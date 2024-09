Mýšačka Fest poriadne premiešal môj skostnatelý playlist. Ďakujem!

Edúv Syn, Mýšačka Fest 2024

Čas nejde zastaviť a síce sa stále cítim a občas aj správam neprimerane svojmu veku, Mýšačka Fest 2024 mi minulý víkend nastavil nemilosrdné zrkadlo. Už po príchode do areálu môjho obľúbeného Campingu Sereď mi bolo jasné, že som s najväčšou pravdepodobnosťou najstarším návštevníkom. Neskôr som si všimol ešte dvoch pánov, ktorí mohli zamiešať karty, ale medailovou pozíciou som si stopercentne istý. Toto je pre mňa úplne nová skúsenosť, pretože vždy to bolo presne naopak a naozaj netuším, kedy sa to takto "zo dňa na deň" otočilo...