Ťažký život cudziniek v Bratislave: Mladí Slováci na nich útočia kvôli hidžábu, deti sa prizerajú

BRATISLAVA - Fyzické a verbálne útoky na cudzinky v uliciach Bratislavy neutíchajú. Informovala o tom nezisková organizácia ADRA Slovensko. Vo všetkých prípadoch útočili Slováci do 30 rokov na matky odeté v hidžábe.

Nezisková organizácia ADRA Slovensko zaznamenala počas tohtoročného leta fyzické a verbálne útoky na cudzinky v uliciach centra mesta Bratislavy, a to aj pred zrakmi ich maloletých detí.

Pracovníčky ADRA Slovensko a OZ Marginál, ktoré sa dlhodobo venujú oblasti inklúzie ľudí, ktorým Slovenská republika udelila medzinárodnú ochranu, zaznamenali počas letných prázdnin už tretí útok na klientky ich integračného projektu STEP 3. Z troch útokov v priebehu mesiacov júl až august bolo v jednom prípade podávané trestné oznámenie. Vo všetkých prípadoch sa spolupracuje so špecializovanou policajnou jednotkou NAKA.

Zdroj: ADRA Slovensko

K väčšine útokom došlo buď v ranných hodinách, alebo počas dňa. Vo všetkých prípadoch išlo o útočníkov mužského pohlavia vo veku do 30 rokov, hovoriacich slovenským jazykom. „Traumy, spojené s priamym násilím, môžu u detí zanechať hlboké zranenia na zvyšok života. Následná retraumatizácia alebo postraumatická stresová porucha sa môže prejavovať depresiou, panickou poruchou alebo až samovraždou,“ upozorňuje psychologička Barbora Kuchárová.

V dvoch z týchto troch prípadov išlo o napadnutie somálskej matky so 6-ročným dieťaťom, a to najprv agresívnym a vulgárnym pokrikovaním. O pár dní neskôr iný útočník spomínané 6-ročné dieťa na ulici sotil. Tretí prípad sa týkal matky z Iraku, ktorá kočíkovala 5-mesačné dieťa a kráčala s 5-ročným synom do škôlky. Niekoľko metrov od škôlky ju zozadu od chrbta sotil neznámy muž, dožadujúci sa odpovedí ohľadne náboženstva. Následne jej vulgárne nadával. Útočník odišiel až vtedy, keď mu napadnutá žena pohrozila tým, že zavolá políciu. Obe ženy nosia hidžáb.

„Zvyšujúca sa periodicita útokov na naše klientky s medzinárodnou ochranou si vyžaduje väčšiu pozornosť i riešenie. Musíme spoločne scitlivovať verejnosť voči negatívnym náladám spoločnosti voči azylantom a azylantkám, ako aj cudzincom a cudzinkám vo všeobecnosti. Boli by sme radi, ak by bolo Slovensko naďalej bezpečnou a priateľskou krajinou, a keby určitá časť verejnosti nevnímala tých zopár utečencov na Slovensku ako hrozbu,“ vysvetlil Daniel Kaba, riaditeľ humanitárnej a rozvojovej organizácie ADRA Slovensko.

Terénna sociálna pracovníčka spomínaného projektu Emília Trepáčová si myslí, že útočníci dokážu zaútočiť na ženu alebo matku pred očami dieťaťa, prípadne napadnú aj dieťa len preto, že má hidžáb. „Niektoré politické strany a politickí predstavitelia vo svojej rétorike neustále apelujú na bezpečnosť krajiny v kontexte migrácie. Paradoxom je, že niektorí cudzinci a cudzinky sa na Slovensku v bezpečí necítia, resp. v bezpečí nie sú,“ dodáva Trepáčová.