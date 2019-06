Záchranári v pohotovosti: Trom turistom v slovenských horách pomáhal vrtuľník

POPRAD – Leteckí záchranári z Popradu pomáhali v utorok popoludní trom turistom. Trojčlenná posádka letela do Západných Tatier na pomoc českej turistke, ktorá pocítila náhlu nevoľnosť, vyčerpanému dievčaťu z Lotyška na Slavkovský štít aj mužovi s podozrením na akútny infarkt myokardu. Informovala o tom hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) ATE Zuzana Hopjaková.

Česká turistka spod vrchu Ostrý Roháč už dole nedokázala zostúpiť samostatne. Lekára k nej leteckí záchranári vysadili z paluby pomocou navijaka. "Poskytol jej primárne ošetrenie a keďže jej zdravotný stav si nevyžiadal transport do nemocnice, následne bola prevezená do Žiarskej doliny, kde zostala v starostlivosti Horskej záchrannej služby," uviedla Hopjaková.

K 12-ročnej pacientke, ktorá bola vyčerpaná, dehydrovaná s prekolapsovým stavom, vysadil popradský záchranársky vrtuľník lekára pomocou lanovej techniky. "Záchranári ju z miesta evakuovali a transportovali na letisko v Poprade, kde si ju prevzala rýchla lekárska pomoc a previezla do nemocnice v Poprade," spresnila hovorkyňa.

Ďalší zásah, respektíve rýchly prevoz na vyššie špecializované pracovisko potreboval 44-ročný turista s podozrením na akútny infarkt myokardu. Privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci ho priviezla do Starého Smokovca, kde si ho prevzali do svojej starostlivosti leteckí záchranári. Ako Hopjaková uzavrela, po doplnení liečby bol preložený na palubu a v stabilizovanom stave letecky prevezený do Kardiocentra Fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Reimana v Prešove.