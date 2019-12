Takáto predpoveď počasia nás čaká najbližšie dni: Slováci, od štvrtka si pripravte pevné nervy

BRATISLAVA - Hoci podľa kalendára sa zima oficiálne ešte nezačala, počasie hovorí pravý opak. Teploty sa na väčšine územia Slovenska pohybujú len tesne nad nulou a vedieť o sebe dala už aj Perinbaba. Podobný charakter počasia nás čaká aj najbližší pracovný týždeň. Od štvrtka sa navyše snehové zrážky presunú aj do nížin.

PONDELOK

V noci oblačno až zamračené, hmlisto, spočiatku miestami, neskôr už len ojedinele, zmenšená oblačnosť. Miestami slabý dážď alebo mrholenie, aj mrznúce s možnosťou tvorby poľadovice, výnimočne aj slabé sneženie. Najnižšia nočná teplota 2 až -3, v dolinách ojedinele do -6 st. Slabý, na Zemplíne, a spočiatku aj na severe, južný vietor do 6 m/s (20 km/h). Na horách prudký vietor až víchrica. Cez deň oblačno až zamračené, hmlisto, spočiatku ojedinele zmenšená oblačnosť. Miestami mrholenie alebo slabý dážď, aj mrznúci s tvorbou poľadovice, najmä na východe. Zrána možnosť slabého sneženia. Najvyššia denná teplota 2 až 7 st., v dolinách ojedinele chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 0 st. Slabý, na Zemplíne južný vietor do 5 m/s (20 km/h).

UTOROK

Oblačno až zamračené, v priebehu dňa v západnej polovici Slovenska a na Spiši lokálne aj zmenšená oblačnosť. V noci na viacerých miestach, cez deň miestami - najmä na severe a východe - dážď alebo prehánky. V noci od 1200, cez deň od cca 700 m zrážky snehové. Najnižšia nočná teplota +4 až -1 st., na severe výnimočne aj chladnejšie. Najvyššia denná teplota 3 až 8, na Kysuciach, Orave, v Liptove a na Spiši miestami okolo 1 st. Spočiatku slabý, cez deň od západu severozápadný až severný vietor do 6 m/s, na juhozápade miestami do 10 a tu v nárazoch aj okolo 15 m/s (20, juhozápad 35, nárazy 55 km/h). Od stredných polôh lokálne tvorba snehových jazykov.

STREDA

Cez strednú Európu bude na východ až severovýchod postupovať tlaková výš. Po jej zadnej strane začne od západu do našej oblasti vo vyšších vrstvách ovzdušia prúdiť teplejší vzduch. Jasno až polooblačno, ojedinele hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou, len spočiatku výnimočne aj so slabým snežením. Najnižšia nočná teplota -2 až -7, v horských dolinách a kotlinách miestami -7 až -12 st. Najvyššia denná teplota 0 až 5, v údoliach alebo pri hmle či nízkej oblačnosti ojedinele okolo -2 st. Spočiatku prevažne severný, cez deň v západnej polovici Slovenska prevažne juhovýchodný, vietor do 6 m/s (20 km/h).

ŠTVRTOK

Oblačno až zamračené, miestami hmlisto, len spočiatku lokálne aj zmenšená oblačnosť. Od západu postupne na viacerých miestach sneženie, v nižších polohách aj dážď so snehom alebo dážď - ojedinele s tvorbou poľadovice. Najnižšia nočná teplota -1 až -7 st. Najvyššia denná teplota -1 až +4 st.

PIATOK

Oblačno až zamračené, miestami hmlisto, len spočiatku lokálne aj zmenšená oblačnosť. Od západu postupne na viacerých miestach sneženie, v nižších polohách aj dážď so snehom alebo dážď - ojedinele s tvorbou poľadovice. Najnižšia nočná teplota -1 až -7 st. Najvyššia denná teplota -1 až +4 st. Oblačno až zamračené, lokálne hmlisto. Na viacerých miestach sneženie, v nižších polohách aj dážď. Ojedinele tvorba poľadovice. Veterno, miestami s tvorbou snehových jazykov. Najnižšia nočná teplota +2 až -4 st. Najvyššia denná teplota -1 až +4 st.

Platia aj výstrahy

Pozor si v pondelok treba dať pred poľadovicou a vetrom na horách. Od pondelka polnoci až do jedenástej hodiny dopoludnia totiž platí pre výstraha pre všetky kraje okrem Trnavského.