanej Aleny Zsuzsovej a Zlatice Kušnírovej. „Aký máte dôkaz, že môžem za smrť vašej dcéry?“ spýtala sa Zsuzsová. „Tu sme preto, aby sa to zistilo. Nesedli by ste tu, keby ste na tom nemali svoju časť viny. Boli by ste pri dcére a Martinka pri mne alebo v Mači,“ dodala Kušnírová.

Musel to byť Kočner

Jozef Kuciak potvrdil Kušnírovej slová, samozrejme, zo svojho pohľadu. Všetkých pozostalých napadla po vražde jedna myšlienka – musel to byť Kočner. Okrem nich vypovedala aj bývalá priateľka Miroslava Marčeka Martina Rugová, ktorá potvrdila vzťah medzi Szabóom a Marčekom. Podľa jej slove bol Marček bezproblémový a utiahnutý, sám sa jej priznal, že nie je dobrý človek. Ďalej to neriešili. Zsuzsová sa rozplakala a museli jej priniesť lieky.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Kľúčová výpoveď Andruskóa

Andruskó vypovedal po rodinách obetí a po Michalovi Vargovi. V úvode sa Andruskó podobne ako Marček ospravedlnil. „Neviem to napraviť, to sa asi nedá. Spravím všetko preto, aby som dal veci svojou výpoveďou doporiadku.“ Zsuzsovú pozná Marček najdlhšie, osem alebo deväť rokov. „Pána Kočnera nepoznám osobne, len cez Alenu Zsuzsovú, ktorá mi rozprávala o ich dlhoročnom vzťahu. Viackrát sa chválila, akého má známeho,“ povedal Andruskó. Kočner sa pri tom smial.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Po týchto slovách sa Andruskó priznal. „Ja som sprostredkoval medzi Alenou Zsuzsovou a Tomášom Szabóom na pokyn Mariana Kočnera vraždu Jána Kuciaka,“ povedal. Potvrdil, že Zsuzsová pred ním chladnokrvne objednala vraždu Lászlóa Basternáka. Neveril, že je toho schopná. Spočiatku sa rozhodol mlčať. Andruskó viackrát zopakoval, že sa bál o život a pred Zsuzsovou mal rešpekt. „Vedel som, čoho je schopná.“ Andruskó dodal, že sa bal najmä ľudí, ktorí stále za Zsuzsovou a Kočnerom.

Objednávka vraždy: Dostal som defekt

Objednávka na vraždu Kuciaka prišla potom, ako sa v prípade prechádzajúcej objednávky na vraždu Žilinku dlho nič nedialo. „Prešli týždne, tak som to bral, že sa to nerieši. Nie som typ človeka, ktorý by niečo také robil. Alena ma však stále naháňala,“ povedal Andruskó. Andruskó neskôr vo výpovedi uviedol, že cez Threemu napísal Zsuzsovej, že dostal defekt, čo bol signál, že vražda bola vykonaná. Tá mu potom vypisovala, že potrebuje peniaze, lebo žije s chorou matkou.

Zdroj: Jan Zemiar

Napísal jej po tom, čo za ním prišli Marček so Szabóom a oznámili mu, čo vykonali. Dominantnou postavou bol podľa jeho slov Tomáš Szabó. „Bál som sa o život. Viete, keď vám niekto povie, zabijem ťa, neberiete to tak vážne, ale keď to povedala Alena Zsuzsová, ktorá dala predo mnou zabiť Basternáka, tak to beriem inak. Bál som sa. Myslím, že ani Kuciak nemal šancu s tým, keď podal trestné oznámenie. Mne povedali, že by som ho ani nestihol podať. Bolo to strašné.“

Styky s politikmi

Andruskó bol počas výpovede nervózny. Hovoril aj o kontaktoch Kočnera na politikov Smeru vrátane Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, Jána Počiatka, Martina Glváča a ďalších. Okrem toho musel byť Kočner v kontakte aj s bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom. Svedčil o tom fakt, že vedeli o talianskej stope a ďalších verziách počas vyšetrovania skôr. Andruskó uviedol, že s Kočnerom bol v kontakte cez Zsuzsovej mobil. Písal si s ním SMS-ky a počul jeho hlas v telefóne.

Zdroj: Jan Zemiar

Andruskó opäť zopakoval, že Zsuzsová mu povedala, že vraždu si objednal Marian Kočner. Ozrejmil aj historku o Rusovi. Marček, Szabó ani Andruskó nevedeli, kto bol Kuciak. Ani to, že bol novinár. Marček a Szabó sa pýtali, kto to objednal. „Nepovedali sme im, kto to bol. Dohodli sme sa s Alenou, že im povieme, že to je nejaký Rus, ktorý má problém s médiami. Mne povedala, že je to Kočner, im sme sa dohodli, že to nepovieme.“ Dôvodom bolo to, že Kočner sa v žiadnom prípade nemôže dostať do problémov. Zároveň potvrdil, že Kočner bol krstným otcom Zsuzsovej dcéry.

Konfrontácia s Kočnerom

Andruskó niekoľkokrát odpovedal na rovnaké otázky. Prokurátor sa tak snažil dokázať, že Andruskó opisuje priebeh trestného činu a okolnosti rovnako. Andruskóa neskôr konfrontovali aj obžalovaní. Prvý bol Szabó. Po otázkach obhajkyne Zsuzsovej Andruskó uviedol, že Kočner a Zsuzsová mali milenecký aj obchodný vzťah. Kočner konfrontuje Andruskóa s tým, ako vedel, že si cez Zsuzsovej telefón píše s ním. „Ako ste poznali môj hlas?“ spýtal sa. „Z relácie Na pranieri, s ktorou vám Zsuzsová pomáhala a pod. Pán Kočner, vás pozná každý.“ Sabová sa pýta, z akých zdrojov poznal jeho hlas. „Veľakrát som ho počul v médiách a od Zsuzsovej som veľmi veľa vedel. Raz sme komunikovali cez telefón, potom SMS-ky a potom sme riešili firmu, ktorá budovala Bonaparte.“

Zdroj: Jan Zemiar

Kočnera zaujímali aj vzťahy s politikmi, o ktorých Andruskó hovoril. „Čo konkrétne som s nimi robil? Chodil som na dovolenku s nimi alebo ako...,“ uviedol Kočner. „Keď bolo treba niečo vybaviť, mal kontakty.“ Kočnera ešte chcel, aby vysvetlil, čo tým myslel, keď povedal, že čo je Kočner zač.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Ja vám to vysvetlím, keď zabili Basternáka v roku 2016, pani Zsuzsová zázračne nebola odsúdená. Keď sme boli v Prahe, neuviedol som to nikam, lebo si nie som istý, ale myslím si, že ste sa stretli v Prahe. Prípad bol jasný a nič sa nestalo. Je mi ľúto, že sa to vtedy nestalo, nemusela by sa stať vražda.“ Kočner bol aj naďalej arogantný a neprejavoval žiadnu vinu ani ľútosť. Andruskó ho vraj krivo obvinil.

Pomýlený svedok

V utorok mal vypovedať aj svedok Michal Varga. Na súde totiž bol menovec Michala Vargu. Toho, koho chcel súd predvolať, mal predať zbraň v prípade vraždy Petra Molnára. Predsedníčka súdu bola prekvapená, že je slovenskej národnosti. Michal Varga, ktorý sa dostavil na pojednávanie, predával Kuciakovi a Kušnírovej dom. „V osobe Michala Vargu sa nejedná o osobu, ktorá bola navrhnutá prokurátorom a ktorá mala byť predvolaná na hlavné pojednávanie,“ konštatuje predsedníčka súdu. „Výsluch svedka sa neuplatňuje.“